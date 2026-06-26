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|08/04/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 7
|Grenoble 6 - 2 Angers
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|06/04/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 6
|Angers 7 - 4 Grenoble
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|04/04/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 5
|Grenoble 3 - 1 Angers
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|01/0/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4
|Angers 3 - 2 Grenoble
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|31/03/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 3
|Angers 1 - 0 Grenoble
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|28/03/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 2
|Grenoble 4 - 1 Angers
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|27/03/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 1
|Grenoble 3 - 1 Angers
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|23/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 6
|Nice 2 - 3 Angers
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|21/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5
|Angers 3 - 4 Nice
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|18/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4
|Nice 3 - 2 Angers
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|17/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3
|Nice 0 - 3 Angers
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|14/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2
|Angers 2 - 0 Nice
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|13/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1
|Angers 3 - 2 Nice
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|06/03/2026
|Ligue Magnus : 44ème journée
|Angers 4 - 2 Briançon
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|04/03/2026
|Ligue Magnus : 43ème journée
|Rouen 1 - 2 Angers
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|01/03/2026
|Ligue Magnus : 42ème journée
|Angers 3 - 2 Anglet
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|27/02/2026
|Ligue Magnus : 41ème journée
|Chamonix 1 - 3 Angers
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|26/02/2026
|Ligue Magnus : 39ème journée
|Angers 5 - 2 Gap
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|24/02/2026
|Ligue Magnus : 40ème journée
|Bordeaux 2 - 4 Angers
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|22/02/2026
|Ligue Magnus : 16ème journée
|Anglet 4 - 2 Angers
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|16/02/2026
|Ligue Magnus : 33ème journée
|Angers 2 - 4 Rouen
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|06/02/2026
|Ligue Magnus : 38ème journée
|Amiens 3 - 2 Angers
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|05/02/2026
|Ligue Magnus : 19ème journée
|Rouen 3 - 1 Angers
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|30/01/2026
|Ligue Magnus : 37ème journée
|Angers 4 - 3 Grenoble
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|27/01/2026
|Ligue Magnus : 36ème journée
|Cergy-Pontoise 3 - 5 Angers
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|23/01/2026
|Ligue Magnus : 35ème journée
|Angers 5 - 3 Nice
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|21/01/2026
|Ligue Magnus : 34ème journée
|Marseille 2 - 4 Angers
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|11/01/2026
|Ligue Magnus : 32ème journée
|Anglet 0 - 7 Angers
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|09/01/2026
|Ligue Magnus : 31ème journée
|Angers 6 - 2 Chamonix
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