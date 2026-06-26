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Ligue Magnus : Angers (Les Ducs)
ANGERS - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 26/06/2026 à 18:15 ✍️ 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  Vidéos 
08/04/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 7   Grenoble     6 - 2     Angers Lire l'article -
06/04/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 6   Angers     7 - 4     Grenoble Lire l'article -
04/04/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 5   Grenoble     3 - 1     Angers Lire l'article -
01/0/2026   Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4   Angers     3 - 2     Grenoble Lire l'article -
31/03/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 3   Angers     1 - 0     Grenoble     -
28/03/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 2   Grenoble     4 - 1     Angers Lire l'article -
27/03/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 1   Grenoble     3 - 1     Angers Lire l'article -
23/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 6   Nice     2 - 3     Angers     -
21/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5   Angers     3 - 4     Nice Lire l'article -
18/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4   Nice     3 - 2     Angers     -
17/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3   Nice     0 - 3     Angers     -
14/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2   Angers     2 - 0     Nice Lire l'article -
13/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1   Angers     3 - 2     Nice Lire l'article   -
06/03/2026  Ligue Magnus : 44ème journée   Angers     4 - 2     Briançon Lire l'article -
04/03/2026  Ligue Magnus : 43ème journée   Rouen     1 - 2     Angers Lire l'article -
01/03/2026  Ligue Magnus : 42ème journée   Angers     3 - 2     Anglet     -
27/02/2026  Ligue Magnus : 41ème journée   Chamonix     1 - 3     Angers Lire l'article -
26/02/2026  Ligue Magnus : 39ème journée   Angers     5 - 2     Gap Lire l'article -
24/02/2026  Ligue Magnus : 40ème journée   Bordeaux     2 - 4     Angers Lire l'article -
22/02/2026  Ligue Magnus : 16ème journée   Anglet     4 - 2     Angers     -
16/02/2026  Ligue Magnus : 33ème journée   Angers     2 - 4     Rouen Lire l'article -
06/02/2026  Ligue Magnus : 38ème journée   Amiens     3 - 2     Angers Lire l'article -
05/02/2026  Ligue Magnus : 19ème journée   Rouen     3 - 1     Angers Lire l'article -
30/01/2026  Ligue Magnus : 37ème journée   Angers     4 - 3     Grenoble Lire l'article -
27/01/2026  Ligue Magnus : 36ème journée   Cergy-Pontoise     3 - 5     Angers   -
23/01/2026  Ligue Magnus : 35ème journée   Angers     5 - 3     Nice Lire l'article -
21/01/2026  Ligue Magnus : 34ème journée   Marseille     2 - 4     Angers     -
11/01/2026  Ligue Magnus : 32ème journée   Anglet     0 - 7     Angers     -
09/01/2026  Ligue Magnus : 31ème journée   Angers     6 - 2     Chamonix Lire l'article -