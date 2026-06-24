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Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons)
ROUEN - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 24/06/2026 à 18:10 ✍️ 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  vidéos 
01/04/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4   Bordeaux     4 - 3     Rouen Lire l'article -
31/03/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 3   Bordeaux     1 - 0     Rouen     -
28/03/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 2   Rouen     3 - 5     Bordeaux Lire l'article -
27/03/2026  Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 1   Rouen     1 - 4     Bordeaux Lire l'article -
23/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 6   Amiens     1 - 2     Rouen Lire l'article -
21/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5   Rouen     8 - 1     Amiens Lire l'article -
18/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4   Amiens     4 - 2     Rouen Lire l'article -
17/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3   Amiens     0 - 4     Rouen Lire l'article -
14/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2   Rouen     1 - 2     Amiens Lire l'article -
13/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1   Rouen     5 - 0     Amiens Lire l'article -
06/03/2026  Ligue Magnus : 44ème journée   Anglet     2 - 3     Rouen     -
04/03/2026  Ligue Magnus : 43ème journée   Rouen     1 - 2     Angers Lire l'article -
01/03/2026  Ligue Magnus : 42ème journée   Bordeaux     2 - 3     Rouen Lire l'article -
27/02/2026  Ligue Magnus : 41ème journée   Rouen     10 - 2     Gap Lire l'article -
24/02/2026  Ligue Magnus : 40ème journée   Amiens     1 - 7     Rouen Lire l'article -
21/02/2026  Ligue Magnus : 25ème journée   Briançon     2 - 5     Rouen     -
19/02/2026  Ligue Magnus : 39ème journée   Rouen     5 - 3     Grenoble Lire l'article -
16/02/2026  Ligue Magnus : 33ème journée   Angers     2 - 4     Rouen Lire l'article -
06/02/2026  Ligue Magnus : 38ème journée   Cergy-Pontoise     2 - 5     Rouen Lire l'article -
05/02/2026  Ligue Magnus : 19ème journée   Rouen     3 - 1     Angers Lire l'article -
01/02/2026  Coupe de France - Finale   Rouen     6 - 1     Grenoble Lire l'article
30/01/2026  Ligue Magnus : 37ème journée   Rouen     3 - 2     Nice Lire l'article -
27/01/2026  Ligue Magnus : 36ème journée   Marseille     0 - 5     Rouen    
25/01/2026  Ligue Magnus : 14ème journée   Briançon     2 - 0     Rouen     -
23/01/2026  Ligue Magnus : 35ème journée   Rouen     1 - 2     Briançon Lire l'article -
20/01/2026  Ligue Magnus : 34ème journée   Rouen     5 - 1     Chamonix Lire l'article -
13/0/2026   Ligue Magnus : 32ème journée   Rouen     6 - 2     Bordeaux Lire l'article -
11/01/2026   Ligue Magnus : 24ème journée   Chamonix     4 - 3     Rouen     -
09/01/2026  Ligue Magnus : 31ème journée   Gap     1 - 7     Rouen     -