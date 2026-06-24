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|01/04/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 4
|Bordeaux 4 - 3 Rouen
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|31/03/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 3
|Bordeaux 1 - 0 Rouen
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|28/03/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 2
|Rouen 3 - 5 Bordeaux
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|27/03/2026
|Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 1
|Rouen 1 - 4 Bordeaux
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|23/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 6
|Amiens 1 - 2 Rouen
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|21/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5
|Rouen 8 - 1 Amiens
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|18/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4
|Amiens 4 - 2 Rouen
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|17/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3
|Amiens 0 - 4 Rouen
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|14/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2
|Rouen 1 - 2 Amiens
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|13/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1
|Rouen 5 - 0 Amiens
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|06/03/2026
|Ligue Magnus : 44ème journée
|Anglet 2 - 3 Rouen
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|04/03/2026
|Ligue Magnus : 43ème journée
|Rouen 1 - 2 Angers
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|01/03/2026
|Ligue Magnus : 42ème journée
|Bordeaux 2 - 3 Rouen
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|27/02/2026
|Ligue Magnus : 41ème journée
|Rouen 10 - 2 Gap
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|24/02/2026
|Ligue Magnus : 40ème journée
|Amiens 1 - 7 Rouen
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|21/02/2026
|Ligue Magnus : 25ème journée
|Briançon 2 - 5 Rouen
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|19/02/2026
|Ligue Magnus : 39ème journée
|Rouen 5 - 3 Grenoble
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|16/02/2026
|Ligue Magnus : 33ème journée
|Angers 2 - 4 Rouen
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|06/02/2026
|Ligue Magnus : 38ème journée
|Cergy-Pontoise 2 - 5 Rouen
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|05/02/2026
|Ligue Magnus : 19ème journée
|Rouen 3 - 1 Angers
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|01/02/2026
|Coupe de France - Finale
|Rouen 6 - 1 Grenoble
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|30/01/2026
|Ligue Magnus : 37ème journée
|Rouen 3 - 2 Nice
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|27/01/2026
|Ligue Magnus : 36ème journée
|Marseille 0 - 5 Rouen
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|25/01/2026
|Ligue Magnus : 14ème journée
|Briançon 2 - 0 Rouen
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|23/01/2026
|Ligue Magnus : 35ème journée
|Rouen 1 - 2 Briançon
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|20/01/2026
|Ligue Magnus : 34ème journée
|Rouen 5 - 1 Chamonix
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|13/0/2026
|Ligue Magnus : 32ème journée
|Rouen 6 - 2 Bordeaux
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|11/01/2026
|Ligue Magnus : 24ème journée
|Chamonix 4 - 3 Rouen
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|09/01/2026
|Ligue Magnus : 31ème journée
|Gap 1 - 7 Rouen
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