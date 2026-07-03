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Ligue Magnus : Marseille (Les Spartiates)
MARSEILLE - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 03/07/2026 à 18:15 ✍️ La redaction 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  Vidéos
25/05/2026   Carré Final - D4 Valence II     3 - 2     Marseille Lire l'article  
24/05/2026   Carré Final - D4 Marseille     2 - 3     La Roche-sur-Yon II Lire l'article    
21/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5   Bordeaux     2 - 1     Marseille Lire l'article -
18/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4   Marseille     2 - 1     Bordeaux     -
17/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3   Marseille     3 - 4     Bordeaux     -
14/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2   Bordeaux     3 - 0     Marseille Lire l'article -
13/03/2026   Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1   Bordeaux     3 - 2     Marseille Lire l'article -
06/03/2026   Ligue Magnus : 44ème journée   Bordeaux     4 - 3     Marseille     -
04/03/2026   Ligue Magnus : 43ème journée   Marseille     4 - 2     Gap     -
01/03/2026   Ligue Magnus : 42ème journée   Amiens     2 - 1     Marseille Lire l'article -
27/02/2026   Ligue Magnus : 41ème journée   Marseille     1 - 4     Grenoble     -
24/02/2026   Ligue Magnus : 40ème journée   Cergy-Pontoise     6 - 5     Marseille Lire l'article -
19/02/2026   Ligue Magnus : 39ème journée   Marseille     4 - 7     Nice     -
06/02/2026   Ligue Magnus : 38ème journée   Marseille     5 - 2     Chamonix     -
30/01/2026   Ligue Magnus : 37ème journée   Briançon     3 - 2     Marseille     -
27/01/2026   Ligue Magnus : 36ème journée   Marseille     0 - 5     Rouen     -
23/01/2026   Ligue Magnus : 35ème journée   Anglet     3 - 4     Marseille     -
21/01/2026   Ligue Magnus : 34ème journée   Marseille     2 - 4     Angers     -
16/01/2026   Ligue Magnus : 33ème journée   Gap     4 - 3     Marseille     -
13/01/2026   Ligue Magnus : 32ème journée   Marseille     1 - 0     Amiens     -
09/01/2026   Ligue Magnus : 31ème journée   Grenoble     7 - 1     Marseille Lire l'article
04/01/2026   Ligue Magnus : 30ème journée   Marseille     3 - 1     Cergy-Pontoise     -
02/01/2026   Ligue Magnus : 29ème journée   Nice     0 - 2     Marseille Lire l'article   -
30/12/2025   Ligue Magnus : 28ème journée   Chamonix     3 - 5     Marseille Lire l'article -
23/12/2025   Ligue Magnus : 27ème journée   Marseille     1 - 4     Briançon     -
21/12/2025   Ligue Magnus : 26ème journée   Rouen     5 - 2     Marseille Lire l'article -
19/12/2025   Ligue Magnus : 25ème journée   Marseille     4 - 2     Anglet     -
16/12/2025   Coupe de France - 1/4 de Finale   Marseille     4 - 6     Chamonix      
07/12/2025   Ligue Magnus : 24ème journée   Angers     2 - 1     Marseille     -
05/12/2025   Ligue Magnus : 23ème journée   Marseille     0 - 4     Bordeaux     -
02/12/2025   Ligue Magnus : 22ème journée   Anglet     1 - 3     Marseille     -
30/11/2025   Ligue Magnus : 21ème journée   Marseille     4 - 1     Gap     -