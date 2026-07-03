|Date
|Journée
|Match
|Report
|Article
|Photos
| Vidéos
|25/05/2026
|Carré Final - D4
|Valence II 3 - 2 Marseille
|
|Lire l'article
|
|
|24/05/2026
|Carré Final - D4
|Marseille 2 - 3 La Roche-sur-Yon II
|
|Lire l'article
|
|
|21/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5
|Bordeaux 2 - 1 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|18/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4
|Marseille 2 - 1 Bordeaux
|
|
|
|-
|17/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3
|Marseille 3 - 4 Bordeaux
|
|
|
|-
|14/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2
|Bordeaux 3 - 0 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|13/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1
|Bordeaux 3 - 2 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|06/03/2026
|Ligue Magnus : 44ème journée
|Bordeaux 4 - 3 Marseille
|
|
|
|-
|04/03/2026
|Ligue Magnus : 43ème journée
|Marseille 4 - 2 Gap
|
|
|
|-
|01/03/2026
|Ligue Magnus : 42ème journée
|Amiens 2 - 1 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|27/02/2026
|Ligue Magnus : 41ème journée
|Marseille 1 - 4 Grenoble
|
|
|
|-
|24/02/2026
|Ligue Magnus : 40ème journée
|Cergy-Pontoise 6 - 5 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|19/02/2026
|Ligue Magnus : 39ème journée
|Marseille 4 - 7 Nice
|
|
|
|-
|06/02/2026
|Ligue Magnus : 38ème journée
|Marseille 5 - 2 Chamonix
|
|
|
|-
|30/01/2026
|Ligue Magnus : 37ème journée
|Briançon 3 - 2 Marseille
|
|
|
|-
|27/01/2026
|Ligue Magnus : 36ème journée
|Marseille 0 - 5 Rouen
|
|
|
|-
|23/01/2026
|Ligue Magnus : 35ème journée
|Anglet 3 - 4 Marseille
|
|
|
|-
|21/01/2026
|Ligue Magnus : 34ème journée
|Marseille 2 - 4 Angers
|
|
|
|-
|16/01/2026
|Ligue Magnus : 33ème journée
|Gap 4 - 3 Marseille
|
|
|
|-
|13/01/2026
|Ligue Magnus : 32ème journée
|Marseille 1 - 0 Amiens
|
|
|
|-
|09/01/2026
|Ligue Magnus : 31ème journée
|Grenoble 7 - 1 Marseille
|
|Lire l'article
|
|
|04/01/2026
|Ligue Magnus : 30ème journée
|Marseille 3 - 1 Cergy-Pontoise
|
|
|
|-
|02/01/2026
|Ligue Magnus : 29ème journée
|Nice 0 - 2 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|30/12/2025
|Ligue Magnus : 28ème journée
|Chamonix 3 - 5 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|23/12/2025
|Ligue Magnus : 27ème journée
|Marseille 1 - 4 Briançon
|
|
|
|-
|21/12/2025
|Ligue Magnus : 26ème journée
|Rouen 5 - 2 Marseille
|
|Lire l'article
|
|-
|19/12/2025
|Ligue Magnus : 25ème journée
|Marseille 4 - 2 Anglet
|
|
|
|-
|16/12/2025
|Coupe de France - 1/4 de Finale
|Marseille 4 - 6 Chamonix
|
|
|
|
|07/12/2025
|Ligue Magnus : 24ème journée
|Angers 2 - 1 Marseille
|
|
|
|-
|05/12/2025
|Ligue Magnus : 23ème journée
|Marseille 0 - 4 Bordeaux
|
|
|
|-
|02/12/2025
|Ligue Magnus : 22ème journée
|Anglet 1 - 3 Marseille
|
|
|
|-
|30/11/2025
|Ligue Magnus : 21ème journée
|Marseille 4 - 1 Gap
|
|
|
|-