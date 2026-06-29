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Ligue Magnus : Nice (Les Aigles)
NICE - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 29/06/2026 à 18:15 ✍️ 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  Vidéos 
23/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 6   Nice     2 - 3     Angers    
21/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5   Angers     3 - 4     Nice Lire l'article
18/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4   Nice     3 - 2     Angers    
17/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3   Nice     0 - 3     Angers    
14/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2   Angers     2 - 0     Nice Lire l'article
13/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1   Angers     3 - 2     Nice Lire l'article  
06/03/2026  Ligue Magnus : 44ème journée   Gap     4 - 1     Nice    
04/03/2026  Ligue Magnus : 43ème journée   Nice     0 - 3     Amiens Lire l'article
01/03/2026  Ligue Magnus : 42ème journée   Grenoble     2 - 1     Nice Lire l'article
27/02/2026  Ligue Magnus : 41ème journée   Nice     4 - 3     Cergy-Pontoise Lire l'article
24/02/2026  Ligue Magnus : 40ème journée   Nice     4 - 2     Chamonix Lire l'article
19/02/2026  Ligue Magnus : 39ème journée   Marseille     4 - 7     Nice    
06/02/2026  Ligue Magnus : 38ème journée   Nice     3 - 2     Briançon Lire l'article
30/01/2026  Ligue Magnus : 37ème journée   Rouen     3 - 2     Nice Lire l'article
27/01/2026  Ligue Magnus : 36ème journée   Nice     3 - 2     Anglet    
24/01/2026  Division 3 : 17ème journée   Nice     12 - 4     HCMP II      
23/01/2026  Ligue Magnus : 35ème journée   Angers     5 - 3     Nice Lire l'article
20/01/2026  Ligue Magnus : 34ème journée   Nice     5 - 4     Bordeaux Lire l'article  
16/01/2026  Ligue Magnus : 33ème journée   Amiens     2 - 3     Nice Lire l'article
13/01/2026  Ligue Magnus : 32ème journée   Nice     1 - 4     Grenoble Lire l'article  
09/01/2026  Ligue Magnus : 31ème journée   Cergy-Pontoise     1 - 2     Nice Lire l'article
04/01/2026  Ligue Magnus : 30ème journée   Chamonix     3 - 5     Nice    
02/01/2026  Ligue Magnus : 29ème journée   Nice     0 - 2     Marseille Lire l'article  
30/12/2025  Ligue Magnus : 28ème journée   Briançon     4 - 3     Nice    
23/12/2025  Ligue Magnus : 27ème journée   Nice     2 - 5     Rouen Lire l'article
21/12/2025  Ligue Magnus : 26ème journée   Anglet     5 - 4     Nice    
19/12/2025  Ligue Magnus : 25ème journée   Nice     5 - 3     Angers    
05/12/2025  Ligue Magnus : 23ème journée   Nice     6 - 3     Gap    
02/12/2025  Ligue Magnus : 22ème journée   Chamonix     2 - 3     Nice Lire l'article
30/11/2025   Ligue Magnus : 21ème journée   Nice     1 - 3     Amiens    