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|21/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5
|Grenoble 5 - 1 Briançon
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|18/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4
|Briançon 0 - 6 Grenoble
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|17/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3
|Briançon 6 - 3 Grenoble
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|14/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2
|Grenoble 3 - 2 Briançon
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|13/03/2026
|Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1
|Grenoble 3 - 0 Briançon
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|06/03/2026
|Ligue Magnus : 44ème journée
|Angers 4 - 2 Briançon
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|04/03/2026
|Ligue Magnus : 43ème journée
|Briançon 0 - 2 Bordeaux
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|01/03/2026
|Ligue Magnus : 42ème journée
|Gap 3 - 4 Briançon
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|27/02/2026
|Ligue Magnus : 41ème journée
|Briançon 5 - 4 Amiens
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|24/02/2026
|Ligue Magnus : 40ème journée
|Grenoble 5 - 2 Briançon
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|21/02/2026
|Ligue Magnus : 25ème journée
|Briançon 2 - 5 Rouen
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|19/02/2026
|Ligue Magnus : 39ème journée
|Briançon 4 - 2 Cergy-Pontoise
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|06/02/2026
|Ligue Magnus : 38ème journée
|Nice 3 - 2 Briançon
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|30/01/2026
|Ligue Magnus : 37ème journée
|Briançon 3 - 2 Marseille
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|27/01/2026
|Ligue Magnus : 36ème journée
|Briançon 3 - 2 Chamonix
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|25/01/2026
|Ligue Magnus : 14ème journée
|Briançon 2 - 0 Rouen
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|23/01/2026
|Ligue Magnus : 35ème journée
|Rouen 1 - 2 Briançon
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|18/01/2026
|Ligue Magnus : 34ème journée
|Briançon 3 - 2 Anglet
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|16/01/2026
|Ligue Magnus : 33ème journée
|Bordeaux 4 - 3 Briançon
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|13/01/2026
|Ligue Magnus : 32ème journée
|Briançon 4 - 2 Gap
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|09/01/2026
|Ligue Magnus : 31ème journée
|Amiens 3 - 2 Briançon
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|04/01/2026
|Ligue Magnus : 30ème journée
|Briançon 5 - 4 Grenoble
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|02/01/2026
|Ligue Magnus : 29ème journée
|Cergy-Pontoise 11 - 4 Briançon
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|30/12/2025
|Ligue Magnus : 28ème journée
|Briançon 4 - 3 Nice
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|23/12/2025
|Ligue Magnus : 27ème journée
|Marseille 1 - 4 Briançon
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|21/12/2025
|Ligue Magnus : 26ème journée
|Chamonix 3 - 6 Briançon
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|07/12/2025
|Ligue Magnus : 24ème journée
|Anglet 2 - 3 Briançon
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|05/12/2025
|Ligue Magnus : 23ème journée
|Angers 4 - 5 Briançon
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|02/12/2025
|Ligue Magnus : 22ème journée
|Briançon 3 - 4 Angers
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|30/11/2025
|Ligue Magnus : 21ème journée
|Briançon 4 - 2 Chamonix
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|28/11/2025
|Ligue Magnus : 20ème journée
|Amiens 3 - 2 Briançon
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