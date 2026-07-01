 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 
← Retour
BRIANCON - REVUE de PRESSE 2025-2026
Retrouver toutes les informations 2025-2026 des DIABLES ROUGES de BRIANCON, Rencontres et Rsultats, Feuilles de match, Articles, Galeries photos et Rsums videos (Magnus.tv) disponibles en un clic sur notre site.
📅 01/07/2026 à 18:15 ✍️ La redaction 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  Vidéos 
21/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 5   Grenoble     5 - 1     Briançon Lire l'article
18/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 4   Briançon     0 - 6     Grenoble    
17/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 3   Briançon     6 - 3     Grenoble    
14/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 2   Grenoble     3 - 2     Briançon Lire l'article
13/03/2026  Ligue Magnus - 1/4 de Finale - Match 1   Grenoble     3 - 0     Briançon Lire l'article
06/03/2026  Ligue Magnus : 44ème journée   Angers     4 - 2     Briançon Lire l'article  
04/03/2026  Ligue Magnus : 43ème journée   Briançon     0 - 2     Bordeaux    
01/03/2026  Ligue Magnus : 42ème journée   Gap     3 - 4     Briançon    
27/02/2026  Ligue Magnus : 41ème journée   Briançon     5 - 4     Amiens    
24/02/2026  Ligue Magnus : 40ème journée   Grenoble     5 - 2     Briançon Lire l'article
21/02/2026  Ligue Magnus : 25ème journée   Briançon     2 - 5     Rouen    
19/02/2026  Ligue Magnus : 39ème journée   Briançon     4 - 2     Cergy-Pontoise    
06/02/2026  Ligue Magnus : 38ème journée   Nice     3 - 2     Briançon Lire l'article
30/01/2026  Ligue Magnus : 37ème journée   Briançon     3 - 2     Marseille      
27/01/2026  Ligue Magnus : 36ème journée   Briançon     3 - 2     Chamonix    
25/01/2026  Ligue Magnus : 14ème journée   Briançon     2 - 0     Rouen    
23/01/2026  Ligue Magnus : 35ème journée   Rouen     1 - 2     Briançon Lire l'article
18/01/2026  Ligue Magnus : 34ème journée   Briançon     3 - 2     Anglet    
16/01/2026  Ligue Magnus : 33ème journée   Bordeaux     4 - 3     Briançon Lire l'article
13/01/2026  Ligue Magnus : 32ème journée   Briançon     4 - 2     Gap    
09/01/2026  Ligue Magnus : 31ème journée   Amiens     3 - 2     Briançon Lire l'article
04/01/2026  Ligue Magnus : 30ème journée   Briançon     5 - 4     Grenoble    
02/01/2026  Ligue Magnus : 29ème journée   Cergy-Pontoise     11 - 4     Briançon Lire l'article  
30/12/2025  Ligue Magnus : 28ème journée   Briançon     4 - 3     Nice    
23/12/2025  Ligue Magnus : 27ème journée   Marseille     1 - 4     Briançon    
21/12/2025  Ligue Magnus : 26ème journée   Chamonix     3 - 6     Briançon    
07/12/2025  Ligue Magnus : 24ème journée   Anglet     2 - 3     Briançon    
05/12/2025  Ligue Magnus : 23ème journée   Angers     4 - 5     Briançon Lire l'article
02/12/2025  Ligue Magnus : 22ème journée   Briançon     3 - 4     Angers    
30/11/2025   Ligue Magnus : 21ème journée   Briançon     4 - 2     Chamonix    
28/11/2025   Ligue Magnus : 20ème journée   Amiens     3 - 2     Briançon Lire l'article