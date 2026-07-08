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Ligue Magnus : Cergy-Pontoise (Les Jokers)
CERGY - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 08/07/2026 à 18:15 ✍️ La redaction HH 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  Vidéo  
07/04/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J6   Cergy-Pontoise     3 - 4     Gap Lire l'article -
03/04/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J5   Chamonix     3 - 4     Cergy-Pontoise     -
27/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J4   Anglet     2 - 3     Cergy-Pontoise     -
20/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J3   Cergy-Pontoise     1 - 3     Anglet Lire l'article -
17/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J2   Gap     2 - 3     Cergy-Pontoise     -
13/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J1   Cergy-Pontoise     2 - 0     Chamonix Lire l'article -
06/03/2026  Ligue Magnus : 44ème journée   Amiens     2 - 3     Cergy-Pontoise Lire l'article -
04/03/2026  Ligue Magnus : 43ème journée   Cergy-Pontoise     3 - 6     Grenoble Lire l'article -
01/03/2026  Ligue Magnus : 42ème journée   Chamonix     1 - 6     Cergy-Pontoise     -
27/02/2026  Ligue Magnus : 41ème journée   Nice     4 - 3     Cergy-Pontoise Lire l'article -
24/02/2026  Ligue Magnus : 40ème journée   Cergy-Pontoise     6 - 5     Marseille Lire l'article -
21/02/2026  Ligue Magnus : 11ème journée   Chamonix     3 - 5     Cergy-Pontoise     -
19/02/2026  Ligue Magnus : 39ème journée   Briançon     4 - 2     Cergy-Pontoise     -
06/02/2026  Ligue Magnus : 38ème journée   Cergy-Pontoise     2 - 5     Rouen Lire l'article -
03/02/2026  Ligue Magnus : 24ème journée   Gap     2 - 1     Cergy-Pontoise     -
30/01/2026  Ligue Magnus : 37ème journée   Anglet     1 - 2     Cergy-Pontoise     -
27/01/2026  Ligue Magnus : 36ème journée   Cergy-Pontoise     3 - 5     Angers   -
23/01/2026  Ligue Magnus : 35ème journée   Bordeaux     5 - 2     Cergy-Pontoise Lire l'article   -
20/01/2026  Ligue Magnus : 34ème journée   Cergy-Pontoise     5 - 4     Gap Lire l'article -
16/01/2026  Ligue Magnus : 33ème journée   Grenoble     4 - 0     Cergy-Pontoise Lire l'article -
13/01/2026  Ligue Magnus : 32ème journée   Cergy-Pontoise     8 - 2     Chamonix Lire l'article -
11/01/2026   Ligue Magnus : 15ème journée   Grenoble     4 - 5     Cergy-Pontoise Lire l'article -
09/01/2026  Ligue Magnus : 31ème journée   Cergy-Pontoise     1 - 2     Nice Lire l'article -
04/01/2026  Ligue Magnus : 30ème journée   Marseille     3 - 1     Cergy-Pontoise     -
02/01/2026  Ligue Magnus : 29ème journée   Cergy-Pontoise     11 - 4     Briançon Lire l'article   -
30/12/2025  Ligue Magnus : 28ème journée   Rouen     4 - 2     Cergy-Pontoise Lire l'article -
23/12/2025  Ligue Magnus : 27ème journée   Cergy-Pontoise     8 - 0     Anglet Lire l'article -
21/12/2025  Ligue Magnus : 26ème journée   Angers     5 - 3     Cergy-Pontoise Lire l'article -
19/12/2025  Ligue Magnus : 25ème journée   Cergy-Pontoise     7 - 3     Bordeaux Lire l'article -