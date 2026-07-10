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Ligue Magnus : Anglet (Hormadi)
ANGLET - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 10/07/2026 à 18:15 ✍️ La redaction HH 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  Vidéo 
07/04/2026  Ligue Magnus - Maintien - J6   Anglet     4 - 3     Chamonix     -
03/04/2026  Ligue Magnus - Maintien - J5   Gap     4 - 5     Anglet     -
27/03/2026  Ligue Magnus - Maintien - J4   Anglet     2 - 3     Cergy-Pontoise     -
20/03/2026  Ligue Magnus - Maintien - J3   Cergy-Pontoise     1 - 3     Anglet Lire l'article -
17/03/2026  Ligue Magnus - Maintien - J2   Chamonix     5 - 3     Anglet Lire l'article -
13/03/2026  Ligue Magnus - Maintien - J1   Anglet     3 - 5     Gap     -
06/03/2026  Ligue Magnus : 44ème journée   Anglet     2 - 3     Rouen     -
04/03/2026  Ligue Magnus : 43ème journée   Anglet     3 - 1     Chamonix     -
01/03/2026  Ligue Magnus : 42ème journée   Angers     3 - 2     Anglet     -
27/02/2026  Ligue Magnus : 41ème journée   Anglet     2 - 1     Bordeaux     -
24/02/2026  Ligue Magnus : 40ème journée   Gap     2 - 3     Anglet     -
22/02/2026  Ligue Magnus : 16ème journée   Anglet     4 - 2     Angers     -
19/02/2026  Ligue Magnus : 39ème journée   Anglet     2 - 3     Amiens     -
06/02/2026  Ligue Magnus : 38ème journée   Grenoble     8 - 0     Anglet Lire l'article -
30/01/2026  Ligue Magnus : 37ème journée   Anglet     1 - 2     Cergy-Pontoise     -
27/01/2026  Ligue Magnus : 36ème journée   Nice     3 - 2     Anglet     -
23/01/2026  Ligue Magnus : 35ème journée   Anglet     3 - 4     Marseille     -
18/01/2026  Ligue Magnus : 34ème journée   Briançon     3 - 2     Anglet     -
16/01/2026  Ligue Magnus : 33ème journée   Chamonix     7 - 2     Anglet Lire l'article -
11/01/2026  Ligue Magnus : 32ème journée   Anglet     0 - 7     Angers     -
09/01/2026  Ligue Magnus : 31ème journée   Bordeaux     8 - 2     Anglet Lire l'article   -
04/01/2026  Ligue Magnus : 30ème journée   Anglet     5 - 3     Gap     -
02/01/2026  Ligue Magnus : 29ème journée   Amiens     5 - 3     Anglet Lire l'article   -
30/12/2025  Ligue Magnus : 28ème journée   Anglet     2 - 4     Grenoble     -
23/12/2025  Ligue Magnus : 27ème journée   Cergy-Pontoise     8 - 0     Anglet Lire l'article -
21/12/2025  Ligue Magnus : 26ème journée   Anglet     5 - 4     Nice     -
19/12/2025  Ligue Magnus : 25ème journée   Marseille     4 - 2     Anglet     -
07/12/2025  Ligue Magnus : 24ème journée   Anglet     2 - 3     Briançon     -
05/12/2025  Ligue Magnus : 23ème journée   Rouen     6 - 2     Anglet Lire l'article -