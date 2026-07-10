|Date
|Journée
|Match
|Report
|Article
|Photos
| Vidéo
|07/04/2026
|Ligue Magnus - Maintien - J6
|Anglet 4 - 3 Chamonix
|
|
|
|-
|03/04/2026
|Ligue Magnus - Maintien - J5
|Gap 4 - 5 Anglet
|
|
|
|-
|27/03/2026
|Ligue Magnus - Maintien - J4
|Anglet 2 - 3 Cergy-Pontoise
|
|
|
|-
|20/03/2026
|Ligue Magnus - Maintien - J3
|Cergy-Pontoise 1 - 3 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-
|17/03/2026
|Ligue Magnus - Maintien - J2
|Chamonix 5 - 3 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-
|13/03/2026
|Ligue Magnus - Maintien - J1
|Anglet 3 - 5 Gap
|
|
|
|-
|06/03/2026
|Ligue Magnus : 44ème journée
|Anglet 2 - 3 Rouen
|
|
|
|-
|04/03/2026
|Ligue Magnus : 43ème journée
|Anglet 3 - 1 Chamonix
|
|
|
|-
|01/03/2026
|Ligue Magnus : 42ème journée
|Angers 3 - 2 Anglet
|
|
|
|-
|27/02/2026
|Ligue Magnus : 41ème journée
|Anglet 2 - 1 Bordeaux
|
|
|
|-
|24/02/2026
|Ligue Magnus : 40ème journée
|Gap 2 - 3 Anglet
|
|
|
|-
|22/02/2026
|Ligue Magnus : 16ème journée
|Anglet 4 - 2 Angers
|
|
|
|-
|19/02/2026
|Ligue Magnus : 39ème journée
|Anglet 2 - 3 Amiens
|
|
|
|-
|06/02/2026
|Ligue Magnus : 38ème journée
|Grenoble 8 - 0 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-
|30/01/2026
|Ligue Magnus : 37ème journée
|Anglet 1 - 2 Cergy-Pontoise
|
|
|
|-
|27/01/2026
|Ligue Magnus : 36ème journée
|Nice 3 - 2 Anglet
|
|
|
|-
|23/01/2026
|Ligue Magnus : 35ème journée
|Anglet 3 - 4 Marseille
|
|
|
|-
|18/01/2026
|Ligue Magnus : 34ème journée
|Briançon 3 - 2 Anglet
|
|
|
|-
|16/01/2026
|Ligue Magnus : 33ème journée
|Chamonix 7 - 2 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-
|11/01/2026
|Ligue Magnus : 32ème journée
|Anglet 0 - 7 Angers
|
|
|
|-
|09/01/2026
|Ligue Magnus : 31ème journée
|Bordeaux 8 - 2 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-
|04/01/2026
|Ligue Magnus : 30ème journée
|Anglet 5 - 3 Gap
|
|
|
|-
|02/01/2026
|Ligue Magnus : 29ème journée
|Amiens 5 - 3 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-
|30/12/2025
|Ligue Magnus : 28ème journée
|Anglet 2 - 4 Grenoble
|
|
|
|-
|23/12/2025
|Ligue Magnus : 27ème journée
|Cergy-Pontoise 8 - 0 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-
|21/12/2025
|Ligue Magnus : 26ème journée
|Anglet 5 - 4 Nice
|
|
|
|-
|19/12/2025
|Ligue Magnus : 25ème journée
|Marseille 4 - 2 Anglet
|
|
|
|-
|07/12/2025
|Ligue Magnus : 24ème journée
|Anglet 2 - 3 Briançon
|
|
|
|-
|05/12/2025
|Ligue Magnus : 23ème journée
|Rouen 6 - 2 Anglet
|
|Lire l'article
|
|-