|Date
|Journée
|Match
|Report
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|07/04/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien - J6
|Anglet 4 - 3 Chamonix
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|03/04/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien - J5
|Chamonix 3 - 4 Cergy-Pontoise
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|27/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien - J4
|Gap 1 - 2 Chamonix
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|24/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien - J3
|Chamonix 7 - 2 Gap
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|17/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien - J2
|Chamonix 5 - 3 Anglet
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|13/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien - J1
|Cergy-Pontoise 2 - 0 Chamonix
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|06/03/2026
|Ligue Magnus : 44ème journée
|Chamonix 0 - 3 Grenoble
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|04/03/2026
|Ligue Magnus : 43ème journée
|Anglet 3 - 1 Chamonix
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|01/03/2026
|Ligue Magnus : 42ème journée
|Chamonix 1 - 6 Cergy-Pontoise
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|27/02/2026
|Ligue Magnus : 41ème journée
|Chamonix 1 - 3 Angers
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|24/02/2026
|Ligue Magnus : 40ème journée
|Nice 4 - 2 Chamonix
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|21/02/2026
|Ligue Magnus : 11ème journée
|Chamonix 3 - 5 Cergy-Pontoise
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|19/02/2026
|Ligue Magnus : 39ème journée
|Chamonix 5 - 1 Bordeaux
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|06/02/2026
|Ligue Magnus : 38ème journée
|Marseille 5 - 2 Chamonix
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|30/01/2026
|Ligue Magnus : 37ème journée
|Chamonix 6 - 3 Gap
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|27/01/2026
|Ligue Magnus : 36ème journée
|Briançon 3 - 2 Chamonix
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|23/01/2026
|Ligue Magnus : 35ème journée
|Chamonix 3 - 1 Amiens
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|20/01/2026
|Ligue Magnus : 34ème journée
|Rouen 5 - 1 Chamonix
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|16/01/2026
|Ligue Magnus : 33ème journée
|Chamonix 7 - 2 Anglet
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|13/01/2026
|Ligue Magnus : 32ème journée
|Cergy-Pontoise 8 - 2 Chamonix
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|11/01/2026
|Ligue Magnus : 24ème journée
|Chamonix 4 - 3 Rouen
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|09/01/2026
|Ligue Magnus : 31ème journée
|Angers 6 - 2 Chamonix
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|07/01/2026
|Coupe de France - 1/2 Finale
|Rouen 4 - 3 Chamonix
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|04/01/2026
|Ligue Magnus : 30ème journée
|Chamonix 3 - 5 Nice
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|02/01/2026
|Ligue Magnus : 29ème journée
|Bordeaux 3 - 0 Chamonix
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|30/12/2025
|Ligue Magnus : 28ème journée
|Chamonix 3 - 5 Marseille
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|23/12/2025
|Ligue Magnus : 27ème journée
|Gap 5 - 2 Chamonix
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|21/12/2025
|Ligue Magnus : 26ème journée
|Chamonix 3 - 6 Briançon
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|19/12/2025
|Ligue Magnus : 25ème journée
|Amiens 5 - 3 Chamonix
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|16/12/2025
|Coupe de France - 1/4 de Finale
|Marseille 4 - 6 Chamonix
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|05/12/2025
|Ligue Magnus : 23ème journée
|Grenoble 6 - 0 Chamonix
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