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07/04/2026 Ligue Magnus - Poule de Maintien - J6 Anglet 4 - 3 Chamonix

03/04/2026 Ligue Magnus - Poule de Maintien - J5 Chamonix 3 - 4 Cergy-Pontoise

27/03/2026 Ligue Magnus - Poule de Maintien - J4 Gap 1 - 2 Chamonix

24/03/2026 Ligue Magnus - Poule de Maintien - J3 Chamonix 7 - 2 Gap

06/03/2026 Ligue Magnus : 44ème journée Chamonix 0 - 3 Grenoble

04/03/2026 Ligue Magnus : 43ème journée Anglet 3 - 1 Chamonix

01/03/2026 Ligue Magnus : 42ème journée Chamonix 1 - 6 Cergy-Pontoise

21/02/2026 Ligue Magnus : 11ème journée Chamonix 3 - 5 Cergy-Pontoise

06/02/2026 Ligue Magnus : 38ème journée Marseille 5 - 2 Chamonix

30/01/2026 Ligue Magnus : 37ème journée Chamonix 6 - 3 Gap

27/01/2026 Ligue Magnus : 36ème journée Briançon 3 - 2 Chamonix

11/01/2026 Ligue Magnus : 24ème journée Chamonix 4 - 3 Rouen

04/01/2026 Ligue Magnus : 30ème journée Chamonix 3 - 5 Nice

23/12/2025 Ligue Magnus : 27ème journée Gap 5 - 2 Chamonix

21/12/2025 Ligue Magnus : 26ème journée Chamonix 3 - 6 Briançon