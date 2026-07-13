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Ligue Magnus : Chamonix (Les Pionniers)
CHAMONIX - REVUE de PRESSE 2025-2026
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📅 13/07/2026 à 18:15 ✍️ 📍 Media Sports Loisirs
 
Date Journée Match Report Article Photos  Video 
07/04/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J6   Anglet     4 - 3     Chamonix    
03/04/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J5   Chamonix     3 - 4     Cergy-Pontoise    
27/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J4   Gap     1 - 2     Chamonix    
24/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J3   Chamonix     7 - 2     Gap    
17/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J2   Chamonix     5 - 3     Anglet Lire l'article
13/03/2026  Ligue Magnus - Poule de Maintien - J1   Cergy-Pontoise     2 - 0     Chamonix Lire l'article
06/03/2026  Ligue Magnus : 44ème journée   Chamonix     0 - 3     Grenoble    
04/03/2026  Ligue Magnus : 43ème journée   Anglet     3 - 1     Chamonix    
01/03/2026  Ligue Magnus : 42ème journée   Chamonix     1 - 6     Cergy-Pontoise    
27/02/2026  Ligue Magnus : 41ème journée   Chamonix     1 - 3     Angers Lire l'article
24/02/2026  Ligue Magnus : 40ème journée   Nice     4 - 2     Chamonix Lire l'article
21/02/2026  Ligue Magnus : 11ème journée   Chamonix     3 - 5     Cergy-Pontoise    
19/02/2026  Ligue Magnus : 39ème journée   Chamonix     5 - 1     Bordeaux Lire l'article
06/02/2026  Ligue Magnus : 38ème journée   Marseille     5 - 2     Chamonix    
30/01/2026  Ligue Magnus : 37ème journée   Chamonix     6 - 3     Gap    
27/01/2026  Ligue Magnus : 36ème journée   Briançon     3 - 2     Chamonix    
23/01/2026  Ligue Magnus : 35ème journée   Chamonix     3 - 1     Amiens Lire l'article
20/01/2026  Ligue Magnus : 34ème journée   Rouen     5 - 1     Chamonix Lire l'article
16/01/2026  Ligue Magnus : 33ème journée   Chamonix     7 - 2     Anglet Lire l'article
13/01/2026  Ligue Magnus : 32ème journée   Cergy-Pontoise     8 - 2     Chamonix Lire l'article
11/01/2026  Ligue Magnus : 24ème journée   Chamonix     4 - 3     Rouen    
09/01/2026  Ligue Magnus : 31ème journée   Angers     6 - 2     Chamonix Lire l'article
07/01/2026  Coupe de France - 1/2 Finale   Rouen     4 - 3     Chamonix Lire l'article  
04/01/2026  Ligue Magnus : 30ème journée   Chamonix     3 - 5     Nice    
02/01/2026  Ligue Magnus : 29ème journée   Bordeaux     3 - 0     Chamonix Lire l'article  
30/12/2025  Ligue Magnus : 28ème journée   Chamonix     3 - 5     Marseille Lire l'article
23/12/2025  Ligue Magnus : 27ème journée   Gap     5 - 2     Chamonix    
21/12/2025  Ligue Magnus : 26ème journée   Chamonix     3 - 6     Briançon    
19/12/2025  Ligue Magnus : 25ème journée   Amiens     5 - 3     Chamonix Lire l'article
16/12/2025  Coupe de France - 1/4 de Finale   Marseille     4 - 6     Chamonix      
05/12/2025  Ligue Magnus : 23ème journée   Grenoble     6 - 0     Chamonix Lire l'article  