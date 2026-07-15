|Date
|Journée
|Match
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|07/04/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien -
J6
|Cergy-Pontoise 3 - 4 Gap
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|03/04/202
|Ligue Magnus - Poule de Maintien -
J5
|Gap 4 - 5 Anglet
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|27/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien -
J4
|Gap 1 - 2 Chamonix
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|24/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien -
J3
|Chamonix 7 - 2 Gap
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|17/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien -
J2
|Gap 2 - 3 Cergy-Pontoise
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|13/03/2026
|Ligue Magnus - Poule de Maintien - J1
|Anglet 3 - 5 Gap
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|06/03/2026
|Ligue Magnus : 44ème journée
|Gap 4 - 1 Nice
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|04/03/2026
|Ligue Magnus : 43ème journée
|Marseille 4 - 2 Gap
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|01/03/2026
|Ligue Magnus : 42ème journée
|Gap 3 - 4 Briançon
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|27/02/2026
|Ligue Magnus : 41ème journée
|Rouen 10 - 2 Gap
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|26/02/2026
|Ligue Magnus : 39ème journée
|Angers 5 - 2 Gap
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|24/02/2026
|Ligue Magnus : 40ème journée
|Gap 2 - 3 Anglet
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|22/02/2026
|Ligue Magnus : 17ème journée
|Grenoble 4 - 5 Gap
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|06/02/2026
|Ligue Magnus : 38ème journée
|Gap 3 - 1 Bordeaux
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|03/02/2026
|Ligue Magnus : 24ème journée
|Gap 2 - 1 Cergy-Pontoise
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|30/01/2026
|Ligue Magnus : 37ème journée
|Chamonix 6 - 3 Gap
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|27/01/2026
|Ligue Magnus : 36ème journée
|Amiens 3 - 4 Gap
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|23/01/2026
|Ligue Magnus : 35ème journée
|Gap 3 - 7 Grenoble
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|20/01/2026
|Ligue Magnus : 34ème journée
|Cergy-Pontoise 5 - 4 Gap
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|16/01/2026
|Ligue Magnus : 33ème journée
|Gap 4 - 3 Marseille
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|13/01/2026
|Ligue Magnus : 32ème journée
|Briançon 4 - 2 Gap
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|09/01/2026
|Ligue Magnus : 31ème journée
|Gap 1 - 7 Rouen
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|04/01/2026
|Ligue Magnus : 30ème journée
|Anglet 5 - 3 Gap
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|02/01/2026
|Ligue Magnus : 29ème journée
|Gap 1 - 4 Angers
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|30/12/2025
|Ligue Magnus : 28ème journée
|Bordeaux 5 - 4 Gap
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|23/12/2025
|Ligue Magnus : 27ème journée
|Gap 5 - 2 Chamonix
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|21/12/2025
|Ligue Magnus : 26ème journée
|Gap 4 - 3 Amiens
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|19/12/2025
|Ligue Magnus : 25ème journée
|Grenoble 8 - 2 Gap
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|05/12/2025
|Ligue Magnus : 23ème journée
|Nice 6 - 3 Gap
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