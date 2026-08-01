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CNSCG - VALIDATION Episode 3
Suite des Etudes financières des dossiers des clubs de la Synerglace Ligue Magnus, Division 1 et Division 2
📅 01/08/2026 à 07:28 ✍️ La redaction /cs 📍 CNSCG / FFHG
Communiqué du 24 Juillet 2026 - 17:40 
 
A l’issue de sa réunion du 31 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs.
 
 
Amiens (société) : Déjà VALIDÉ
Amiens (association) : Dejà VALIDÉ

Angers (société) : Déjà NON VALIDÉ du fait de la non-validation de l'association, entendu le 9 juillet  
Angers (association) : Déjà NON VALIDÉ  entendu le 9 juillet

Anglet (société) : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Anglet (association) : NEW VALIDÉ

Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ

Briançon (société) : Déjà NON VALIDE, dossier de l’association support non reçu
Briançon (association) : Déjà NON VALIDE, dossier non reçu

Cergy Pontoise (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Cergy Pontoise (association) : Déjà VALIDÉ

Chamonix (société) : Déjà VALIDÉ
Chamonix (association) : Déjà VALIDÉ

Gap (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Gap (association) : Déjà VALIDÉ

Grenoble (société) : Déjà VALIDÉ
Grenoble (association) : Déjà VALIDÉ

Marseille (société) : NEW VALIDÉ
Marseille (association) : NEW VALIDÉ

Nice (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nice (association) : Déjà VALIDÉ

Rouen (société) : Déjà VALIDÉ
Rouen (association) : Déjà VALIDÉ
 
 :
 
Caen : Déjà VALIDÉ

Chambéry (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Chambéry (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Cholet : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Dunkerque : Déjà VALIDÉ

Epinal : Déjà VALIDÉ

Lyon : Déjà VALIDÉ

Meudon : Déjà VALIDÉ

Mont-Blanc : Déjà VALIDÉ

Morzine : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nantes (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nantes (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Neuilly sur Marne : Déjà VALIDÉ

Strasbourg (association) : NEW VALIDÉ
Strasbourg (société) : NEW VALIDÉ

Tours : Déjà VALIDÉ

Valence : NEW VALIDÉ

Valenciennes : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du
non-respect des mesures d’encadrement.
Cette décision révoque le sursis de 6 points issu de la décision du 18 juillet 2025.
Cette décision est susceptible d’appel.

Villard de Lans : Déjà VALIDÉ
 
 
Brest (association) : Déjà VALIDÉ
Brest (société) : Déjà NON VALIDÉ, entendu le 3 juillet

Annecy : Déjà VALIDÉ

Châlons en Champagne : Déjà VALIDÉ

Clermont-Ferrand : Déjà VALIDÉ

Courbevoie : Déjà VALIDÉ

Dijon : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Evry-Viry : Déjà VALIDÉ

Français Volants (association) : Déjà NON-VALIDE du fait de la non-validation de l'association, dossier non reçu
Français Volants (société) : Déjà NON-VALIDE, dossier de l’association support non reçu

HCMP : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement, entendu le 24 juillet

La Roche-sur-Yon : Déjà VALIDÉ

Luxembourg : Déjà VALIDÉ

Montpellier : Déjà VALIDÉ

Mulhouse : Déjà VALIDÉ

Orléans : Déjà VALIDÉ

Reims : Déjà VALIDÉ

Roanne : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Toulon : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Toulouse : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Wasquehal : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
 

La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine
pour poursuivre l’étude financière des dossiers

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - CNSCG - VALIDATION Episode 3
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