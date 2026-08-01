Communiqué du 24 Juillet 2026 - 17:40

A l’issue de sa réunion du 31 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs.



Amiens (société) : Déjà VALIDÉ

Amiens (association) : Dejà VALIDÉ



Angers (société) : Déjà NON VALIDÉ du fait de la non-validation de l'association , entendu le 9 juillet

Angers (association) : Déjà NON VALIDÉ entendu le 9 juillet



Anglet (société) : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Anglet (association) : NEW VALIDÉ



Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ



Briançon (société) : Déjà NON VALIDE , dossier de l’association support non reçu

Briançon (association) : Déjà NON VALIDE , dossier non reçu



Cergy Pontoise (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Cergy Pontoise (association) : Déjà VALIDÉ



Chamonix (société) : Déjà VALIDÉ

Chamonix (association) : Déjà VALIDÉ



Gap (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Gap (association) : Déjà VALIDÉ



Grenoble (société) : Déjà VALIDÉ

Grenoble (association) : Déjà VALIDÉ



Marseille (société) : NEW VALIDÉ

Marseille (association) : NEW VALIDÉ



Nice (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nice (association) : Déjà VALIDÉ



Rouen (société) : Déjà VALIDÉ

Rouen (association) : Déjà VALIDÉ

:

Caen : Déjà VALIDÉ



Chambéry (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Chambéry (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Cholet : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Dunkerque : Déjà VALIDÉ



Epinal : Déjà VALIDÉ



Lyon : Déjà VALIDÉ



Meudon : Déjà VALIDÉ



Mont-Blanc : Déjà VALIDÉ



Morzine : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Nantes (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nantes (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Neuilly sur Marne : Déjà VALIDÉ



Strasbourg (association) : NEW VALIDÉ

Strasbourg (société) : NEW VALIDÉ



Tours : Déjà VALIDÉ



Valence : NEW VALIDÉ



Valenciennes : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Le club de Valenciennes a été sanctionné d’un retrait de 6 points avec sursis en raison du

non-respect des mesures d’encadrement.

Cette décision révoque le sursis de 6 points issu de la décision du 18 juillet 2025.

Cette décision est susceptible d’appel.



Villard de Lans : Déjà VALIDÉ

Brest (association) : Déjà VALIDÉ

Brest (société) : Déjà NON VALIDÉ , entendu le 3 juillet



Annecy : Déjà VALIDÉ



Châlons en Champagne : Déjà VALIDÉ



Clermont-Ferrand : Déjà VALIDÉ



Courbevoie : Déjà VALIDÉ



Dijon : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Evry-Viry : Déjà VALIDÉ



Français Volants (association) : Déjà NON-VALIDE du fait de la non-validation de l'association , dossier non reçu

Français Volants (société) : Déjà NON-VALIDE , dossier de l’association support non reçu



HCMP : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement , entendu le 24 juillet



La Roche-sur-Yon : Déjà VALIDÉ



Luxembourg : Déjà VALIDÉ



Montpellier : Déjà VALIDÉ



Mulhouse : Déjà VALIDÉ



Orléans : Déjà VALIDÉ



Reims : Déjà VALIDÉ



Roanne : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Toulon : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Toulouse : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Wasquehal : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement