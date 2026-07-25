Communiqué du 24 Juillet 2026 - 17:40
A l’issue de sa réunion du 24 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs.
Amiens (société) : Déjà VALIDÉ
Amiens (association) : Dejà VALIDÉ
Angers (société) : NEW NON VALIDÉ du fait de la non-validation de l'association, entendu le 9 juillet
Angers (association) : NEW NON VALIDÉ entendu le 9 juillet
Anglet (société) : Dossier en cours d’étude, entendu le 26 juin
Anglet (association) : Dossier en cours d’étude
Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ
Briançon (société) : NON VALIDE, dossier de l’association support non reçu
Briançon (association) : NON VALIDE, dossier non reçu
Cergy Pontoise (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Cergy Pontoise (association) : Déjà VALIDÉ
Chamonix (société) : NEW VALIDÉ
Chamonix (association) : NEW VALIDÉ
Gap (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Gap (association) : Déjà VALIDÉ
Grenoble (société) : Déjà VALIDÉ
Grenoble (association) : Déjà VALIDÉ
Marseille (société) : Dossier en cours d’étude
Marseille (association) : Dossier en cours d’étude
Nice (société) : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nice (association) : NEW VALIDÉ
Rouen (société) : Déjà VALIDÉ
Rouen (association) : Déjà VALIDÉ
:
Caen : NEW VALIDÉ
Chambéry (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Chambéry (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Cholet : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Dunkerque : NEW VALIDÉ
Epinal : Déjà VALIDÉ
Lyon : Déjà VALIDÉ
Meudon : Déjà VALIDÉ
Mont-Blanc : Déjà VALIDÉ
Morzine : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nantes (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nantes (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Neuilly sur Marne : Déjà VALIDÉ
Strasbourg (association) : Dossier en cours d’étude
Strasbourg (société) : Dossier en cours d’étude
Tours : Déjà VALIDÉ
Valence : Dossier en cours d’étude
Valenciennes : Dossier en cours d’étude, déjà entendu le 3 juillet
Villard de Lans : Déjà VALIDÉ
Brest (association) : NEW VALIDÉ
Brest (société) : NEW NON VALIDÉ, déjà entendu le 3 juillet
Annecy : Déjà VALIDÉ
Châlons en Champagne : Déjà VALIDÉ
Clermont-Ferrand : NEW VALIDÉ
Courbevoie : Déjà VALIDÉ
Dijon : Dossier en cours d’étude
Evry-Viry : Déjà VALIDÉ
Français Volants (association) : Déjà NON-VALIDE du fait de la non-validation de l'association, dossier non reçu
Français Volants (société) : Déjà NON-VALIDE, dossier de l’association support non reçu
HCMP : Dossier en cours d’étude, convoqué en le 24 juillet
La Roche-sur-Yon : Déjà VALIDÉ
Luxembourg : Déjà VALIDÉ
Montpellier : Déjà VALIDÉ
Mulhouse : Déjà VALIDÉ
Orléans : Déjà VALIDÉ
Reims : Déjà VALIDÉ
Roanne : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Toulon : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Toulouse : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Wasquehal : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine
pour poursuivre l’étude financière des dossiers
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