Communiqué du 24 Juillet 2026 - 17:40

A l’issue de sa réunion du 24 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs.







Amiens (société) : Déjà VALIDÉ

Amiens (association) : Dejà VALIDÉ



Angers (société) : NEW NON VALIDÉ du fait de la non-validation de l'association , entendu le 9 juillet

Angers (association) : NEW NON VALIDÉ entendu le 9 juillet



Anglet (société) : Dossier en cours d’étude , entendu le 26 juin

Anglet (association) : Dossier en cours d’étude



Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ



Briançon (société) : NON VALIDE , dossier de l’association support non reçu

Briançon (association) : NON VALIDE , dossier non reçu



Cergy Pontoise (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Cergy Pontoise (association) : Déjà VALIDÉ



Chamonix (société) : NEW VALIDÉ

Chamonix (association) : NEW VALIDÉ



Gap (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Gap (association) : Déjà VALIDÉ



Grenoble (société) : Déjà VALIDÉ

Grenoble (association) : Déjà VALIDÉ



Marseille (société) : Dossier en cours d’étude

Marseille (association) : Dossier en cours d’étude



Nice (société) : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nice (association) : NEW VALIDÉ



Rouen (société) : Déjà VALIDÉ

Rouen (association) : Déjà VALIDÉ

:



Caen : NEW VALIDÉ



Chambéry (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Chambéry (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Cholet : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Dunkerque : NEW VALIDÉ



Epinal : Déjà VALIDÉ



Lyon : Déjà VALIDÉ



Meudon : Déjà VALIDÉ



Mont-Blanc : Déjà VALIDÉ



Morzine : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Nantes (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nantes (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Neuilly sur Marne : Déjà VALIDÉ



Strasbourg (association) : Dossier en cours d’étude

Strasbourg (société) : Dossier en cours d’étude



Tours : Déjà VALIDÉ



Valence : Dossier en cours d’étude



Valenciennes : Dossier en cours d’étude , déjà entendu le 3 juillet



Villard de Lans : Déjà VALIDÉ



Brest (association) : NEW VALIDÉ

Brest (société) : NEW NON VALIDÉ , déjà entendu le 3 juillet



Annecy : Déjà VALIDÉ



Châlons en Champagne : Déjà VALIDÉ



Clermont-Ferrand : NEW VALIDÉ



Courbevoie : Déjà VALIDÉ



Dijon : Dossier en cours d’étude



Evry-Viry : Déjà VALIDÉ



Français Volants (association) : Déjà NON-VALIDE du fait de la non-validation de l'association , dossier non reçu

Français Volants (société) : Déjà NON-VALIDE , dossier de l’association support non reçu



HCMP : Dossier en cours d’étude , convoqué en le 24 juillet



La Roche-sur-Yon : Déjà VALIDÉ



Luxembourg : Déjà VALIDÉ



Montpellier : Déjà VALIDÉ



Mulhouse : Déjà VALIDÉ



Orléans : Déjà VALIDÉ



Reims : Déjà VALIDÉ



Roanne : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Toulon : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Toulouse : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement



Wasquehal : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement