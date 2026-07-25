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CNSCG - VALIDATION 2 - Angers et Brest NON VALIDE
Suite des Etudes financières des dossiers des clubs de la Synerglace Ligue Magnus, Division 1 et Division 2
📅 25/07/2026 à 06:46 ✍️ La redaction /cs 📍 FFHG / CNSCG - communiqué
Communiqué du 24 Juillet 2026 - 17:40 

A l’issue de sa réunion du 24 juillet 2026, la Commission nationale de suivi et de contrôle de gestion a rendu ses résultats concernant l’étude des dossiers financiers des clubs. 

 

 
Amiens (société) : Déjà VALIDÉ
Amiens (association) : Dejà VALIDÉ

Angers (société) : NEW NON VALIDÉ du fait de la non-validation de l'association, entendu le 9 juillet  
Angers (association) : NEW NON VALIDÉ  entendu le 9 juillet

Anglet (société) : Dossier en cours d’étude, entendu le 26 juin
Anglet (association) : Dossier en cours d’étude

Bordeaux (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Bordeaux (association) : Déjà VALIDÉ

Briançon (société) : NON VALIDE, dossier de l’association support non reçu
Briançon (association) : NON VALIDE, dossier non reçu

Cergy Pontoise (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Cergy Pontoise (association) : Déjà VALIDÉ

Chamonix (société) : NEW VALIDÉ
Chamonix (association) : NEW VALIDÉ

Gap (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Gap (association) : Déjà VALIDÉ

Grenoble (société) : Déjà VALIDÉ
Grenoble (association) : Déjà VALIDÉ

Marseille (société) : Dossier en cours d’étude
Marseille (association) : Dossier en cours d’étude

Nice (société) : NEW VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nice (association) : NEW VALIDÉ

Rouen (société) : Déjà VALIDÉ
Rouen (association) : Déjà VALIDÉ
 
 :

Caen : NEW VALIDÉ

Chambéry (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Chambéry (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Cholet : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Dunkerque : NEW VALIDÉ

Epinal : Déjà VALIDÉ

Lyon : Déjà VALIDÉ

Meudon : Déjà VALIDÉ

Mont-Blanc : Déjà VALIDÉ

Morzine : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Nantes (association) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
Nantes (société) : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Neuilly sur Marne : Déjà VALIDÉ

Strasbourg (association) : Dossier en cours d’étude
Strasbourg (société) : Dossier en cours d’étude

Tours : Déjà VALIDÉ

Valence : Dossier en cours d’étude

Valenciennes : Dossier en cours d’étude, déjà entendu le 3 juillet

Villard de Lans : Déjà VALIDÉ
 

Brest (association) : NEW VALIDÉ
Brest (société) : NEW NON VALIDÉ, déjà entendu le 3 juillet

Annecy : Déjà VALIDÉ

Châlons en Champagne : Déjà VALIDÉ

Clermont-Ferrand : NEW VALIDÉ

Courbevoie : Déjà VALIDÉ

Dijon : Dossier en cours d’étude

Evry-Viry : Déjà VALIDÉ

Français Volants (association) : Déjà NON-VALIDE du fait de la non-validation de l'association, dossier non reçu
Français Volants (société) : Déjà NON-VALIDE, dossier de l’association support non reçu

HCMP : Dossier en cours d’étude, convoqué en le 24 juillet

La Roche-sur-Yon : Déjà VALIDÉ

Luxembourg : Déjà VALIDÉ

Montpellier : Déjà VALIDÉ

Mulhouse : Déjà VALIDÉ

Orléans : Déjà VALIDÉ

Reims : Déjà VALIDÉ

Roanne : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Toulon : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Toulouse : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement

Wasquehal : Déjà VALIDÉ avec mesures d’encadrement
 

La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine
pour poursuivre l’étude financière des dossiers

Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - CNSCG - VALIDATION 2 - Angers et Brest NON VALIDE
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