|Gaëtan Muller Président des Dragons de Rouen
Au lendemain de cette élimination, Gaëtan Muller le président des Dragons expliquait que pour la prochaine saison, il faudrait corriger certaines choses notamment avoir des joueurs de play-offs. Ce qui nous aura fait défaut et Marc-André Thinel le Manager des Dragons évoquait le besoin de prendre « des tueurs » devant le but, des joueurs capables de marquer et faire marquer.
Il ne devait pas y avoir trop de mouvements dans l’effectif, au final il y aura 11 départs pour 8 arrivées.
Dylan Yeo
(retraite), Rolands Vigners
(Nice), James Phelan
(retraite), Julien Tessier
(retraite), Charles Schmitt
(Amiens), Johanès Avonde
(Anglet), Mattéo Perdrix
(Valenciennes), Michael Regush
(Blue Devils Weiden), Chase Gresock
(Guildford Flames), Gustav Bouramman
(Sonderjyske), Alexandre Lavoie
(?) ne feront plus partie de l’aventure 2026 – 2027.
CHANGEMENT D’ENTRAINEUR
Alors que tout le monde s’attendait à voir le duo d’entraineurs Carl Mallette
, Csaba Székely
reconduit sur le banc rouennais, les dragons annonçaient à la surprise générale le 16 juillet le départ de Carl Mallette pour raisons personnelles qui n’honorera pas ses 2 années de contrat restantes pour rester au Canada au Val-d’Or comme directeur-gérant adjoint et directeur du recrutement.
La course contre la montre était lancée, les dragons n’ayant plus d’entraineur à 3 semaines de la reprise, il fallait trouver un entraineur qui allait reprendre un groupe déjà constitué et dans la lignée de Carl Mallette, avec les mêmes valeurs, la même philosophie de jeu et de gestion d’un groupe.
Marc-André Thinel allait recevoir bon nombre de CV et d’appels d’entraineurs et son attention allait se porter sur le québécois Éric Landry croisé dans les ligues canadiennes. Dès le début de leurs échanges Marc-André allait avoir le feeling, confirmé par Gaëtan Muller, Charles Roche et Fabrice Lhenry.
Eric Landry
était donc nommé nouvel entraineur des dragons arrivant avec une grosse expérience en tant que joueur, 68 matchs de NHL, 579 matchs en AHL, 137 matchs en KHL et 227 matchs en NL mais aussi en tant qu’entraineur, assistant entraineur, entraineur en QMJHL, assistant entraineur et entraineur en NL, il sera assisté par Csaba Székely
.
Le préparateur physique Hubert Genest
sera en charge de garder les dragons en forme tout au long de la saison.
LE DUO DE GARDIEN RECONDUIT
|Mac Carruth gardien Américain des Dragons
Devant le filet nous retrouverons le binôme de la saison passée reconduit avec l’Américain Mac Carruth
(#30) auteur d’une première grosse saison dans les cages avec 92.4% d’arrêts et une grosse finale de coupe de France face à l’armada Grenobloise et Lucas Mugnier
(#29) excellent back-up avec 94.6% d’arrêts, ce duo étant le meilleur dans la ligue Magnus.
LA DÉFENSE RENOUVELLÉE
La défense conservera 4 éléments de la saison passée avec l’international Français Florian Chakiachvili
(#62) qui entamera sa 12ème saison consécutive chez les jaunes et noirs, l’Américain Patrick Holway
(#2) auteur d’une première saison solide, très bon défensivement au marquage et un apport offensif non négligeable avec 34 points, 6 buts et 28 assistances, le Canadien Pier-Olivier Roy
(#5) révélation de la saison passée, très costaud pour son jeune âge dans le marquage, les relances et la vision du jeu et Noa Goncalvès-Nivelais
(#16) revenu en cours de saison dernière comme 7ème défenseur.
3 nouveaux défenseurs posent leurs valises sur les bords de Seine.
Le jeune international Français Nikita Shalei
(#23) 25 ans qui arrive des Jokers de Cergy-Pontoise avec déjà 8 saisons et 184 matchs en ligue Magnus;
Le Québécois Jacob Paquette
(#44) 27 ans qui arrive des Trois-Rivières Lions en ECHL, gros gabarit, défenseur physique avec une expérience en OHL 296 matchs et en ECHL 134 matchs.
Le Suédois Petter Hansson
(#14) 30 ans qui arrive des Herning Blue Fox au Danemark, gros gabarit, défenseur physique avec une expérience au Danemark 211 matchs, en ICEHL 46 matchs, en SHL 45 matchs, en HockeyAllsvenskan 124 matchs et dans les compétitions européennes, en CHL 18 matchs et en Continentale Cup 9 matchs.
Sur le papier cette défense parait très compétitive et expérimentée.
UNE ATTAQUE REMANIÉE
|Loic Lampérier capitaine emblématique des Dragons
L’attaque conservera 7 éléments de la saison passée avec les internationaux Français Anthony Rech
(#18) auteur d’une très grosse saison avec 53 points, 2ème compteur de ligue Magnus, Tomas Simonsen
(#21)
auteur également d’une très grosse saison avec 51 points, 4ème compteur, Tommy Perret
(#11) auteur de sa meilleure saison en professionnel avec 31 points, Robin Colomban
(#10) joueur de devoir très important sur les infériorités numériques, notre capitaine emblématique Loic Lampérier
(#27) qui entamera sa 14ème saison consécutive chez les Dragons, qui apportera son expérience et son leadership dans le vestiaire, le fidèle Vincent Nesa
(#6) qui jouera sa 12ème saison, joueur très important dans le dispositif offensif et dans les infériorités numériques et le Québécois Simon Lafrance
(#13) auteur d’une première grosse saison avec 52 points, 3ème compteur.
5 nouveaux attaquants posent leurs valises à l’Ile Lacroix.
Le jeune Canadien Connor McClennon
(#94) 24 ans qui arrive de Bemidji State Univ en NCAA, ailier droit, drafté en 2020, au 6ème tour rang 178 par les Flyers de Philadelphie, attaquant dynamique, offensif avec un lancer précis, sera le pari de la saison car il n’a jamais évolué dans de grosses ligues, en WHL 243 matchs, en USports 30 matchs et en NCAA 36 matchs.
Le jeune Québécois Tommy Cormier
(#93) 23 ans qui arrive du HC Presov en Slovaquie pouvant jouer centre ou ailier gauche, attaquant créatif et fabricant de jeu avec déjà une bonne expérience en QMJHL 171 matchs, en ECHL 101 matchs et en Slovaquie, 13 matchs.
L'international Français Nicolas Ritz
(#91) 34 ans de retour chez les dragons, il arrive des Ducs d’Angers, centre, attaquant polyvalent, distributeur de jeu et cadre du vestiaire, apportera toute son expérience acquise en ligue Magnus 434 matchs, au Danemark 45 matchs, en Norvège 40 matchs et en Liiga 10 matchs et dans les compétitions européennes, en CHL 8 matchs et en Continentale Cup 15 matchs.
Le Canadien Nicholas Baptiste
(#73) 30 ans qui arrive de Düsseldorf en DEL 2, pouvant jouer centre ou ailier droit, drafté en 2013, au 3ème tour rang 69 par les Sabres de Buffalo, attaquant puissant, physique avec un tir rapide et précis qui a une grosse expérience en NHL 47 matchs, en AHL 299 matchs, en OHL 248 matchs, en Liiga 102 matchs, en DEL 66 matchs, en Slovaquie 23 matchs, en KHL 11 matchs et en CHL 6 matchs.
L’Américain Ryan Lasch
(#81) 39 ans qui arrive de Valerenga en Norvège, ailier droit, redoutable créateur de jeu, technique, passeur avec un tir puissant apportera son expérience impressionnante en SHL 418 matchs, en Liiga 237 matchs, en NCCA 161 matchs, en NL 69 matchs, en Norvège 39 matchs, en AHL 30 matchs, 13 matchs avec l’équipe Américaine et une grosse expérience en CHL 91 matchs, 3 titres avec Frölunda, 5 fois meilleur pointeur et recordman des points, 141 points, 44 buts et 97 assistances.
Sur le papier cette attaque s’annonce comme compétitive, expérimenté et pourrait faire souffrir plus d’une défense cette saison.
UNE SAISON 2026 – 2027 PLEINE DE PROMESSE
Pour cet AN II de la présidence de Gaëtan Muller, Marc-André Thinel, Fabrice Lhenry, Gaëtan Muller et Charles Roche ont fait un gros travail et mis les moyens pour bâtir cette équipe qui laisse présager de belles promesses pour les différents défis qui attendent les Dragons.
La Continentale Cup que le Manager Marc-André Thinel souhaiterait conquérir pour la 3ème fois après les victoires de 2011 – 2012 et de 2015 – 2016, Rouen sera d’ailleurs organisateur d’une demi-finale du 13 au 15 novembre prochain avec les Belfast Giants (EIHL), le GKS Katowice (Pologne) et le vainqueur du groupe A regroupant les équipes de Energija Elektrenai, Sokil Kyiv, Jaca et Mogo.
La Coupe de France où l’objectif sera de conserver le titre brillamment acquis à Bercy contre Grenoble.
La ligue Magnus que nos dragons aimeraient bien reconquérir et ramener sur les bords de Seine après 2 saisons de disette.
Autant dire que la saison s’annonce, longue, intense et passionnante du côté de l’Ile Lacroix.
Rendez-vous le vendredi 14 aout à l’Ile Lacroix pour le premier match amical contre Angers pour découvrir cette nouvelle mouture des dragons version 2026 -2027.