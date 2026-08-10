Ligue Magnus : Rouen (Les Dragons)

Des Dragons ambitieux.

En mars dernier, les Dragons de Rouen étaient sèchement éliminés en ½ finale de la ligue Magnus par les Boxers de Bordeaux 4 matchs à 0 un peu à la surprise générale tant la saison avait été réussie, avec une victoire en coupe de France contre les Bruleurs de Loups et une première place en saison régulière. Au lendemain de cette élimination, Gaëtan Muller le président des Dragons expliquait que pour la prochaine saison, il faudrait corriger certaines choses notamment avoir des joueurs de play-offs. Ce qui nous aura fait défaut et Marc-André Thinel le Manager des Dragons évoquait le besoin de prendre « des tueurs » devant le but, des joueurs capables de marquer et faire marquer.