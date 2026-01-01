Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 3 - carrÃ© final - J3 : Wasquehal Lille vs Caen II 6 - 4 (1-2 2-1 3-1) Le 10/05/2026 Wasquehal (Patinoire Serge Charles) [ Wasquehal Lille ] [ Caen II ] D3 : Wasquehal finit en beautÃ© Au terme dâ€™une rencontre spectaculaire et longtemps indÃ©cise, les Lions de Wasquehal ont renversÃ© la rÃ©serve des Drakkars de Caen (6-4) lors de la troisiÃ¨me et derniÃ¨re journÃ©e du CarrÃ© final de Division 3. MenÃ©s en dÃ©but de rencontre puis rejoints dans le dernier tiers, les Nordistes ont fait parler leur puissance offensive dans les cinq derniÃ¨res minutes pour dÃ©crocher une troisiÃ¨me victoire en autant de matches et conclure leur week-end parfait devant les 480 spectateurs de Serge-Charles. Wasquehal (Patinoire Serge Charles), Hockey Hebdo GaÃ«tan Boucheret le 10/05/2026 à 19:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



480 spectateurs Arbitres : M. Germond assistÃ© de MM. Le Roy et De Sousa Buts :

Wasquehal Lille : ; 08.31 AurÃ©lien Zajac (ass Martin Lagrise) ; 21.20 Alekss Simanovics (ass Hamish Diedrichs et Aleksandrs Zaprivoda) ; 22.02 Nathan Thomm (ass Otto Polakovs et Yaino Adamczak) ; 55.32 Aleksandrs Zaprivoda (ass Matteo Toneatto et Otto Polakovs) ; 56.44 Otto Polakovs (ass Yaino Adamczak et Erwan Jean-Baptiste) ; 57.21 Aleksandrs Zaprivoda

Caen II : 02.54 Thibaut Claireaux (ass Maxime Bertrand et Sacha Brzezula) ; 07.53 TimÃ©o Catherine (ass Thibaut Claireaux) ; 28.53 Sacha Brzezula (ass Thibaut Claireaux et Paul Vassard) ; 47.10 Sacha Brzezula Pénalités 13 minutes dont 5 Ã Lagrise contre Wasquehal Lille 6 minutes contre Caen II Les Lions rugissent jusqu’au bout et s’offrent le Carré final !



Dans un duel décisif pour la première place du Carré final, Wasquehal et Caen ont livré un match ouvert, rythmé et riche en rebondissements. Les Caennais ont rapidement pris les commandes grâce à Claireaux puis Catherine, profitant d’un début de rencontre appliqué et réaliste. Mais les Lions ont progressivement retrouvé leur mordant avant de renverser la situation dès l’entame du deuxième tiers.

Alors que les Drakkars semblaient encore capables de faire douter les Nordistes grâce au doublé de Brzezula, Wasquehal a frappé très fort dans le money-time avec trois buts inscrits en moins de deux minutes. Portés par un Aleksandrs Zaprivoda décisif et une attaque en feu, les Lions ont fini par faire exploser une défense caennaise courageuse mais dépassée dans les derniers instants.







Premier tiers : Caen frappe vite, Wasquehal répond

La réserve caennaise démarre la rencontre tambour battant. À 2’54, Thibault Claireaux ouvre le score à égalité numérique, bien servi par Bertrand et Brzezula. Quelques minutes plus tard, Timéo Catherine double la mise après une nouvelle séquence offensive bien construite (0-2, 7’53).

Les Lions ne tardent toutefois pas à réagir. Aurélien Zajac réduit immédiatement l’écart moins d’une minute plus tard grâce à une assistance de Martin Lagrise. Ce but relance complètement Wasquehal qui monte progressivement en intensité malgré plusieurs pénalités concédées. Les Nordistes restent néanmoins à portée à l’issue du premier acte (1-2).



Deuxième tiers : les Lions inversent la tendance

Le retour des vestiaires est totalement à l’avantage des Wasquehaliens. Dès la 22e minute, Alekss Simanovics remet les deux équipes à égalité avant que Nathan Thomm ne donne l’avantage aux Lions quarante secondes plus tard après un excellent travail collectif.

Mais la rencontre bascule ensuite dans une phase plus tendue. Une pénalité majeure infligée à Martin Lagrise offre une longue supériorité numérique aux Drakkars. Caen en profite rapidement grâce à Sacha Brzezula qui remet les deux équipes dos à dos à 28’53. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score reste figé avant le dernier tiers (3-3).



Troisième tiers : l’explosion offensive des Lions

Le suspense reste total durant une bonne partie du troisième acte. Sacha Brzezula signe son doublé à 47’10 et remet Caen devant, refroidissant momentanément les tribunes de Serge-Charles. Mais les Lions refusent de céder.

Le tournant intervient à cinq minutes du terme avec une pénalité caennaise. En supériorité numérique, Aleksandrs Zaprivoda égalise d’un tir décisif à 55’32. Ce but libère totalement Wasquehal. Une minute plus tard, Otto Polakovs donne l’avantage aux siens avant que Zaprivoda ne scelle définitivement la rencontre à 57’21. Trois buts en moins de deux minutes qui font chavirer la patinoire et assurent aux Lions une victoire spectaculaire (6-4).



Conclusion

Avec trois succès en trois rencontres dans ce Carré final, Wasquehal boucle son week-end de la meilleure des manières et confirme sa solidité dans les moments clés. Longtemps bousculés par une équipe caennaise joueuse et efficace offensivement, les Lions ont su accélérer au meilleur moment pour faire la différence dans un final étouffant.

Caen pourra nourrir quelques regrets après avoir mené à deux reprises, mais les Drakkars ont payé cher leur fin de match compliquée face à l’intensité nordiste.



Analyse

Cette rencontre illustre parfaitement la force mentale affichée par Wasquehal durant tout le Carré final. Les Lions n’ont jamais paniqué malgré un retard rapide de deux buts et ont constamment su revenir grâce à leur profondeur offensive. Le duo Zaprivoda – Polakovs a pesé lourd dans les moments décisifs, tandis que Simanovics et Thomm ont permis aux Nordistes de reprendre confiance au deuxième tiers.

Caen a pourtant livré une prestation cohérente pendant plus de cinquante minutes. Le trio Claireaux – Brzezula – Catherine a régulièrement mis en difficulté la défense locale, notamment en transition rapide et en supériorité numérique. Mais l’indiscipline dans les derniers instants et la fatigue accumulée ont fini par coûter cher aux jeunes Drakkars.

Au classement final de ce Carré final, Wasquehal termine invaincu avec trois victoires en trois matches, devant Toulon, Briançon et Caen. Une performance pleine de caractère pour les Lions, capables de produire un hockey offensif et spectaculaire dans les moments décisifs. Dans un duel décisif pour la première place du Carré final, Wasquehal et Caen ont livré un match ouvert, rythmé et riche en rebondissements. Les Caennais ont rapidement pris les commandes grâce à Claireaux puis Catherine, profitant d’un début de rencontre appliqué et réaliste. Mais les Lions ont progressivement retrouvé leur mordant avant de renverser la situation dès l’entame du deuxième tiers.Alors que les Drakkars semblaient encore capables de faire douter les Nordistes grâce au doublé de Brzezula, Wasquehal a frappé très fort dans le money-time avec trois buts inscrits en moins de deux minutes. Portés par un Aleksandrs Zaprivoda décisif et une attaque en feu, les Lions ont fini par faire exploser une défense caennaise courageuse mais dépassée dans les derniers instants.La réserve caennaise démarre la rencontre tambour battant. À 2’54, Thibault Claireaux ouvre le score à égalité numérique, bien servi par Bertrand et Brzezula. Quelques minutes plus tard, Timéo Catherine double la mise après une nouvelle séquence offensive bien construite (0-2, 7’53).Les Lions ne tardent toutefois pas à réagir. Aurélien Zajac réduit immédiatement l’écart moins d’une minute plus tard grâce à une assistance de Martin Lagrise. Ce but relance complètement Wasquehal qui monte progressivement en intensité malgré plusieurs pénalités concédées. Les Nordistes restent néanmoins à portée à l’issue du premier acte (1-2).Le retour des vestiaires est totalement à l’avantage des Wasquehaliens. Dès la 22e minute, Alekss Simanovics remet les deux équipes à égalité avant que Nathan Thomm ne donne l’avantage aux Lions quarante secondes plus tard après un excellent travail collectif.Mais la rencontre bascule ensuite dans une phase plus tendue. Une pénalité majeure infligée à Martin Lagrise offre une longue supériorité numérique aux Drakkars. Caen en profite rapidement grâce à Sacha Brzezula qui remet les deux équipes dos à dos à 28’53. Malgré plusieurs occasions de part et d’autre, le score reste figé avant le dernier tiers (3-3).Le suspense reste total durant une bonne partie du troisième acte. Sacha Brzezula signe son doublé à 47’10 et remet Caen devant, refroidissant momentanément les tribunes de Serge-Charles. Mais les Lions refusent de céder.Le tournant intervient à cinq minutes du terme avec une pénalité caennaise. En supériorité numérique, Aleksandrs Zaprivoda égalise d’un tir décisif à 55’32. Ce but libère totalement Wasquehal. Une minute plus tard, Otto Polakovs donne l’avantage aux siens avant que Zaprivoda ne scelle définitivement la rencontre à 57’21. Trois buts en moins de deux minutes qui font chavirer la patinoire et assurent aux Lions une victoire spectaculaire (6-4).Avec trois succès en trois rencontres dans ce Carré final, Wasquehal boucle son week-end de la meilleure des manières et confirme sa solidité dans les moments clés. Longtemps bousculés par une équipe caennaise joueuse et efficace offensivement, les Lions ont su accélérer au meilleur moment pour faire la différence dans un final étouffant.Caen pourra nourrir quelques regrets après avoir mené à deux reprises, mais les Drakkars ont payé cher leur fin de match compliquée face à l’intensité nordiste.Cette rencontre illustre parfaitement la force mentale affichée par Wasquehal durant tout le Carré final. Les Lions n’ont jamais paniqué malgré un retard rapide de deux buts et ont constamment su revenir grâce à leur profondeur offensive. Le duo Zaprivoda – Polakovs a pesé lourd dans les moments décisifs, tandis que Simanovics et Thomm ont permis aux Nordistes de reprendre confiance au deuxième tiers.Caen a pourtant livré une prestation cohérente pendant plus de cinquante minutes. Le trio Claireaux – Brzezula – Catherine a régulièrement mis en difficulté la défense locale, notamment en transition rapide et en supériorité numérique. Mais l’indiscipline dans les derniers instants et la fatigue accumulée ont fini par coûter cher aux jeunes Drakkars.Au classement final de ce Carré final, Wasquehal termine invaincu avec trois victoires en trois matches, devant Toulon, Briançon et Caen. Une performance pleine de caractère pour les Lions, capables de produire un hockey offensif et spectaculaire dans les moments décisifs. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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