Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite Finale U20 â€“ J3Â : le sacre de Rouen Dernier jour de cette finale U20 avec pour commencer un match entre Amiens et Villard-De-Lans qui iront chercher une place sur le podium. Amiens pourrait mÃªme, en cas de victoire dans le temps rÃ©glementaire, finir Ã la seconde place si Rouen ne prend pas plus dâ€™un point Ã Grenoble qui nâ€™a de son cotÃ© besoin que dâ€™un point pour Ãªtre champion. Mais les Dragons donneront tout pour lâ€™emporter dans lâ€™antre des tenants du titre. Grenoble, patinoire PÃ´le Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 26/04/2026 à 22:24 Tweeter Amiens-Villard:

Les Gothiques ne mettent pas longtemps à débloquer leur compteur puis doublent la mise en profitant des largesses défensives de Villard. Les Amiénois, plus rapides et plus physiques, monopolisent le palets et se créent de nombreuses occasions alors que Villard a plus de mal à se porter à l’avant pour solliciter Soghomanian. Heureusement pour eux une supériorité numérique en fin de période leur permet de revenir au score [2-1].

Le second tiers démarre avec moins d’intensité, ce qui permet à Villard d’égaliser en contre. Mais Amiens reprends vite l’avantage au tableau d’affichage. Avant qu’un jeu de puissance leur permette de prendre 2 longueurs d’avance. Mais les Ours ne lâchent pas le morceau et la fin de tiers est hallucinante. Un jeu de puissance permet à Villard de réduire l’écart avant d’enchaîner un nouveau filet dans la foulée puis de prendre l’avantage sur une énorme erreur des picards qui semblent perdre le fil du match [4-5].

Les Villardiens débutent le 3e tiers en supériorité mais ne concrétisent pas. Gaillard maintien les siens dans le match mais ne peut empêcher l’égalisation d’Amiens en supériorité. Les Gothiques remettent de l’intensité mais ne profite pas des quelques erreurs de Villard. Ayant besoin d’une victoire dans le temps réglementaire pour monter sur le podium, les Ours sortent leur gardien et trouvent ainsi le chemin du filet. Amiens n’a plus le choix et doit également sortir son gardien pour une fin de match pleine de suspens sans autre but [5-6].

Au terme d’une rencontre passionnante, les isérois arrachent la 3e place du podium à Amiens qui avait pourtant bien entamé ce tournoi final mais qui a fini par déjouer et voit les 6e de la saison monter sur le podium à leur place.



Grenoble-Rouen:

Rouen monopolise le palet et met une forte intensité dès le début de rencontre mettant Joguet à contribution. Grenoble ne profite pas des quelques miettes laissées par leur adversaire dans une rencontre sans arrêt avant la 9e minute. La pression rouennaise est récompensée avant mi-tiers. Grenoble tente de mettre du rythme mais a du mal à prendre le palet aux Dragons. A force de persévérance les locaux forcent Castel à réaliser 3 gros arrêts en fin de tiers [0-1].

photo : Delphine Verdonnet

Les grenoblois entrent mieux dans la seconde période et s’offrent plusieurs occasions avec un arrêt exceptionnel de Castel. Pris par la patrouille, les locaux vont devoir jouer par 2 fois en infériorité et s’en sortent bien avant d’évoluer à leur tour en supériorité 2 fois de suite sans trouver la faille [0-1].

En supériorité en début de 3e période, Grenoble n‘y arrive pas puis doit ensuite défendre en infériorité. Au complet Grenoble semble enfin prendre ascendant et est proche d’égaliser mais la rondelle s’obstine à ne pas franchir la ligne. Les grenoblois poussent mais rien ne rentre, une pénalité en fin de tiers leur permet d’évoluer à 6 contre 4 après avoir sorti leur gardien, ils trouvent la barre… quand ça ne veut pas ! Rien n’est marqué jusqu’à la sirène [0-1].

photo : Delphine Verdonnet

Les U20 Rouennais sont sacrés Champions de France, comme les U18 3 semaines plus tôt ! Ils s’étaient pourtant fait surprendre par Amiens le premier jour à cause de leurs erreurs défensives puis avaient corrigé le tir la veille face à Villard pour finalement tout verrouiller aujourd’hui.

Grenoble qui avait pourtant dominé la saison doit se contenter de la seconde place. Une sale année pour l’ensemble des équipes des Brûleurs De Loups qui ne remportent aucun titre (Élite/U20/U18/Féminine) ce qui n’était pas arrivé depuis plusieurs années !

photo: Delphine Verdonnet © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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