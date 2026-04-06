Dans une ambiance électrique à l’IceParc, Angers a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à un début de match canon. Malgré une réaction grenobloise et un troisième tiers animé, les locaux ont su conserver leur efficacité offensive et faire la différence dans les moments clés, notamment en supériorité numérique. Avec sept buts inscrits sur seulement 20 tirs, les Ducs ont fait preuve d’un réalisme impressionnant face à une équipe de Grenoble plus entreprenante mais moins clinique.
1er tiers : Angers frappe d’entrée
|Photographe Â© Munin Photographie
Le match démarre sur un rythme élevé et bascule très vite en faveur des Angevins. Profitant d’une première supériorité numérique, Centazzo ouvre le score (3:41), immédiatement suivi par Halley seulement 23 secondes plus tard. Assommés, les Grenoblois tentent de réagir et réduisent l’écart par Boivin en powerplay (11:23). Mais Angers garde la main et reprend deux longueurs d’avance grâce à Ritz juste avant la pause (19:18). Un premier tiers maîtrisé et ultra efficace (3-1).
2e tiers : Réponse immédiate des Ducs
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Grenoble revient avec de meilleures intentions et Beauchemin relance les siens (26:26). Mais une nouvelle pénalité coûte cher aux visiteurs : Donaghey redonne de l’air aux Ducs en supériorité numérique (27:33). Le rythme baisse légèrement ensuite, les défenses prenant le dessus jusqu’à la fin de la période. Angers conserve son avantage (4-2) avant le dernier acte.
3e tiers : Un final sous tension
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Le dernier tiers est le plus spectaculaire. Charbonneau creuse l’écart (5-2, 45:07), mais une double infériorité angevine permet à Grenoble de revenir coup sur coup grâce à Zajac et Leclerc (5-4). Le doute s’installe brièvement, mais Charbonneau, encore lui, redonne de l’air aux siens (49:32). La fin de match devient plus rugueuse, ponctuée de pénalités. Grenoble tente le tout pour le tout en sortant son gardien, mais Sarlieve scelle définitivement la victoire dans la cage vide (58:05).
Conclusion
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Solides, réalistes et opportunistes, les Ducs d’Angers remportent une victoire précieuse dans cette demi-finale. Malgré une belle résistance des Brûleurs de Loups, notamment en troisième période, les locaux ont su faire la différence dans les moments clés.
Analyse
Ce match illustre parfaitement l’importance du réalisme en play-offs. Avec seulement 20 tirs, Angers inscrit 7 buts, preuve d’une efficacité redoutable. À l’inverse, Grenoble, plus actif (26 tirs), a manqué de constance défensive et payé cher ses nombreuses pénalités.
Le facteur spécial teams est déterminant : Angers a su capitaliser sur ses supériorités, tandis que Grenoble a certes marqué en powerplay mais a trop souvent subi dans cet exercice.
Enfin, la gestion émotionnelle a joué un rôle clé en fin de match. Malgré le retour à 5-4, les Angevins n’ont pas paniqué et ont rapidement repris le contrôle. Une maturité qui pourrait peser lourd dans la suite de la série.