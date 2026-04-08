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Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 7 : Grenoble vs Angers
6
-
2
(2-1 2-1 2-0)
Le 08/04/2026
MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction)
[
Grenoble
]
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Angers
]
SLM - Les moments forts des 1/2 de Finale Match 7
Retrouvez tous les moments forts match 7 des 1/2 finales du championnat Elite franÃ§ais de hockey sur glace saison 2025-2026.
MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction), Hockey Hebdo
GB / Magnus TV le 09/04/2026 à 07:00
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FICHE TECHNIQUE
4208 spectateurs
Arbitres
:
MM. Debuche et Rauline assistÃ©s de MM. Ugolini et Yssembourg
Buts
:
Grenoble :
14.09 Nicolas Deschamps (ass Aurelien Dair et Rudy Matima) ; 18.10 Sacha Treille (ass Valentin Grossetete et Adel Koudri) ; 27.08 Nicolas Deschamps (ass Antoine Fertin) ; 38.33 Guillaume Leclerc (ass FranÃ§ois Beauchemin et Christophe Boivin) ; 49.28 FranÃ§ois Beauchemin (ass Christophe Boivin et Juho Rautanen) ; 51.21 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et FranÃ§ois Beauchemin)
Angers :
; 18.34 Robin Gaborit ; 28.45 Philippe Halley (ass Jonathan Charbonneau et Cody Donaghey)
Pénalités
10 minutes contre Grenoble
6 minutes contre Angers
SYNERGLACE LIGUE MAGNUS
Les moments forts du 2ème tour des plas-offs Match 7 du championnat français élite de hockey sur glace
Grenoble VS Angers
6 - 2
Vidéo réalisée par
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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