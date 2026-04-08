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Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 7 : Grenoble vs Angers
6-2
(2-1 2-1 2-0)
Le 08/04/2026
MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction)
Grenoble  ] Angers  ]
SLM - Les moments forts des 1/2 de Finale Match 7
 
Retrouvez tous les moments forts match 7 des 1/2 finales du championnat Elite franÃ§ais de hockey sur glace saison 2025-2026.
 
MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction), Hockey Hebdo GB / Magnus TV le 09/04/2026 à 07:00
FICHE TECHNIQUE

4208 spectateurs
Arbitres : MM. Debuche et Rauline assistÃ©s de MM. Ugolini et Yssembourg
Buts :
Grenoble : 14.09 Nicolas Deschamps (ass Aurelien Dair et Rudy Matima) ; 18.10 Sacha Treille (ass Valentin Grossetete et Adel Koudri) ; 27.08 Nicolas Deschamps (ass Antoine Fertin) ; 38.33 Guillaume Leclerc (ass FranÃ§ois Beauchemin et Christophe Boivin) ; 49.28 FranÃ§ois Beauchemin (ass Christophe Boivin et Juho Rautanen) ; 51.21 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et FranÃ§ois Beauchemin)
Angers : ; 18.34 Robin Gaborit ; 28.45 Philippe Halley (ass Jonathan Charbonneau et Cody Donaghey)
Pénalités
10 minutes contre Grenoble
6 minutes contre Angers


SYNERGLACE LIGUE MAGNUS

Les moments forts du 2ème tour des plas-offs Match 7 du championnat français élite de hockey sur glace
 

Grenoble VS Angers
6 - 2



Vidéo réalisée par
 
Photo hockey Ligue Magnus - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 7 : Grenoble vs Angers - SLM - Les moments forts des 1/2 de Finale Match 7
 
 
 
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