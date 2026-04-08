Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - 1/2 de Finale - Match 7 : Grenoble vs Angers 6 - 2 (2-1 2-1 2-0) Le 08/04/2026 MÃ©dia Sports Loisirs - Hockey Hebdo (La rÃ©daction) [ Grenoble ] [ Angers ] Grenoble en finale!!! De retour Ã PÃ´le Sud pour le 7e volet de cette seconde demi-finale ultra serrÃ©e entre Les Ducs et les BDL oÃ¹ chacun a su sâ€™imposer chez soi. Verdict ce soir pour connaÃ®tre lâ€™Ã©quipe qui rejoindra Bordeaux, qualifiÃ© aux dÃ©pends de Rouen depuis dÃ©jÃ une semaine. Grenoble, patinoire PÃ´le Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 09/04/2026 à 00:48 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Rauline assistÃ©s de MM. Ugolini et Yssembourg Buts :

Grenoble : 14.09 Nicolas Deschamps (ass Aurelien Dair et Rudy Matima) ; 18.10 Sacha Treille (ass Valentin Grossetete et Adel Koudri) ; 27.08 Nicolas Deschamps (ass Antoine Fertin) ; 38.33 Guillaume Leclerc (ass FranÃ§ois Beauchemin et Christophe Boivin) ; 49.28 FranÃ§ois Beauchemin (ass Christophe Boivin et Juho Rautanen) ; 51.21 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et FranÃ§ois Beauchemin)

Angers : ; 18.34 Robin Gaborit ; 28.45 Philippe Halley (ass Jonathan Charbonneau et Cody Donaghey) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Angers



photo: Jean-Christophe SalomÃ© Angers construit et s’offre les premières occasions alors que Grenoble lance en fond de glace. Sous la pression angevine les locaux sont vite pénalisés mais le jeu de puissance n’est pas efficace. Les Ducs font le jeu et empêchent Grenoble de sortir proprement de sa zone. Combien de temps vont ils parvenir à tenir ce rythme ? Passé la mi tiers, les occasions grenobloises sont rares avec seulement 3 tirs. Pourtant Matima récupère le palet centre sur Dair dont le tir est dévié par la botte de Lévèque directement sur Deschamps qui a bien suivi et ouvre le score [1-0]. Presque dans la foulée, Treille se retrouve seul devant le gardien et le trompe [2-0]. Angers réagit dans la foulée par son capitaine Gaborit [2-1] et obtient en plus une nouvelle supériorité qui ne donnera rien jusque la sirène.



Engagements : 6/5 Angers

Tirs : 8/7 Grenoble

photo: Jean-Christophe SalomÃ©

Angers est encore pendant 35 secondes en supériorité numérique mais ne propose rien. Alors qu’au complet Sarlieve puis Charbonneau tentent leur chance. Une première pénalité est sifflée contre Angers, mais les grenoblois ne sont pas meilleurs avec un joueur de plus. Pire Englund perd le palet dans sa zone et laisse Charbonneau seul face à Pintaric qui ferme la porte. Le combat fait rage pour le gain de la rondelle, une vraie intensité de play-off. A ce petit jeu Deschamps récupère le palet, feinte son vis à vis et trompe Lévèque [3-1]. Grenoble est à nouveau pénalisé, cette fois Halley en profite pour réduire l’écart [3-2]. Angers presse pour égaliser avant le retour aux vestiaires, Grenoble part encore à la faute. Les locaux restent solides dans cet exercice défensif. Au complet un gros travail de Beauchemin lui permet de gratter le palet pour servir Leclerc qui ne laisse aucune chance au portier [4-2]. Grenoble double son avantage avant la pause.



Engagements : 10/7 Angers

Tirs : 10/8 Angers



photo : Delphine Verdonnet



Grenoble est à nouveau en mode défense en ce début de 3e période. Angers continue à mettre du rythme et presse haut laissant quelques contre à ses hôtes. Mais une erreur de relance arrive sur Boivin tout heureux de récupérer la rondelle pour servir Beauchemin qui dribble le gardien pour un joli filet [5-2]. Donaghey part à la faute, le jeu de puissance installé offre un tic-tac-toe d’école entre Beauchemin, Dair et Treille à la finition [6-2]. Il reste un peu plus de 8 minutes Angers tente encore à l’image de Centazzo qui force Pintaric à la parade. Les secondes défilent, à 3 minutes du terme la patinoire est debout et scande le tant attendu « on est en finale ».



Engagements : 10/6 Angers

Tirs : 7/7



Cette demi finale aura offert du suspens à tous, les 2 équipes étant d’un niveau équivalent ont réussis à s’imposer uniquement à domicile. La position de meilleur classé a donc été un avantage non négligeable pour les BDL. Cet avantage de la glace, Grenoble le récupère également pour la finale puisque les Boxers ont fini 4e. Les grenoblois n’ont que 48H pour récupérer, mais n’auront pas à se déplacer pour ces 2 premières manches.

photo: Jean-Christophe SalomÃ© Angers construit et s’offre les premières occasions alors que Grenoble lance en fond de glace. Sous la pression angevine les locaux sont vite pénalisés mais le jeu de puissance n’est pas efficace. Les Ducs font le jeu et empêchent Grenoble de sortir proprement de sa zone. Combien de temps vont ils parvenir à tenir ce rythme ? Passé la mi tiers, les occasions grenobloises sont rares avec seulement 3 tirs.et obtient en plus une nouvelle supériorité qui ne donnera rien jusque la sirène.Engagements : 6/5 AngersTirs : 8/7 GrenobleAngers est encore pendant 35 secondes en supériorité numérique mais ne propose rien. Alors qu’au complet Sarlieve puis Charbonneau tentent leur chance. Une première pénalité est sifflée contre Angers, mais les grenoblois ne sont pas meilleurs avec un joueur de plus. Pire Englund perd le palet dans sa zone et laisse Charbonneau seul face à Pintaric qui ferme la porte. Le combat fait rage pour le gain de la rondelle, une vraie intensité de play-off.. Angers presse pour égaliser avant le retour aux vestiaires, Grenoble part encore à la faute. Les locaux restent solides dans cet exercice défensif.. Grenoble double son avantage avant la pause.10/7 Angers10/8 AngersGrenoble est à nouveau en mode défense en ce début de 3e période. Angers continue à mettre du rythme et presse haut laissant quelques contre à ses hôtes.. Il reste un peu plus de 8 minutes Angers tente encore à l’image de Centazzo qui force Pintaric à la parade. Les secondes défilent, à 3 minutes du terme la patinoire est debout et scande le tant attendu « on est en finale ».10/6 Angers7/7

Video des moments forts de la rencontre





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