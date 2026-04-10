Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale - Match 1 : Grenoble vs Bordeaux 4 - 5 (2-1 0-2 2-2) Le 10/04/2026 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Un match fou pour lancer cette finale ! Les demi-finales viennent tout juste de se terminer que la finale dÃ©bute moins de quarante-huit heures aprÃ¨s. Grenoble, champion en titre, reÃ§oit pour les deux premiers matchs Bordeaux qui est Ã la recherche dâ€™un premier titre de champion de France. Les Bordelais ont surpris Rouen en demi-finale avec un large et net succÃ¨s 4 victoires Ã 0, qui lâ€™eut cru ? Les Boxers ont pu compter jusque lÃ sur un excellent gardien, revenu Ã son meilleur niveau, Quentin Papillon. Ainsi que sur une solide dÃ©fense et des attaquants trÃ¨s rapide en contre. Bordeaux arrive donc Ã Pole Sud avec une grande coupure entre les deux tours au contraire des grenoblois. Est-ce un avantage sur ce premier match ? Ou peut Ãªtre plus tard dans la sÃ©rie ? Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 11/04/2026 à 00:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistÃ©s de MM. Cady et Ugolini Buts :

Grenoble : 00.19 Christophe Boivin (ass Nolan Zajac et FranÃ§ois Beauchemin) ; 00.57 Adel Koudri (ass Antoine Fertin et Valentin Grossetete) ; 52.07 Sacha Treille (ass Christophe Boivin et Nolan Zajac) ; 53.33 Christophe Boivin (ass Nolan Zajac et FranÃ§ois Beauchemin)

Bordeaux : ; 19.32 Tommy Giroux (ass JÃ©rÃ©my Beaudry et Pierre-Olivier Morin) ; 34.29 Pierre-Olivier Morin (ass Quentin Tomasino et Tommy Giroux) ; 36.01 Kaylian Leborgne (ass Mathieu PompÃ©i et William Pelletier) ; 43.50 Pierre-Olivier Morin (ass Baptiste Bruche et JÃ©rÃ©my Beaudry) ; 55.56 JÃ©rÃ©my Beaudry (ass Maxim Lamarche et Quentin Tomasino) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Bordeaux



photo : Delphine Verdonnet Les grenoblois commencent ce match sur les chapeaux de roue. Il ne faut que 19 secondes pour que Boivin ouvre le score sur un magnifique mouvement collectif de la première ligne (1-0 0’19).



Grenoble pousse encore et met le feu dans la défense des Boxers. Koudri double la mise alors que la première minute de jeu n’est pas encore terminée (2-0 0’57). Entame catastrophique de Bordeaux. Le coach Olivier Dimet prend son temps mort pour stopper l’hémorragie.



Bordeaux n’est pas loin de la correctionnelle car Beauchemin parvient à partir en break mais Papillon parvient à stopper le lancer du top scoreur grenoblois de la jambière (1’44).



Quelle entame des grenoblois ! Bordeaux peine à retrouver ses esprits et le premier lancer est l’œuvre de Tomasino après presque quatre minutes de jeu (3’48).



A.Dair parvient lui aussi à partir en break et une seconde fois Papillon sauve son équipe (7’).



Bordeaux tente de reprendre progressivement les choses en main et y parvient. Beaudry et Bruche sont à la manœuvre en zone offensive.



En toute fin de premier tiers, une pénalité contre Boivin permet à Bordeaux de jouer pour la première fois en supérorité. Elle ne sera pas longue puisque Giroux profite d’une belle passe de Beaudry pour marquer au second poteau dans un cage grande ouverte (2-1 19’32).



Ce but juste avant la pause fait du bien à Bordeaux qui au final a pris plus de lancers à la cage que son adversaire malgré une entame catastrophique.



Engagements : 17/7 Bordeaux

Tirs : 16/9 Bordeaux

photo : Jean-Christophe SalomÃ©

Le jeu s’équilibre sur la seconde période. Bordeaux ne parvient pas à profiter d’une erreur de relance de Rautanen (27’) tandis que Grenoble ne profite pas d’une pénalité contre Kindl (30’).



La fin du tiers est bordelaise avec une accélération du jeu. Tomasino prend de la vitesse et sert dans le slot Morin qui dévie et trompe Pintaric (2-2 34’29).



Englund se fait ensuite contrer sur une relance rapide. Un trois contre un se présente pour Bordeaux et il est bien joué. Leborgne est à la conclusion et donne l’avantage à son équipe (2-3 36’01).



Engagements : 11/7 Grenoble

Tirs : 9/9

photo: Jean-Christophe SalomÃ©

Bordeaux est bien revenu dans la partie et profite d’une nouvelle supériorité pour prendre le large. La passe transversale est contrée et revient dans l’axe. Morin en profite et ajuste Pintaric (2-4 43’50).



Pageau n’est pas loin du but du KO avec un poteau touché (44’40).



La pression monte d’un cran de chaque coté avec un jeu parfois rude.



Une pénalité contre Morin puis contre Lamarche permet à Grenoble de pousser pour revenir dans la partie avec 1’35 de double supériorité (51’46).



Boivin feinte la frappe et joue la déviation pour Treille qui pousse au fond (3-4 52’07).



Grenoble maintient la pression sur la cage de Papillon et cette fois ci, Boivin vient placer une mine qui fait mouche (4-4 (53’33).Quel renversement de situation !



Mais Bordeaux ne lâche rien et encore une fois fait les efforts pour remporter cette partie. Le jeu est installé en zone offensive et Beaudry lance de l’arrière. Pintaric semble être masqué car le lancer n’est pas surpuissant. Il trouve le chemin du but en se glissant entre les jambes du gardien slovène (4-5 55’56).

photo : Delphine Verdonnet

Edo Terglav prend son temps mort et sort son gardien. Bordeaux trouve le poteau de la cage vide… Le score en reste là, Bordeau prend le premier point de cette finale au terme d’un scénario fou !



Engagements : 16/12 Bordeaux

Tirs : 16/4 Grenoble



Grenoble perd son invincibilité à domicile lors de ces play offs et lache le premier point à Bordeaux. L’entame avait pourtant été parfaite avec plusieurs chances de buts et un score de 2-0 avec moins d’une minute de jeu. Pourtant Bordeaux a su se reprendre et progressivement dominer les débats. Boivin ramènera bien son équipe à égalité en fin de troisième période mais Bordeaux a marqué le dernier but décisif et remporte cette partie. Quel match ! Quelle intensité ! On comprend mieux pourquoi Rouen a perdu 4-0 en demi-finale car ce Bordeaux-là est redoutable ! A confirmer dès demain pour le match 2.

photo: Jean-Christophe SalomÃ©

Video des moments forts de la rencontre





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