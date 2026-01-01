Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale - Match 3 : Bordeaux vs Grenoble 4 - 3 (2-0 1-1 1-2) Le 14/04/2026 MÃ©riadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Les Boxers reprennent l'avantage dans la sÃ©rie ! Dans une patinoire MÃ©riadeck Ã guichets fermÃ©s (3500 spectateurs), trois jours aprÃ¨s leur retour de Grenoble, oÃ¹ ils ont ouvert les hostilitÃ©s en remportant le premier match avant de laisser filer le second aux tirs aux buts, les Boxers de Bordeaux pouvaient, en cas de victoire, repasser devant dans la sÃ©rie et mener 2-1 Ã la veille de la quatriÃ¨me rencontre, programmÃ©e dÃ¨s demain, Ã la mÃªme heure et au mÃªme endroit. Mais en face, la formation des BrÃ»leurs de Loups, privÃ©e de quelques joueurs importants, n'est pas arrivÃ©e en Gironde pour faire du tourisme, bien au contraire. La premiÃ¨re des deux oppositions en terre bordelaise s'annonÃ§ait engagÃ©e, disputÃ©e et intense. De quel cÃ´tÃ© la balance a-t-elle penchÃ© ? MÃ©riadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 15/04/2026 à 07:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistÃ©s de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Bordeaux : 03.18 JÃ©rÃ©my Beaudry (ass Jules Boscq et LoÃ¯k Poudrier) ; 18.23 Mathieu PompÃ©i (ass Pierre-Olivier Morin et Tommy Giroux) ; 24.02 LoÃ¯k Poudrier (ass Baptiste Bruche) ; 44.07 Kaylian Leborgne (ass William Pelletier)

Grenoble : ; 34.27 Valentin Grossetete (ass Aurelien Dair et Andrius Kulbis Marino) ; 47.11 Christophe Boivin (ass Aurelien Dair et FranÃ§ois Beauchemin) ; 48.11 Sacha Treille (ass FranÃ§ois Beauchemin et Christophe Boivin) Pénalités 11 minutes dont 5 Ã Dusseau contre Bordeaux 9 minutes dont 5 Ã Grossetete contre Grenoble



Absents :

Bordeaux : Enzo Carry (blessé) – Ulysse Tournier – Alex Dubeau (?)

Grenoble : Jakub Stepanek – Fredric Weigel – Matias Bachelet – Théo Gueurif (?) - Alexandre Mallet (blessé)



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Matija Pintaric (Grenoble)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Sacha Treille (Grenoble)



Dans les premiers instants du match, les deux gardiens Quentin Papillon et Matija Pintaric sont déjà mis à contribution avec des lancers dangereux de chaque côté. Axel Prissaint s'empare d'une munition et tire hors-cadre après une occasion d'Adel Koudri repoussée par Quentin Papillon (1'15). Avec beaucoup d'intentions, les joueurs d'Olivier Dimet dominent les débâts et sont récompensés de leurs efforts après trois minutes. En récupérant un bon palet de Jules Boscq, Jérémy Beaudry décoche un tir puissant qui trouve la lucarne gauche de Matija Pintaric (1-0 à 3'18).



Photographe Â© Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Dans les minutes qui vont suivre, les Boxers ne veulent pas s'arrêter là et imposent un gros rythme mais Matija Pintaric effectue plusieurs interventions décisives... Servi sur le côté gauche, Craig Puffer trouve la mitaine du gardien slovène des BDL (6'21). Dans des situations de deux contre un, les grenoblois tentent de répondre en obtenant deux grosses occasions. Sur la première, Aurélien Dair, servi par Adel Koudri, voit sa déviation s'éloigner du cadre (11'52), alors que Guillaume Leclerc bute face à Quentin Papillon sur la seconde. À moins de deux minutes de la pause, après un remarquable travail de Pierre-Olivier Morin et Jules Boscq, le n°19 Mathieu Pompei évite deux défenseurs et trouve les filets pour permettre aux Boxers de faire le break (2-0 à 18'23).



Les locaux comptent logiquement deux unités d'avance à la fin d'un premier tiers-temps plutôt bien contrôlé.



Tirs BORDEAUX 14 GRENOBLE 4



2ème période :



Le deuxième acte est plus équilibré que le précédent. Bordeaux se crée une première situation dangereuse de Quentin Tomasino qui trouve le poteau (23'34). Moins de trente secondes plus tard, Baptiste Bruche oriente le jeu vers son capitaine Loik Poudrier. Celui-ci fusille la cage iséroise. Et de trois pour les Boxers (3-0 à 24'02).



Photographe Â© Laurent Robert Ice Hockey Pictures

La rencontre commence à se rééquilibrer peu après cette nouvelle réalisation bordelaise. Hugo Nogaretto confirme ce fait en envoyant un shoot précis sur le poteau gauche. Les Boxers répliquent par l'intermédiaire de William Pelletier. L'attaquant canadien franchit la ligne bleue et tire juste au-dessus (28'00). Les efforts des joueurs d'Edo Terglav finissent par payer quatre minutes après la mi-match. Valentin Grossetete s'offre une action de grande classe en éliminant deux défenseurs avant de finir par un tir placé à droite de Quentin Papillon (3-1 à 34'27).



En fin de deuxième tiers-temps, les coéquipiers de Sacha Treille continuent d'exercer une forte pression sur la cage bordelaise. Quentin Papillon est sauvé une deuxième fois au cours de cette période par le poteau, ce coup-ci trouvé après un tir de Nolan Zajac. Les Boxers conservent leur leadership au moment d'aborder les vingt dernières minutes rêglementaires.



Tirs BORDEAUX 8 GRENOBLE 12



3ème période :



Lorsque l'ultime période démarre, les Boxers se montre agressif et déterminé offensivement. Il faut attendre quatre minutes pour voir les filets des BDL trembler une nouvelle fois. Kaylian Leborgne récompense ce temps de domination et replace les grenoblois à trois longueurs. Après deux tentatives repoussées in-extremis par le gardien isérois, l'attaquant français des Boxers ajuste un tir à ras de glace en déséquilibre qui finit dans la cage (4-1 à 44'07).



Photographe : Â© StÃ©phanie PrÃ©vot



Dans la minute qui suit, Maxim Lamarche puis Aina Rambelo mettent à contribution le gardien slovène (45'18). La suite de la rencontre augmente en intensité avec de nombreuses pénalités des deux côtés. La charge incorrecte commise par le défenseur bordelais Kévin Dusseau, sanctionné d'une prison de cinq minutes (46'10), représente un petit tournant dans le dernier acte du match. En seulement 1'30, les BDL sanctionnent l'indiscipline adverse. Placé devant la cage, Christophe Boivin sonne la révolte des siens en terminant une action d'Aurélien Dair et du Top Scoreur François Beauchemin (4-2 à 47'11).



L'étau se resserre ensuite sur la cage des Boxers et le capitaine des BDL Sacha Treille relance totalement ses coéquipiers avec un tir précis juste face à la cage (4-3 à 48'41).



Dans les dix dernières minutes, Grenoble croit encore en ses chances et multiplie les phases offensives. Quentin Papillon repousse un tir de François Beauchemin... Aurélien Dair suit l'action mais ne parvient pas à cadrer son lancer (50'54). Le gardien bordelais poursuit sa série d'arrêts d'abord face à Christophe Boivin, lancé sur la gauche (53'33) puis sur une tentative de Sven-Gunnar Karlsson (53'55). Bordeaux finit par réagir lorsque Loik Poudrier accélère sur la gauche et bute face à Matija Pintaric qui repousse le tir vers le côté opposé (56'09). Défensivement, les locaux conservent toute leur solidité jusqu'au bout et arrachent la victoire.

Boxers 2 Brûleurs de Loups 1 dans la série... en attendant le 4ème chapitre demain.



Tirs BORDEAUX 9 GRENOBLE 10



Photographe : Â© StÃ©phanie PrÃ©vot



Gardiens

Quentin Papillon 23 arrêts (59'29)

Matija Pintaric 27 arrêts (59'31)



ETOILES DU MATCH

GRENOBLE 5 Valentin Grossetete

BORDEAUX 58 Jérémy Beaudry



Prochain match

Bordeaux / Grenoble (Mercredi 15 Avril 20h30 Ligue Magnus Finale match 4)



Photographe : Â© StÃ©phanie PrÃ©vot

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