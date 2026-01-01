Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale - Match 4 : Bordeaux vs Grenoble 5 - 1 (3-0 1-0 1-1) Le 15/04/2026 MÃ©riadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Ã€ un succÃ¨s du titre ! Ce mercredi soir, dans une patinoire MÃ©riadeck en Ã©bullition et Ã guichets fermÃ©s, les Boxers de Bordeaux, victorieux (4-3) la veille, au bout d'une fin de match difficile, n'avaient qu'un objectif en tÃªte : doubler la mise Ã domicile afin de s'offrir une premiÃ¨re occasion d'aller chercher le titre de Champion de France, samedi Ã PÃ´le Sud. Mais en face, les BrÃ»leurs de Loups grenoblois, rÃ©putÃ©s pour ne jamais rien lÃ¢cher, avaient-ils encore suffisamment de forces pour rivaliser et Ã©galiser une seconde fois dans cette finale ? Eux qui comptabilisaient jusqu'ici pas moins de 15 matchs jouÃ©s depuis le dÃ©but des playoffs contre 12 aux Boxers, avant le coup d'envoi. MÃ©riadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 16/04/2026 à 07:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3500 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistÃ©s de MM. Constantineau et Yssembourg Buts :

Bordeaux : 02.19 Baptiste Bruche ; 13.07 Nick Pageau (ass Mathieu PompÃ©i) ; 18.34 LoÃ¯k Poudrier (ass LoÃ¯c Farnier et William Pelletier) ; 20.57 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin et Quentin Tomasino) ; 56.25 Tommy Giroux (ass LoÃ¯c Farnier et Kaylian Leborgne)

Grenoble : ; 46.28 FranÃ§ois Beauchemin (ass Guillaume Leclerc et Christophe Boivin) Pénalités 30 minutes dont 10 Ã Farnier et Lamarche contre Bordeaux 59 minutes dont 10 Ã Englund et Rautanen et 5+20 Ã Crinon contre Grenoble



Absents :

Bordeaux : Enzo Carry (blessé) – Ulysse Tournier – Alex Dubeau (?)

Grenoble : Jakub Stepanek – Fredric Weigel – Matias Bachelet – Théo Gueurif (?) - Alexandre Mallet (blessé) – Rudy Matima (blessé) – Maxime Toukmatchev (?)



1ère période :



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Matija Pintaric (Grenoble)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Sacha Treille (Grenoble)



Les Boxers se retrouvent très rapidement en infériorité numérique car Maxim Lamarche accroche un adversaire (0'25). Les BDL tentent de profiter du power-play dont ils bénéficient en s'offrant une première situation offensive devant la cage grâce au placement d'Aurélien Dair tout près de Quentin Papillon mais la défense bordelaise surveille parfaitement le n°3 des BDL. Toujours à quatre contre cinq, les Boxers vont réussir à frapper les premiers. Baptiste Bruche intercepte une mauvaise passe grenobloise en milieu de glace, s'approche de la cage, élimine Matija Pintaric et ouvre le score après moins de trois minutes de jeu (1-0 à 2'19).



Photographe Â© Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Une fois l'engagement effectué, le jeune attaquant grenoblois Sacha De Smit prend la défense bordelaise de vitesse et trouve le poteau (2'24). Ensuite, Antoine Fertin voit son tir frôler la cible... Grenoble est bien présent dans son match jusqu'ici (2'35). Quelques instants plus tard, Kévin Dusseau récupère une passe de Maxim Lamarche et décoche un tir à longue distance bloqué par Matija Pintaric (4'58). Les pénalités vont ensuite s'enchaîner des deux côtés... Christophe Boivin (4'58), Jakub Kindl (7'39) ou encore Antoine Fertin et Quentin Tomasino (12'12) partent les uns après les autres en direction des prisons. Le but du break en faveur des Boxers arrive pourtant à 5 contre 5. Idéalement servi, au niveau de la ligne bleue par Mathieu Pompei, Nick Pageau décoche un missile sur lequel Matija Pintaric ne peut rien faire (2-0 à 13'07).



Les BDL répondent avec un face à face de Christophe Boivin qui vient buter sur Quentin Papillon, le gardien des Boxers (14'32). Dans la minute qui suit, Julien Guillaume reste au sol après avoir subi une grosse charge près de la table de marque. Un long arrêt de jeu donne le temps aux arbitres de délibérer mais sans donner la moindre sanction aux visiteurs (15'33). Sven-Gunnar Karlsson commet une obstruction qui l'envoie directement à la case prison pendant deux minutes (16'00). Devant la cage iséroise, Matija Pintaric effectue deux arrêts de grande classe (mitaine + crosse) pour protéger ses filets. Mais suite à une accélération sur la droite de William Pelletier qui parvient à ajuster une passe vers le côté gauche, Loik Poudrier place sa déviation en lucarne sans laisser la moindre chance au gardien slovène (3-0 à 18'34).



Le premier tiers-temps s'achève avec ce gros avantage pour les Boxers.



Tirs BORDEAUX 12 GRENOBLE 11



2ème période :



Moins d'une minute après le retour des vestiaires, les Boxers donnent un énorme coup sur la tête aux BDL. Après avoir réalisé un bon débordement sur le côté gauche, Pierre-Olivier Morin sert Tommy Giroux vers la droite. Le n°73 des Boxers prend le temps de nettoyer la lucarne grenobloise par un véritable bijou de précision (4-0 à 20'58).



Dans les minutes qui suivent, les locaux obtiennent plusieurs tentatives, notamment par Pierre-Olivier Morin qui tire juste à droite (24'33). Maxim Lamarche voit son tir repoussé par Matija Pintaric (25'00). Tom Guidoux s'offre également une munition en récupérant un mauvais dégagement du gardien des BDL mais son tir, trop puissant, manque le cadre (26'50).



Photographe Â© Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Les phases offensives bordelaises s'enchaînent sur un gros rythme et portent systématiquement un réel danger dans la zone de vérité. Les joueurs d'Edo Terglav manquent de justesse dans le dernier geste, à l'image de Guillaume Leclerc, décalé par François Beauchemin... Quentin Papillon s'interpose (28'11). Une fois la mi-match bien passée, Hugo Nogaretto obtient deux occasions consécutives de marquer mais là encore, le gardien des Boxers se montre vigilant et déterminant (35'43).

Au cours du power-play suivant, survenu après une bagarre impliquant Sven-Gunnar Karlsson (36'25), Tommy Giroux puis Jérémy Beaudry mettent à contribution Matija Pintaric (37'59). En toute fin de période, Pierre Crinon est sanctionné d'une pénalité de match : méconduite et balayage (38'41). Guillaume Leclerc endosse le rôle de substitut pendant les cinq minutes. Indisciplinés, les BDL résistent aux derniers assauts d'une équipe bordelaise qui continue d'offrir une belle démonstration de hockey sur glace ce mercredi soir.



Tirs BORDEAUX 13 GRENOBLE 11



3ème période :



Avant la reprise, Edo Terglav, le coach grenoblois, décide de changer son gardien. Matija Pintaric cède sa place à Cebald Debiak.

En début de dernier acte, Baptiste Bruche se présente devant le gardien isérois et manque son face à face (40'20). Cebald Debiak repousse plus tard un tir lointain de William Pelletier (41'42), puis se rassure en voyant le tir de Pierre-Olivier Morin manquer le cadre de quelques centimètres (42'39). Les efforts des BDL finissent par payer lorsque Guillaume Leclerc récupère une passe derrière la cage bordelaise pour trouver le Top Scoreur François Beauchemin. Le n°49 grenoblois place un tir à mi-hauteur dans la lucarne de Quentin Papillon (4-1 à 46'27).



Photographe Â© Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Malgré cette réduction du score, les coéquipiers de Sacha Treille ne réussissent pas à prendre le dessus sur une formation bordelaise sérieuse, solide et très bien organisée depuis le début de la rencontre. Après avoir récupéré un palet qui traîne, Craig Puffer accélère et enchaîne un tir juste à droite de la cage (48'44). À moins de six minutes de la fin, Jules Boscq décoche un lancer lointain assez précis pour permettre la déviation de William Pelletier, mais Cebald Debiak repousse difficilement cette grosse occasion (54'56). Les Boxers clôturent le score de ce quatrième match à 3'35 du terme. Kaylian Leborgne, positionné sur la droite, déborde et sert dans le bon timing Tommy Giroux qui marque un doublé avec une déviation du revers exceptionnelle (5-1 à 56'25).



Le match se termine après les dernières pénalités attribuées à Pontus Englund, Juho Rautanen, Maxim Lamarche et Loïc Farnier, tous coupables de comportement antisportif (59'55).



Bordeaux réalise le coup parfait à domicile en remportant les matchs 3 et 4. Crédités d'un break d'avance dans la série (3 victoires à 1), les joueurs d'Olivier Dimet tenteront d'aller chercher le titre dès samedi à Pôle Sud afin de s'éviter un match 6 à Mériadeck lundi soir.



Tirs BORDEAUX 13 GRENOBLE 9



Photographe Â© Laurent Robert

Gardiens

Quentin Papillon 31 arrêts (60'00)

Matija Pintaric 21 arrêts (39'45)

Cebald Debiak 12 arrêts (20'00)



ETOILES DU MATCH

GRENOBLE 49 François Beauchemin

BORDEAUX 32 Quentin Papillon



Prochain match

Grenoble / Bordeaux (Samedi 18 Avril 20h30 Ligue Magnus Finale match 5)



Photographe Â© Laurent Robert Ice Hockey Pictures





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