Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus - Finale - Match 5 : Grenoble vs Bordeaux 2 - 5 (0-2 1-2 1-1) Le 18/04/2026 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Bordeaux CHAMPION ! Match 5 de cette finale de Ligue Magnus et dÃ©jÃ , nous arrivons dans le money time puisque Bordeaux mÃ¨ne 3 Ã 1 et peut devenir champion avec une nouvelle victoire. Grenoble est sous la menace et nâ€™a plus de choix, la prochaine dÃ©faite sera fatale et donnera le titre aux Bordelais. Grenoble en peut compter pour ce match sur Crinon et Grossette qui sont suspendu suite Ã des mauvaises charges au match 4. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 19/04/2026 à 19:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Peyre assistÃ©s de MM. Cady et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 27.03 FranÃ§ois Beauchemin ; 43.45 Sacha Treille (ass Andrius Kulbis Marino et FranÃ§ois Beauchemin)

Bordeaux : 06.24 Kaylian Leborgne ; 14.43 Tom Guidoux (ass Mathieu PompÃ©i) ; 29.49 LoÃ¯k Poudrier (ass Craig Puffer et Maxim Lamarche) ; 32.24 JÃ©rÃ©my Beaudry (ass Maxim Lamarche et Pierre-Olivier Morin) ; 44.09 Baptiste Bruche Pénalités 4 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Bordeaux



photo: Delphine Verdonnet C’est Bordeaux qui se procure la première action dangereuse dans ce match. Dusseau sert dans la profondeur Giroux qui contrôle le palet et prend un lancer puissant qui passe de peu à coté (0’45).



Bordeaux semble bien en place et Beaudry parvient à prendre un bon lancer de la bleue mais Pintaric se couche bien et capte le palet avec sa mitaine (3’40).



Grenoble répond par A.Dair qui en solo, au milieu de trois bordelais, parvient à lancer. Le rebond est pour Leclerc mais Papillon fait le métier (4’45).



C’est finalement Bordeaux qui va ouvrir le score sur un palet perdu de vue par Pintaric qui retombe dans son but. Le but est inscrit par Leborgne (0-1 6’24).



Dair, tente encore une fois de mettre du danger en zone offensive. Il y parvient une nouvelle fois en percussion, centre pour Fertin qui n’arrive pas à trouver le but sur une vraie chance de but (13’45).



Bordeaux va finalement doubler la mise sur un palet perdu en zone défensive par Karlsson. Pompei sert Guidoux qui trouve le haut du filet de Pintaric (0-2 14’43).



Les bordelais dominent ce premier tiers et ne sont pas loin du but du KO quand Leborgne lance en profondeur Farnier qui vient défier Pintaric en duel mais le gardien slovène parvient à repousser le lancer du français et ex grenoblois (15’30).



En fin de tiers, Bordeaux se mettra à la faute avec un surnombre (18’14) mais le power play grenoblois ne donnera rien.



Engagements : 11/5 Bordeaux

Tirs : 8/6 Bordeaux



photo : Delphine Verdonnet Grenoble doit absolument réagir mais est ce que cette équipe en a encore les moyens, notamment physiquement ?



L’entame du second tiers ne le laisse pas penser car Bordeaux continue de se procurer les meilleures chances notamment avec Morin (25’).



Contre le cours du jeu, Grenoble va néanmoins à marquer avec un palet envoyé au fond, récupéré par Beauchemin qui parvient à repiquer au centre et glisser le palet entre les jambières de Papillon (26’03 1-2).



Mais Bordeaux reste concentré et retourne à l’attaque. Puffer n’est pas loin du but sur une passe pour Poudrier contré qui lui revient mais Pintaric sort un arret de classe (28’).



Apres un engagement remporté en zone offensvie, Lamarche lance de la bleue dans le trafic. Poudrier dévie la trajectoire du palet et surprend Pintaric (1-3 29’49).



Morin a de nouveau une double chance de marquer (31’). Une pénalité contre Kulbis Marino va permettre à Bordeaux de jouer en supériorité. Elle sera transformée en but avec Beaudry qui termine le travail sur un décalage de Lamarche (1-4 32’24).



Engagements : 10/8 Bordeaux

Tirs : 15/9 Bordeaux



On voit mal les grenoblois faire la remontada dans ce match vu le niveau de jeu des deux équipes.



La première ligne de Grenoble travaille fort à la reprise et parvient à marquer un but par Treille dans l’enclave (2-4 43’45).



Ce but grenoblois sera vite oublié car Bordeaux va en remettre un autre de suite. Bruche, vingt quatre secondes plus tard, trouve la faille et redonne de l’air à son équipe.



Bordeaux ne sera plus jamais inquiété et va pouvoir dérouler jusqu’à la sirène. Les grenoblois ne faisaient même pas sortir Pintaric ou prendre un temps mort. La messe est dite ! Bordeaux va chercher son premier titre de champion de France, amplement mérité sur cette série !



Engagements : 11/7 Bordeaux

Tirs : 9/9



photo: Jean-Christophe SalomÃ© Bordeaux champion ! C’est sans doute une surprise pour beaucoup de suiveurs et spectateurs de cette Ligue Magnus. Peu de personnes auraient sans doute miser leur salaire sur ce champion en tout début de saison et encore moins après plusieurs journées de Ligue Magnus où Bordeaux trainait sa peine en toute fin de classement. Mais, après avoir fait le dos rond et continué à travailler, en profitant de quelques ajustements dans l’effectif, Bordeaux s’est refait une santé et est arrivée frais et au point en début de play off. C’est un vrai collectif qui a fait la différence et cela vient récompenser le travail de plusieurs années du staff, on pense notamment à Olivier Dimet et Stéphane Tartari ainsi que quelques joueurs présents au club depuis plusieurs saisons comme Quentin Papillon, Kevin Dusseau, Loik Poudrier, Aina Rambelo ou Julien Guillaume. Bravo à eux ! C’est mérité et ceux qui ont vu les matchs ont compris que Bordeaux était une belle équipe de Hockey comme on veut en voir en Ligue Magnus !



Pour Grenoble, les piles étaient à plat et l’envie n’aura pas suffi pour aller au bout et soulever la Coupe. La saison a été longue, avec une CHL réussie qui aura néanmoins pris de l’énergie mais qui restera comme le beau succès de cette saison. A partir de Janvier, la saison a pris un mauvais tournant avec en point d’orgue le licenciement du coach, remplacé par son assistant après une finale de Coupe de France catastrophique à Paris Bercy. Cette décision du Président, pas entièrement comprise, n’aura pas porté ses fruits puisque la défaite est au bout et la saison se termine sans titre. Il va falloir digérer et se poser les bonnes questions pour la suite en sachant déjà qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe la saison prochaine à Pole Sud. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







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