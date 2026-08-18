Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Nice (Les Aigles) ← Retour Ligue Magnus : Nice (Les Aigles) NICE - Les bénévoles, premiers acteurs de la nouvelle saison Accueillis par un Nicolas Tomasini enthousiaste, une vingtaine de bénévoles se sont déplacés à la patinoire Jean-Bouin lundi soir pour un meeting de pré-saison, dans une ambiance décontractée et amicale.



Après une saison 2025-2026 particulièrement réussie, ponctuée par une sixième place lors de la saison régulière, le meilleur classement du club depuis son accession en Ligue Magnus, les Aigles ont confirmé leur progression. Leur parcours en play-offs, conclu après une série intense face à Angers, aura également permis de mesurer le chemin parcouru par le hockey niçois.



Désormais, place à une nouvelle saison. La préparation se poursuit avec plusieurs rencontres amicales, avant le retour du championnat à Jean-Bouin le 18 septembre prochain avec la réception d’Anglet pour la deuxième journée.



Photographe : © Patrick Giaume

Une équipe dans l'équipe



Mais avant que les joueurs ne retrouvent la glace, une autre équipe prépare déjà sa rentrée.



Accueil du public, orientation des spectateurs, contrôle des accès, animation, accompagnement des partenaires, aide lors des événements ou encore soutien à l'organisation des rencontres : les missions des bénévoles sont nombreuses.



Souvent présents avant l'ouverture des portes et encore là lorsque les tribunes commencent à se vider, ils participent pleinement au bon déroulement d'une soirée de hockey. Ils sont aussi, pour beaucoup de spectateurs, le premier contact avec le club.



Au-delà des tâches qui leur sont confiées, c'est surtout un véritable esprit collectif qui se construit autour de cette équipe. Être bénévole, c'est donner de son temps, être disponible, partager une passion et contribuer à faire vivre un club au quotidien.



Et l'engouement autour des Aigles ne semble pas se démentir. Le club, fort d'une notoriété grandissante et d'une dynamique positive, a même dû faire face à un nombre important de candidatures pour intégrer sa structure de bénévoles.



Un signe supplémentaire de l'attractivité retrouvée du hockey niçois, mais également de l'attachement que suscite désormais le club au-delà de la seule performance sportive.



Une nouvelle patinoire toujours dans les esprits



Autre sujet évoqué lors de cette réunion : l'avenir des infrastructures.



La question d'une nouvelle patinoire reste un dossier important pour les Aigles. Pour un club qui poursuit sa progression et souhaite continuer à développer son public et ses activités, disposer à terme d'un équipement plus moderne et mieux adapté constituerait une nouvelle étape.



Des échanges avec la nouvelle municipalité devraient prochainement permettre de poursuivre la réflexion autour de ce projet. Si aucune décision définitive n'est aujourd'hui actée, la possibilité d'une nouvelle enceinte reste donc dans les esprits et fait partie des perspectives susceptibles d'accompagner le développement du hockey niçois.



Après un dernier échange avec les bénévoles, Nicolas Tomasini a donné rendez-vous à chacun très prochainement pour préparer le retour du championnat.



Le premier rendez-vous officiel est fixé au 18 septembre, avec la réception d'Anglet. D'ici là, joueurs, staff et bénévoles vont progressivement reprendre leurs marques.



Une nouvelle saison peut commencer.



Et à Jean-Bouin, chacun connaît déjà sa partition.





Une première réunion avant que chacun ne reprenne progressivement ses habitudes et que les coulisses de Jean-Bouin ne retrouvent leur rythme des soirs de match.Après une saison 2025-2026 particulièrement réussie, ponctuée par une sixième place lors de la saison régulière, le meilleur classement du club depuis son accession en Ligue Magnus, les Aigles ont confirmé leur progression. Leur parcours en play-offs, conclu après une série intense face à Angers, aura également permis de mesurer le chemin parcouru par le hockey niçois.Désormais, place à une nouvelle saison. La préparation se poursuit avec plusieurs rencontres amicales, avant le retour du championnat à Jean-Bouin le 18 septembre prochain avec la réception d’Anglet pour la deuxième journée.Mais avant que les joueurs ne retrouvent la glace, une autre équipe prépare déjà sa rentrée.Accueil du public, orientation des spectateurs, contrôle des accès, animation, accompagnement des partenaires, aide lors des événements ou encore soutien à l'organisation des rencontres : les missions des bénévoles sont nombreuses.Souvent présents avant l'ouverture des portes et encore là lorsque les tribunes commencent à se vider, ils participent pleinement au bon déroulement d'une soirée de hockey. Ils sont aussi, pour beaucoup de spectateurs, le premier contact avec le club.Au-delà des tâches qui leur sont confiées, c'est surtout un véritable esprit collectif qui se construit autour de cette équipe. Être bénévole, c'est donner de son temps, être disponible, partager une passion et contribuer à faire vivre un club au quotidien.Et l'engouement autour des Aigles ne semble pas se démentir. Le club, fort d'une notoriété grandissante et d'une dynamique positive, a même dû faire face à un nombre important de candidatures pour intégrer sa structure de bénévoles.Un signe supplémentaire de l'attractivité retrouvée du hockey niçois, mais également de l'attachement que suscite désormais le club au-delà de la seule performance sportive.Autre sujet évoqué lors de cette réunion : l'avenir des infrastructures.La question d'une nouvelle patinoire reste un dossier important pour les Aigles. Pour un club qui poursuit sa progression et souhaite continuer à développer son public et ses activités, disposer à terme d'un équipement plus moderne et mieux adapté constituerait une nouvelle étape.Des échanges avec la nouvelle municipalité devraient prochainement permettre de poursuivre la réflexion autour de ce projet. Si aucune décision définitive n'est aujourd'hui actée, la possibilité d'une nouvelle enceinte reste donc dans les esprits et fait partie des perspectives susceptibles d'accompagner le développement du hockey niçois.Après un dernier échange avec les bénévoles, Nicolas Tomasini a donné rendez-vous à chacun très prochainement pour préparer le retour du championnat.Le premier rendez-vous officiel est fixé au 18 septembre, avec la réception d'Anglet. D'ici là, joueurs, staff et bénévoles vont progressivement reprendre leurs marques.Une nouvelle saison peut commencer.Et à Jean-Bouin, chacun connaît déjà sa partition. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent VALIDATIONS FINALES 2026 2027 12/08/2026 à 17:45

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