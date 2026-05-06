



Pour tout voir : https://www.nhl.com/draft/prospects



La synthèse :



Les Leafs choisiront en premier !

La chance a tourné en faveur… des Toronto Maple Leafs ! Ce mardi 5 mai, à Secaucus dans le New Jersey, les Leafs ont remporté la loterie et auront donc le premier choix au total au repêchage de la NHL 2026. Cette année, ils n’avaient que 8,5% de chance de l’emporter, derrière les Canucks (18,5%), les Rangers (13,5%), les Blackhawks (11,5%) et les Flames (9,5%). C’est la troisième fois que cela arrive pour la franchise : le dernier en date étant un certain Auston Matthews, maintenant capitaine de l’équipe - et bien que son avenir à Toronto soit aujourd’hui discuté, selon les rumeurs au sein de la ligue.



Contre toute attente - encore -, ce sont les San José Sharks qui ont été tirés au sort en deuxième. Ils hériteront donc du deuxième choix de ce repêchage. Une bonne aubaine pour ceux qui ont, par exemple, choisi Macklin Celebrini il y a deux ans comme premier choix au total de la draft et Michael Misa comme second choix au total en 2025. Avec de tels nouveaux talents, les prochaines années de San José s’annoncent prometteuses.

Comme le reste des choix est décidé en fonction du classement de cette saison - depuis le bas du classement vers le haut -, ce sont les Vancouver Canucks qui choisiront leur prospect en troisième. Une déception pour l’équipe de la côte Ouest canadienne en début de reconstruction puisqu’ils avaient le plus de chances de remporter cette édition de la loterie.

Dans l’ordre, on retrouve donc Chicago, les Rangers, Calgary, Seattle, Winnipeg, Florida, Nashville, St. Louis, New Jersey, les Islanders, Columbus, St. Louis - choix qui vient de Detroit - et finalement, Washington. Les choix suivants seront déterminés en fonction des résultats des playoffs.

Les futures stars :

Parlons maintenant des futures stars de la ligue. Deux noms sortent du lot : celui de Gavin McKenna, premier prospect nord-américain, et Ivar Stenberg, premier prospect international.



@NHLBlackhawks take a serious look at snagging Gavin McKenna from the Leafs. Word on the street is he wants so play 'badly' for the Hawks.#chicagoblackhawks@BN_Blackhawks pic.twitter.com/QFrHhvZFy7 — I can see Ireland from here. Gerry (@gtp_58) May 6, 2026

Le premier, canadien de Whitehorse, capitale du Yukon, joue à l’aile gauche et évoluait cette saison en NCAA avec l’Université du Penn State, en Pennsylvanie, USA. De ses 1 mètre 80 pour 77 kilos, il a fait partie cette saison des tout meilleurs de sa ligue - il est cinquième - avec 51 points, 15 buts et 36 assistances en 35 matchs. Une saison où il a été dominant et où il a donc été récompensé de plusieurs trophées dont celui du Big Ten Freshman of the Year.







Ivar Stenberg lifting the European Trophy ? in his first CHL season ?#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/dPBk4V02Hs — Champions Hockey League (@championshockey) March 5, 2026

Le second, lui, est originaire de Stenungsund, en Suède. Ailier et ‘playmaker’, il a joué toute sa saison dans le club qui le forme depuis ses années U16, le Frölunda Hockey Club, en SHL - Swedish Hockey League. Ivar Stenberg, c’est 33 points au total, 22 assistances et 11 buts en 43 matchs de saison régulière. La NHL le souligne : il est le premier joueur de 18 ans à avoir autant de points en une saison en SHL depuis les jumeaux Sedin en 1998-1999 - Henrik en avait récolté 34 et Daniel 42. Mais le jeune joueur d’1 mètre 82 a aussi l’expérience des playoffs où Stenberg a un bilan de quatre points en six matchs.



Il ne faut cependant pas oublier les choix suivants, tous défenseurs : Chase Reid (USA, OHL), Carson Carels (canadien, WHL), Daxon Rudolph (canadien, WHL), Keaton Verhoeff (canadien, NCAA) et Alberts Smits (lettonien, Deutsche Eishockey Liga). Oliver Suvanto (finlandais, Liiga) et Caleb Malhotra (canadien, OHL) évoluent en tant que centre.



Parmi les gardiens, Brady Knowling (canado-américain, USHL - United State Hockey League) et Dmitri Borichev (russe, MHL - Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga) sont respectivement premier des gardiens nord-américains et internationaux.

Prochaine étape à Buffalo le 26 juin pour le repêchage de la première ronde et le 27 pour les suivantes.



Rendez-vous sur le site de la NHL pour voir le classement de tous les prospects par nationalité - Nord-Américains ou International - et par position - gardien ou skaters :

https://www.nhl.com/draft/prospects





La vidéo :

lui, est originaire de Stenungsund, en Suède. Ailier et ‘playmaker’, il a joué toute sa saison dans le club qui le forme depuis ses années U16, le Frölunda Hockey Club, en SHL - Swedish Hockey League. Ivar Stenberg, c’est 33 points au total, 22 assistances et 11 buts en 43 matchs de saison régulière. La NHL le souligne : il est le premier joueur de 18 ans à avoir autant de points en une saison en SHL depuis les jumeaux Sedin en 1998-1999 - Henrik en avait récolté 34 et Daniel 42. Mais le jeune joueur d’1 mètre 82 a aussi l’expérience des playoffs où Stenberg a un bilan de quatre points en six matchs.Il ne faut cependant pas oublier les choix suivants, tous: Chase Reid (USA, OHL), Carson Carels (canadien, WHL), Daxon Rudolph (canadien, WHL), Keaton Verhoeff (canadien, NCAA) et Alberts Smits (lettonien, Deutsche Eishockey Liga). Oliver Suvanto (finlandais, Liiga) et Caleb Malhotra (canadien, OHL) évoluent en tant que centre.Parmi les, Brady Knowling (canado-américain, USHL - United State Hockey League) et Dmitri Borichev (russe, MHL - Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga) sont respectivement premier des gardiens nord-américains et internationaux.Prochaine étape à Buffalo le 26 juin pour le repêchage de la première ronde et le 27 pour les suivantes.Rendez-vous sur le site de la NHL pour voir le classement de tous les prospects par nationalité - Nord-Américains ou International - et par position - gardien ou skaters :La vidéo :