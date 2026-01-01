Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite U20 - Demi finale playoff A Dernier jour des demi finale de cette nouvelle version des play off U20 Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 19/04/2026 à 21:24 Tweeter Suite et fin des demi finales ce dimanche ! Qui de Grenoble ou d'Amiens terminera 1er ?



HC74 - Angers : victoire du HC 3 à 2



Grenoble-Amiens : 2 à 1



Le premier tiers est équilibré, même si Amiens se montre plus réaliste devant les cages. Le portier grenoblois peut remercier le poteau de sa cage !

photo: Delphine Verdonnet



18 minutes de jeu sans pénalités avant une accumulation soudaine de prison.

Les BDL finissent le tiers en double superiorité. Cependant, Grenoble ne profite pas de la double supériorité. Mais les erreurs continuent de hacher le jeu et c'est sur une supériorité que les BDL débloquent leur compteur.

photo : Delphine Verdonnet



Amiens ne lache rien et marque à 56'41. Grenoble devra finalement joué les prolongations.

Les BDL commencent mal l'OT en étant en infériorité. Cependant, Amiens n'arrive pas à en profiter.



photo : Delphine Verdonnet



Dès la 3eme minute des prolongations, le coach amiénois surprend tout le monde en sortant son gardien !

Un choix audacieux et des joueurs qui s'improvisent gardien ! Mais ce ne sera pas suffisant et Loé Turlure offre la victoire à Grenoble.

photo : Delphine Verdonnet



Dans la demi finale B, Rouen a dominé Caen (7 à 4) et Villard de Lans décroche sa place en finale en battant Anglet 3 à 2.



Place désormais aux finales qui se dérouleront vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 à Polesud.

Qui de Grenoble, Rouen, Amiens et Villard-de-lans levera la coupe dimanche soir !?

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