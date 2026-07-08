Roller Hockey ← Retour Roller Hockey Yetis Cup 2026 Aprs le succs des 2 premires ditions, la Yetis cup revient pour une version XXL avec 6 jours de comptition et 72 quipes. 📷 Voir le reportage photos

Des joueurs de roller hockey mais également de hockey sur glace (bien connus) retrouvent Polesud.



Delphine Verdonnet



Les matchs se succèdent avec une grande fluidité. Avec 850 joueurs, cela n'était pas gagné. L'organisation des Yetis est au top et la bonne humeur des joueurs aident à enchainer sans souci.



Delphine Verdonnet



De -15 ans aux +35 ans, tous les niveaux et tous les ages ont répondu présents.

La division pro est bien représentée avec Lambert Hamon, Matteo Caspani, Antonin Manavian et Sacha Treille entre autre.

Delphine Verdonnet



Beaucoup de joueurs de glace ont retrouvés Polesud mais en version bitume. Des joueurs de l'effectif grenoblois, des jeunes du centre de formation, de chambéry et meme du staff des BDL ont troqué leurs patins pour des rollers en ligne.

Le reste de la magnus est bien représenté avec Loic Farnier, Julien Munoz, Baptiste Bruche, Tim Quattrone entre autre.



La Snipe a décroché la 1ere place chez les pro et également chez les juniors women. C'est un beau succès pour l'équipementier locale Snipe qui a joué un coup de maitre en associant le capitaine des Yetis au capitaine des BDL.



La Yetis cup a encore de beaux jours devant elle. Bravo au club des Yetis pour voir toujours plus grand et faire rayonner le roller hockey.



Les Yetis ont vu les choses en grand pour cette nouvelle édition. 72 équipes réparties en 9 divisions s'affrontent pendant ces 6 jours.Des joueurs de roller hockey mais également de hockey sur glace (bien connus) retrouvent Polesud.Les matchs se succèdent avec une grande fluidité. Avec 850 joueurs, cela n'était pas gagné. L'organisation des Yetis est au top et la bonne humeur des joueurs aident à enchainer sans souci.De -15 ans aux +35 ans, tous les niveaux et tous les ages ont répondu présents.La division pro est bien représentée avec Lambert Hamon, Matteo Caspani, Antonin Manavian et Sacha Treille entre autre.Beaucoup de joueurs de glace ont retrouvés Polesud mais en version bitume. Des joueurs de l'effectif grenoblois, des jeunes du centre de formation, de chambéry et meme du staff des BDL ont troqué leurs patins pour des rollers en ligne.Le reste de la magnus est bien représenté avec Loic Farnier, Julien Munoz, Baptiste Bruche, Tim Quattrone entre autre.La Snipe a décroché la 1ere place chez les pro et également chez les juniors women. C'est un beau succès pour l'équipementier locale Snipe qui a joué un coup de maitre en associant le capitaine des Yetis au capitaine des BDL.La Yetis cup a encore de beaux jours devant elle. Bravo au club des Yetis pour voir toujours plus grand et faire rayonner le roller hockey. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent N2 : Logique et tragique 01/03/2026 à 13:00 Article suivant → Yetis cup 2026 - Match de gala 05/07/2026 à 15:10

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