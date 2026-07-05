Roller Hockey ← Retour Roller Hockey Yetis cup 2026 - Match de gala Pour cette 3eme dition de la Yetis Cup, les Bruleurs de loups affronteront une nouvelle fois les Yetis de Grenoble 📷 Voir le reportage photos

3141 personnes ont donc bravé la chaleur de polesud pour suivre ce match.

Les BDL ne sont clairement pas là pour faire figuration mais pour jouer à égal avec les Yetis.



Beaucoup de joueurs de la glace concurent à la Yetis cup depuis mercredi et on voit la différence par rapport à l'année dernière.

Les BDL ont appelé quelques renforts de taille dans les anciens avec la présence d'Antonin Manavian et Dylan Fabre.

? photo: Delphine Verdonnet

Les Yetis imposent le rythme mais les Bruleurs suivent. Le portier grenoblois est très sollicité.

La bonne humeur reste de mise et les pitreries de Sacha Treille et Mattéo Caspani rythment la 2eme période.

? photo : Delphine Verdonnet

Polesud pousse les joueurs pour en voir toujours plus malgré la chaleur qui est très pesante en fin de soirée.

? photo : Delphine Verdonnet

Le match finit sur une égalité et une séance de tirs au buts est organisé pour le show avec encore autres les mascottes des 2 équipes. Luna arrive à pousser le palet dans les filets alors que Malloy, la nouvelle mascotte des Yetis et de la Yetis cup se fait plaquer par Sacha Treille.

? photo : Delphine Verdonnet

Une soirée réussie dans le cadre d'un tournoi exceptionnel.

Fin de la Yétis cup lundi soir !

photo: Delphine Verdonnet



Cette année encore, une partie de l'effectif des Bruleurs de loups retrouvent les Yetis de Grenoble pour un match exceptionnel.3141 personnes ont donc bravé la chaleur de polesud pour suivre ce match.Les BDL ne sont clairement pas là pour faire figuration mais pour jouer à égal avec les Yetis.Beaucoup de joueurs de la glace concurent à la Yetis cup depuis mercredi et on voit la différence par rapport à l'année dernière.Les BDL ont appelé quelques renforts de taille dans les anciens avec la présence d'Antonin Manavian et Dylan Fabre.Les Yetis imposent le rythme mais les Bruleurs suivent. Le portier grenoblois est très sollicité.La bonne humeur reste de mise et les pitreries de Sacha Treille et Mattéo Caspani rythment la 2eme période.Polesud pousse les joueurs pour en voir toujours plus malgré la chaleur qui est très pesante en fin de soirée.Le match finit sur une égalité et une séance de tirs au buts est organisé pour le show avec encore autres les mascottes des 2 équipes. Luna arrive à pousser le palet dans les filets alors que Malloy, la nouvelle mascotte des Yetis et de la Yetis cup se fait plaquer par Sacha Treille.Une soirée réussie dans le cadre d'un tournoi exceptionnel.Fin de la Yétis cup lundi soir ! © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Article précédent Yetis Cup 2026 08/07/2026 à 11:09

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