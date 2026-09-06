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Ligue Magnus : Chamonix (Les Pionniers)
Chamonix désigne ses Capitaines
Les Pionniers dévoilent son Capitaine et ses Assistants pour cette saison de Ligue Magnus 2026-27
📅 06/09/2026 à 11:00 ✍️ La rédaction HH Source : Communiqué de Chamonix
 
 

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