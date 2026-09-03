Accueil
Éditorial
Calendrier
Magnus
Division 1
Division 2
Division 3
Confrontations directes
Résultats
Classement
Classement Magnus
Classement D1
Statistiques
Statistiques sur les Effectifs
Statistiques Magnus
Statistiques D1
Top Sniper Ligue Magnus
Top Sniper D1
Infos club
Pronostics
Photos
Info championnat
Nos flash infos
Petites annonces
Boutique
Partenaires
Mentions légales & CGU
Version mobile
OK
Recherche avancée
Contact
Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
← Retour
Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
GAP désigne ses Capitaines
Le choix des Coachs des trois joueurs qui seront les relais du groupe, dans le vestiaire comme sur la glace.
📅 03/09/2026 à 06:15
✍️ La redaction / cs
Source : Communiqué de Gap
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
← Actualité précédente
PREPARATION - RESULTATS de samedi et PROGRAMME d'aujourd'hui
06/09/2026 à 04:30
Actualité suivante →
Chamonix désigne ses Capitaines
06/09/2026 à 11:00
Réactions (0)
Aucune réaction pour le moment.
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.
Se connecter
Créer un compte