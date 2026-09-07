PREPARATION - RESULTATS du week end

|Date
|Lieu et heure
|Equipes
|Score
|Mardi 1er
|Rouen
|Rouen - Cergy
|3-0
|Jeudi 3
|
|REPRISE SAISON 2026/27
|-
|Jeudi 3
|CHL KAC Klagenfurt (Aut) - 19h15
|Klagenfurt - Bordeaux
|2-1prl
|Vendredi 4
|Valence
|Valence - TJ Lokomotiva
|3-4
|Vendredi 4
|Visp (CH)
|Visp - Chamonix
|0-0
|Vendredi 4
|Amiens
|Amiens - Düsseldorf
|2-6
|Vendredi 4
|Cergy - 20h30
|Cergy vs Angers
Match arrêté fin 2ème tiers
|4-0
|Samedi 5
|CHL Graz99ers (Aut) - 18h30
|Graz99ers - Bordeaux
|2-4
|Samedi 5
|Liège
|Liège - Valenciennes
|1-9
|Samedi 5
|Vaujany - 20h00
|Vaujany - Villard
|4-5
|Samedi 5
|Fleurier (CH) - 20h00
|Fleurier - Besançon
|5-3
|Samedi 5
|Toulon - 19h00
|Toulon - Nîmes
|7-4
|Samedi 5
|Clermont
|Clermont - Roanne
|1-5
|Samedi 5
|Valence
|Valence - Montpellier
|4-3 prl
|Samedi 5
|Tours
|Tours - Meudon
|5-3
|Samedi 5
|Châlons - 18h30
|Châlons - Epinal
|4-5 tab
|Samedi 5
|Mechelen (Bel)
|Mechelen - Strasbourg
|0-0
|Samedi 5
|Megève - 19h30
|Mt Blanc - Lyon
|3-1
|Samedi 5
|Cholet
|Cholet - La Roche
|4-1
|Samedi 5
|Rouen
|Rouen - Dusseldorf
|3-2
|Samedi 5
|Annecy
|Annecy - Morzine
|2-3
|Samedi 5
|Grenoble
|Grenoble - Anglet
|2-3
|Samedi 5
|TROPHEE Région Sud - Marseille - 16h00
|Gap - Briançon
|6-3
|Samedi 5
|TROPHEE Région Sud - Marseille - 20h15
|Marseille - Nice
|4-1
|Dimanche 6
|Evry- Viry
|EVH 91 - Reims
|5-1
|Dimanche 6
|Morzine
|Morzine - Annecy
|7-0
|Dimanche 6
|Angers - 18h30
|Angers - Cergy
|3-5
|Dimanche 6
|Valenciennes - 18h40
|Valenciennes - Liège
|13-1
|RESULTATS et CALENDRIER COMPLET - Cliquer sur l'image
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.