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Ligue Magnus
PREPARATION - RESULTATS du week end
RESULTATS et PROGRAMME des rencontres amicales.
📅 07/09/2026 à 02:18 ✍️ La rÃ©daction HH - cs Source : MÃ©dia Sports Loisirs / Infos clubs

Photo hockey PREPARATION - RESULTATS du week end - Ligue Magnus

 
Date Lieu et heure Equipes Score
Mardi 1er Rouen   Rouen - Cergy 3-0
Jeudi 3 REPRISE SAISON 2026/27 -
Jeudi 3 CHL KAC Klagenfurt (Aut) - 19h15 Klagenfurt - Bordeaux 2-1prl
Vendredi 4 Valence Valence - TJ Lokomotiva 3-4
Vendredi 4 Visp (CH) Visp - Chamonix 0-0
Vendredi 4 Amiens Amiens - Düsseldorf 2-6
Vendredi 4 Cergy - 20h30 Cergy vs Angers
Match arrêté fin 2ème tiers		 4-0
Samedi 5 CHL Graz99ers (Aut) - 18h30 Graz99ers - Bordeaux 2-4
Samedi 5 Liège Liège - Valenciennes 1-9
Samedi 5 Vaujany - 20h00 Vaujany - Villard 4-5
Samedi 5 Fleurier (CH) - 20h00 Fleurier - Besançon 5-3
Samedi 5 Toulon - 19h00 Toulon - Nîmes 7-4
Samedi 5 Clermont Clermont  - Roanne 1-5
Samedi 5 Valence Valence - Montpellier 4-3 prl
Samedi 5 Tours Tours - Meudon 5-3
Samedi 5 Châlons - 18h30 Châlons - Epinal 4-5 tab
Samedi 5  Mechelen (Bel) Mechelen - Strasbourg 0-0
Samedi 5 Megève - 19h30 Mt Blanc - Lyon 3-1
Samedi 5 Cholet Cholet - La Roche 4-1
Samedi 5 Rouen Rouen - Dusseldorf 3-2
Samedi 5 Annecy Annecy - Morzine 2-3
Samedi 5 Grenoble Grenoble - Anglet 2-3
Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 16h00 Gap - Briançon 6-3
Samedi 5 TROPHEE Région Sud - Marseille - 20h15 Marseille - Nice 4-1
Dimanche 6 Evry- Viry EVH 91 - Reims 5-1
Dimanche 6 Morzine Morzine - Annecy 7-0
Dimanche 6 Angers - 18h30 Angers - Cergy 3-5
Dimanche 6 Valenciennes - 18h40 Valenciennes - Liège 13-1


Photo hockey PREPARATION - RESULTATS du week end - Ligue Magnus
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