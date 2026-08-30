Ligue Magnus ← Retour Ligue Magnus PREPARATION - RESULTATS du week end RESULTATS du samedi 29 et dimanche 30 août des rencontres préparatoires.



Mercredi 26 Villard U20 - 20h30 Villard - Gap 0-0 Mercredi 26 Chamonix - 20h00 Chamonix - Aoste (IT) 3-2 Jeudi 27 Amiens U20 Amiens - Caen 4-0 Vendredi 28 Lyon Lyon - Annecy 5-1 Vendredi 28 Bordeaux - 20h15 Bordeaux - Angers 0-1 Vendredi 28 Amiens U20 Amiens - Cergy 6-3 Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - Nice - 20h00 Nice - Gap 3-2 Vendredi 28 TROPHEE Région Sud - Marseille- 20h00 Marseille - Briançon 6-0 Samedi 29

Rue de la Limougère - 37230 Fondettes TOURS - Samedi 29 Rouen U20 ANNULE Rouen - EVH 91 0-0 Samedi 29 Sparkasse arena (IT) - 20h00 Bolzano - Grenoble 2-0 Samedi 29 Notthingham Notthingham - Amiens 4-1 Samedi 29 Cergy - 20h30 Cergy - Rouen 3-2 Dimanche 30 Rouen U20 ANNULE Rouen - Amiens 0-0 Dimanche 30 Colmar - 19h30 Colmar - TJ Lokomotiva 0-0 Dimanche 30 Cergy Cergy - EVH 91 0-0 Dimanche 30 Coventry Coventry - Amiens 5-4 Dimanche 30 Angers - 18h30 Angers - Bordeaux 2-3 Dimanche 30 Sparkasse arena (IT) Lausanne - Grenoble 5-1 Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - Gap Gap - Nice 2-3 prl Dimanche 30 TROPHEE Région Sud - Briançon - 16h30 Briançon - Marseille 4-2

RESULTATS et CALENDRIER COMPLET - Cliquer sur l'image © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Actualité précédente PREPARATION - RESULTATS de ce W. end 23/08/2026 à 05:45

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