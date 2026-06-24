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Division 1 : Cholet (Les Dogs)
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Division 1 : Cholet (Les Dogs)
CHOLET - Le programme de PRE SAISON
Retrouvez les dates des matchs de prparation des DOGS.
📅 24/06/2026 à 08:08
✍️
Source : Dogs de Cholet
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