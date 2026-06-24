Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges) ← Retour Division 1 : Valenciennes (Les Diables Rouges) Les Diables Rouges de Valenciennes parmi les cinq meilleurs clubs de France : le VHHC dcroche le Label Argent

Communiqué de Valenciennes, le 23 juin 2026







Le club des Diables Rouges de Valenciennes – VHHC a été mis à l'honneur lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de hockey sur glace. Pour la première fois de son histoire, le club obtient le Label Argent, une distinction nationale qui vient récompenser la qualité de son travail de formation et l'engagement de toute sa communauté.



Grâce à l'investissement constant des jeunes joueurs, entraîneurs, bénévoles et dirigeants, le VHHC figure désormais parmi les cinq structures les mieux notées de France. Une reconnaissance exceptionnelle pour un club en plein développement, qui confirme la pertinence de son projet sportif et associatif.



Cette performance ouvre également la voie à de nouveaux moyens pour soutenir le hockey mineur valenciennois. L'Équipe de France de hockey sur glace offrira au club 10 kits d'équipement débutant CCM, ainsi qu'une demi?journée d'accompagnement avec l'Institut National de Formation (INF), en lien avec la qualité de la formation et de l'encadrement évaluée cette saison.



Pour les Diables Rouges, ce Label Argent constitue à la fois une fierté et un défi : maintenir ce niveau d'exigence et poursuivre la dynamique engagée pour offrir aux jeunes un environnement d'apprentissage structuré, bienveillant et ambitieux. Le club réaffirme ainsi son engagement pour le développement du hockey mineur, la qualité de la formation et les valeurs fortes qui l'animent : travail, solidarité, passion et engagement collectif.



Le VHHC adresse un immense merci à toutes celles et ceux qui contribuent chaque jour à cette réussite et portent fièrement les couleurs rouges et noires.



Le club des Diables Rouges de Valenciennes – VHHC a été mis à l'honneur lors de l'Assemblée générale de la Fédération française de hockey sur glace. Pour la première fois de son histoire, le club obtient le Label Argent, une distinction nationale qui vient récompenser la qualité de son travail de formation et l'engagement de toute sa communauté.Grâce à l'investissement constant des jeunes joueurs, entraîneurs, bénévoles et dirigeants, le VHHC figure désormais parmi les cinq structures les mieux notées de France. Une reconnaissance exceptionnelle pour un club en plein développement, qui confirme la pertinence de son projet sportif et associatif.Cette performance ouvre également la voie à de nouveaux moyens pour soutenir le hockey mineur valenciennois. L'Équipe de France de hockey sur glace offrira au club 10 kits d'équipement débutant CCM, ainsi qu'une demi?journée d'accompagnement avec l'Institut National de Formation (INF), en lien avec la qualité de la formation et de l'encadrement évaluée cette saison.Pour les Diables Rouges, ce Label Argent constitue à la fois une fierté et un défi : maintenir ce niveau d'exigence et poursuivre la dynamique engagée pour offrir aux jeunes un environnement d'apprentissage structuré, bienveillant et ambitieux. Le club réaffirme ainsi son engagement pour le développement du hockey mineur, la qualité de la formation et les valeurs fortes qui l'animent : travail, solidarité, passion et engagement collectif.Le VHHC adresse un immense merci à toutes celles et ceux qui contribuent chaque jour à cette réussite et portent fièrement les couleurs rouges et noires. © 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. ← Actualité précédente CHOLET - Le programme de PRE SAISON 24/06/2026 à 08:08 Actualité suivante → 10/07/2026 à 18:10

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