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Division 1 : Nantes (Les Corsaires)
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Division 1 : Nantes (Les Corsaires)
Calendrier des rencontres prparatoires la saison 2026-2027 des Corsaires. Au programme Tours, Meudon et La Roche/Yon.
📅 10/07/2026 à 18:10
✍️
Source :
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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24/06/2026 à 13:30
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