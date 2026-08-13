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Division 2 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes)
CLERMONT - Calendrier de pré-saison
Calendrier de la préparation des Sangliers, au programme Roanne, Vaujany et Toulouse-Blagnac.
📅 13/08/2026 à 07:15 ✍️ La redaction / cs Source : CommuniquÃ© de Clermont
 


Photo hockey CLERMONT - Calendrier de pré-saison - Division 2 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes)

Photo hockey CLERMONT - Calendrier de pré-saison - Division 2 : Clermont-Ferrand (Les Sangliers Arvernes)
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