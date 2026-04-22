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Division 1
Hockey sur glace - D1 : RÃ©sultat & programme Finale Poffs - Matchs 3 & 4 - 22 & 23 Avril 2026
 
RÃ©sultat & programme des Play-offs - Matchs 3 & Matchs 4 de la finale du championnat franÃ§ais de Hockey sur glace de division 1 - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 22/04/2026 à 07:00


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MATCH 3 - Mercredi 22 Avril 2026
 
 
Play-Off - Finale  Mercredi 22/04/2026 - 20h00 Cholet Caen 1 - 3 (1-1 0-0 0-2)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.

 

MATCH 4 - Jeudi 23 Avril 2026
 
 
 
Play-Off - Finale  Jeudi 23/04/2026 - 20h00 Cholet Caen 0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
  Evol M1
21/03		 M2
22/03		 M3
25/03		 M4
26/03		 M5
29/03
Caen 2 4 2 3 0 0
Cholet 1 2 3 1 0 0
Caen mene 2 à 1 dans la série

* Prolongation - ** TaB
 
â€‹CALENDRIER
  • Samedi 18 Avril
  • Dimanche 19 Avril
  • Mercredi 22 Avril
  • Jeudi 23 Avril
  • Dimanche 26 Avril (si necessaire)

  
            
 
      

 
Photo hockey D1 : RÃ©sultat & programme Finale Poffs - Matchs 3 & 4 - 22 & 23 Avril 2026 - Division 1


 

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