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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RÃ©sultat & programme Finale Poffs - Matchs 1 & 2 - 11 & 12 Avril 2026
RÃ©sultat & programme des Play-offs - Matchs1 & 2 des Finale du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction
La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo
le 11/04/2026 à 07:30
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PLAYOFFS - FINALE - Matchs 1 & 2
Samedi 11 & Dimanche 12 Avril 2026
Matchs 1 & 2
Play-Off - Finale
Samedi 11/04/2026 - 19h30
Montpellier
B1
Valence
B2
3 - 5
(0-3 1-1 2-1)
Play-Off - Finale
Dimanche 12/04/2026 - 20h30
Montpellier
B1
Valence
B2
0 - 0
NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
SUIVI DES SERIES
Finale au meilleur des cinq matchs
SERIE
Evol
M1
M2
M3
M4
M5
Montpellier
0
3
0
0
0
0
Valence
1
5
0
0
0
0
Valence mène 1 à 0 dans la série
* Prl / ** TaB
CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE
Poule A
: 10 Clubs engagés
Brest
Châlons en Champagne
Courbevoie
EVH91
Luxembourg
Orléans
Paris (FV)
Reims
Rouen2
Wasquehal
Poule B
: 10 Clubs engagés
Anglet2
Annecy
Clermont
Dijon
Montpellier
Mulhouse
Roanne
Toulouse Blagnac
Valence
Vaujany
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