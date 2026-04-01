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Division 2
Hockey sur glace - D2 : RÃ©sultat & programme Finale Poffs - Matchs 1 & 2 - 11 & 12 Avril 2026
 
RÃ©sultat & programme des Play-offs - Matchs1 & 2 des Finale du championnat franÃ§ais de division 2 de Hockey sur glace - Saison 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2026 à 07:30

 

PLAYOFFS -  FINALE - Matchs 1 & 2
Samedi 11 & Dimanche 12 Avril 2026
 
 
Matchs 1 & 2
 
Play-Off - Finale  Samedi 11/04/2026 - 19h30  Montpellier B1 Valence B2 3 - 5 (0-3 1-1 2-1)
Play-Off - Finale  Dimanche 12/04/2026 - 20h30 Montpellier B1 Valence B2  0 - 0

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
NB : Cliquez sur le score pour obtenir la feuille de match.
 

SUIVI DES SERIES
 
 Finale au meilleur des cinq matchs
 SERIE  Evol M1 M2 M3 M4 M5
Montpellier 0 3 0 0 0 0
Valence 1 5 0 0 0 0
Valence mène 1 à 0 dans la série
 
  * Prl / ** TaB
 
 



                 


CLASSEMENT FINAL SAISON REGULIERE 
           

Photo hockey D2 : RÃ©sultat & programme Finale Poffs - Matchs 1 & 2 - 11 & 12 Avril 2026 - Division 2

 

Poule A : 10 Clubs engagés
    Brest     Châlons en Champagne    Courbevoie      EVH91    Luxembourg   
Orléans     Paris (FV)    Reims      Rouen2     Wasquehal

Poule B : 10 Clubs engagés
   Anglet2     Annecy    Clermont    Dijon    Montpellier    Mulhouse  
    Roanne     Toulouse Blagnac     Valence      Vaujany 
 
 
 
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