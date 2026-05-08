

Wasquehal s'adjuge le titre de champion de Division 3

et accède SPORTIVEMENT en Division 2

Toulon accède SPORTIVEMENT en Division 2



FORMULE



L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.



Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la Divion 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.

