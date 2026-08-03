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Division 3 : Dijon (Les Ducs) ← Retour
Division 3 : Dijon (Les Ducs)
DIJON engage une Equipe D3 pour 2026 2027
Le HC Dijon est fier d’annoncer l’engagement d’une équipe en Division 3 dès la saison prochaine.
📅 03/08/2026 à 17:17 ✍️ La rédaction HH - cs Source : HC Dijon
 

Photo hockey DIJON engage une Equipe D3 pour 2026 2027 - Division 3 : Dijon (Les Ducs)
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