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Division 3 : Dijon (Les Ducs)
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Division 3 : Dijon (Les Ducs)
DIJON engage une Equipe D3 pour 2026 2027
Le HC Dijon est fier d’annoncer l’engagement d’une équipe en Division 3 dès la saison prochaine.
📅 03/08/2026 à 17:17
✍️ La rédaction HH - cs
Source : HC Dijon
© 2026 Hockeyhebdo.com — Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
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