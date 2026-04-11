Division 3 Hockey sur glace - D3 - Play-Offs RÃ©sultats Match 1 - 1/4 finale - 11/04/2026 RÃ©sultats des 1/4 de finale Aller des Play-Offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 - Division 2025-2026. Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2026 à 07:00 Tweeter



SAMEDI 11 Avril 2026

1/4 de final - Aller T1 - Aller Samedi 11/04/2026 - 17h45 Brive Caen 2 0 - 4 (0-0 0-1 0-3) T1 - Aller Samedi11/04/2026 - 20h00 Metz Wasquehal 4 - 6 (0-1 1-1 3-4) T1 - Aller Samedi 11/04/2026 - 20h00 Nîmes Toulon 4 - 4 (0-0 1-2 3-2) T1 - Aller Samedi 11/04/2026 - 20h30 Briançon 2 Poitiers 10 - 1 (2-0 3-0 5-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.

TABLEAU DES PLAYOFFS

Huitième

de finale A R dd Quart de finale A R dd Carré Final 1 Wasquehal 8 12 Orcières-Gap 3 2 9 Wasquehal 6 - Metz 4 - 2 Metz 3 3 Bordeaux 2 2 3 Vainqueur 9

&

Vainqueur 10 3 Besançon 3 1 Briançon 2 4 10 10 Briançon 10 - Poitiers 1 - 4 Poitiers 4 6 Tours 2 3 6 5 Caen 2 5 5 Dammarie 1 2 11 Caen 2 4 - Brive 0 - 6 Champigny 4 3 Brive 5 3 Vainqueur 11

&

Vainqueur 12 7 Nimes 2 6 Compiègne 4 3 12 Nimes 4 - Toulon 4 - 8 Avignon 3 1 Toulon 4 4 LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT

AU CARRE FINAL

L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3 .

à l’issue du tournoi final est Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la division 2 , sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.











Clubs engagés

Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Cholet 2 - Nantes2 - Poitiers - Rennes

Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2

Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Mulhouse - Strasbourg 2 Avignon - Besançon - Briançon 2 - Dijon 2 - HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon

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