 
Accueil   Editorial   Liens   Stages et Tournois   Boutique   Petites annonces   Partenaires   Nos flash infos   fb   instagram   youtube   twitter   RSS
 
 


Division 3
Hockey sur glace - D3 - Play-Offs RÃ©sultats Match 1 - 1/4 finale - 11/04/2026
 
RÃ©sultats des 1/4 de finale Aller des Play-Offs du championnat franÃ§ais de hockey sur glace de Division 3 - Division 2025-2026.
 
Source : MÃ©dia Sports Loisirs / la rÃ©daction La rÃ©daction / sl
Posté par Hockey Hebdo le 11/04/2026 à 07:00


 
 
SAMEDI 11 Avril 2026
1/4 de final - Aller
 
T1 - Aller Samedi 11/04/2026  - 17h45 Brive Caen 2 0 - 4 (0-0 0-1 0-3)
T1 - Aller Samedi11/04/2026 - 20h00 Metz Wasquehal 4 - 6 (0-1 1-1 3-4)
T1 - Aller Samedi 11/04/2026 - 20h00 Nîmes Toulon 4 - 4 (0-0 1-2 3-2)
T1 - Aller Samedi 11/04/2026 - 20h30 Briançon 2 Poitiers 10 - 1 (2-0 3-0 5-1)

NB : Cliquez sur le nom de club pour obtenir sa composition et ses fiches joueurs.
 
 
TABLEAU DES PLAYOFFS

 
 
Huitième
de finale		 A R dd Quart de finale A R dd Carré Final
1 Wasquehal 8 12        
Orcières-Gap 3 2
  9 Wasquehal 6 -
  Metz 4 -
2 Metz 3 3  
Bordeaux 2 2 3
        Vainqueur 9
&
Vainqueur 10
3 Besançon 3 1        
Briançon 2 4 10
  10 Briançon 10 -
  Poitiers 1 -
4 Poitiers 4 6  
Tours 2 3 6
         
5 Caen 2 5 5        
Dammarie 1 2
  11 Caen 2 4 -
  Brive 0 -
6 Champigny 4 3  
Brive 5 3
        Vainqueur 11
&
Vainqueur 12
7 Nimes 2 6        
Compiègne 4 3
  12 Nimes 4 -
  Toulon 4 -
8 Avignon 3 1  
Toulon 4 4
 
LES QUATRE EQUIPES QUI REMPORTENT LEUR QUART DE FINALE ACCEDENT
AU CARRE FINAL
 
  • L’équipe classée première à l’issue du tournoi final est championne de France de Division 3.
  • Les deux équipes classées première et deuxième à l’issue du carré final accèdent à la division 2, sous réserve de leur éligibilité à cette accession (cf. notamment l’article 11.6.7.1 du présent règlement) et, si tel est le cas, sous réserve de validation par la CNSCG.
 


                 


           

Clubs engagés
 
Bordeaux 2 - Brest 2 - Brive - Cholet 2 - Nantes2 - Poitiers - Rennes
Asnières - Caen 2 - Compiègne - Garges - Tours 2
Champigny - Dammarie - Evry Viry 2 - Metz - Meudon2 - Mulhouse - Strasbourg 2
Avignon - Besançon - Briançon 2 - Dijon 2 -  HCMP 2 - Nice 2 - Nîmes - Toulon
 

Photo hockey D3 - Play-Offs RÃ©sultats Match 1 - 1/4 finale - 11/04/2026 - Division 3
 
 
© 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
Retour
 
Réactions sur la news
 
 
Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.

     
...Bitte wÃ¤hlen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut...    
 
accueil - actualités - chroniques - interview - mentions légales
 