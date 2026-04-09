Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : C'est parti pour les demi-finales Mannheim et Berlin dÃ©marrent par une victoire Ã domicile Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 09/04/2026 à 09:00 Tweeter Berlin - Köln : 6-3 (1-0)

Mannheim - München : 3-2 ap (1-0)

adler-mannheim.de L'Adler l'emporte en prolongation contre MÃ¼nchen au match 1

Dans un remake de la finale de l'an passé, Berlin a remis le couvert en infligeant au leader Köln sa première défaite des playoffs et nettement qui plus est. Les Haie qui n'avaient pas brillé en quarts malgré une série remportée 4-0 confirment les inquiétudes en passant complètement à côté de ce premier match. Deux buts en deux minutes donnent une bonne avance au double champion en titre. Kemilainen réduit l'écart en powerplay. Au deuxième tiers, les locaux inscrivent de nouveau deux buts en deux minutes, les requins se noient et encaissent même un cinquième but avant la deuxième sirène. Un dernier but en cage vide scelle la victoire nette et logique des ours blancs.

Mannheim remporte au forceps le premier match contre le Red Bull. C'est Gilmour qui ouvre rapidement le score mais Hirose égalise dans les dernières secondes de jeu de la période, Heigl donne l'avantage aux visiteurs en fin de deuxième vingt. L'Adler égalise au dernier vingt. Il faut disputer une prolongation, le jeu est équilibré, Worge Kreü donne la victoire aux locaux en prolongation. Dans un remake de la finale de l'an passé,a remis le couvert en infligeant au leadersa première défaite des playoffs et nettement qui plus est. Les Haie qui n'avaient pas brillé en quarts malgré une série remportée 4-0 confirment les inquiétudes en passant complètement à côté de ce premier match. Deux buts en deux minutes donnent une bonne avance au double champion en titre.réduit l'écart en powerplay. Au deuxième tiers, les locaux inscrivent de nouveau deux buts en deux minutes, les requins se noient et encaissent même un cinquième but avant la deuxième sirène. Un dernier but en cage vide scelle la victoire nette et logique des ours blancs.remporte au forceps le premier match contre le. C'estqui ouvre rapidement le score maiségalise dans les dernières secondes de jeu de la période,donne l'avantage aux visiteurs en fin de deuxième vingt. L'Adler égalise au dernier vingt. Il faut disputer une prolongation, le jeu est équilibré,donne la victoire aux locaux en prolongation. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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