Berlin - Köln : 6-3 (1-0) Mannheim - München : 3-2 ap (1-0)
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L'Adler l'emporte en prolongation contre MÃ¼nchen au match 1
Dans un remake de la finale de l'an passé, Berlin a remis le couvert en infligeant au leader Köln sa première défaite des playoffs et nettement qui plus est. Les Haie qui n'avaient pas brillé en quarts malgré une série remportée 4-0 confirment les inquiétudes en passant complètement à côté de ce premier match. Deux buts en deux minutes donnent une bonne avance au double champion en titre. Kemilainen réduit l'écart en powerplay. Au deuxième tiers, les locaux inscrivent de nouveau deux buts en deux minutes, les requins se noient et encaissent même un cinquième but avant la deuxième sirène. Un dernier but en cage vide scelle la victoire nette et logique des ours blancs. Mannheim remporte au forceps le premier match contre le Red Bull. C'est Gilmour qui ouvre rapidement le score mais Hirose égalise dans les dernières secondes de jeu de la période, Heigl donne l'avantage aux visiteurs en fin de deuxième vingt. L'Adler égalise au dernier vingt. Il faut disputer une prolongation, le jeu est équilibré, Worge Kreü donne la victoire aux locaux en prolongation.