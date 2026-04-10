Köln - Berlin : 5-1 (1-1)

München - Mannheim : 2-3 ap (0-2)



Photographe : Andreas Gora pour dpa KÃ¶ln Ã©galise en s'imposant largement Ã Berlin - Berlin : 5-1 (1-1)München -: 2-3 ap (0-2) Berlin s'est largement imposé au match 1 et espère continuer, Köln bien mal entré dans les demi-finale doit vite se ressaisir et profiter de jouer devant ses partisans. Les Eisbären dominent sans partage le premier tiers et Veilleux ouvre logiquement la marque, on s'inquiète pour le leader. Les Haie se réveillent brutalement au deuxième tiers. Russell égalise après moins de deux minutes de jeu. Il permet ensuite à son équipe de passer devant. Bokk double la mise, Aubry en rajoute un quatrième avant la deuxième sirène. MacLeod marque le cinquième but au dernier tiers. La fin de partie est houleuse avec de nombreuses fautes. Veilleux est même expulsé. Victoire large pour les requins qui retrouvent de la confiance et égalise dans la série.

Mannheim l'a emporté en prolongation au premier match et réalise un long et périlleux déplacement à München pour tenter de doubler, les Bavaoirs à domicile voudront égaliser. Dans un premier tiers équilibré le score reste vierge. Ehliz ouvre la marque, Rieder double l'avance locale en powerplay. Dans la foulée les visiteurs réduisent l'écart également en suppériorité. Le dernier tiers voit l'Adler peiner mais égaliser tout de même. Pour la deuxième fois en deux matchs il faut aller en prolongation. Schütz délivre Mannheim qui mène désormais 2-0 avant le prochain match à domicile.