Berlin - Köln : 4-2 (2-1)

Mannheim - München : 4-1 (3-0)



Â© Ruffler/PIX-Sportfotos Mannheim n'est plus qu'Ã un succÃ¨s de la finale - Köln : 4-2 (2-1)- München : 4-1 (3-0)

Mannheim a remporté les deux premiers matchs de la série en prolongation face au Red Bull. A domicile l'aigle veut rester dans le ciel hors de portée des cornes du taureau. Après un premier tiers vierge, Schütz donne l'avantage aux locaux à l'ultime minute du deuxième tiers. Dès la reprise, Ehliz égalise. A la moitié du dernier tiers, Schütz redonne l'avantage aux Badois-Wurtembergeois. München tente de revenir, en vain, il sort son gardien mais encaisse deux nouveaux buts dans la cage vide. Mannheim s'impose pour la troisième fois de suite et n'est plus qu'à un succès de la finale.