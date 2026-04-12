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|Hockey en Europe
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|Hockey sur glace - DEL : L'Aigle Ã tire d'aile
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|Mannheim remporte dÃ©jÃ le troisiÃ¨me succÃ¨s de la sÃ©rie, Berlin repasse devant dans la sienne
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|Source : penny-del.org
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Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 12/04/2026 à 19:10
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Berlin - Köln : 4-2 (2-1)
Mannheim - München : 4-1 (3-0)
|Â© Ruffler/PIX-Sportfotos
|Mannheim n'est plus qu'Ã un succÃ¨s de la finale
Mannheim a remporté les deux premiers matchs de la série en prolongation face au Red Bull. A domicile l'aigle veut rester dans le ciel hors de portée des cornes du taureau. Après un premier tiers vierge, Schütz donne l'avantage aux locaux à l'ultime minute du deuxième tiers. Dès la reprise, Ehliz égalise. A la moitié du dernier tiers, Schütz redonne l'avantage aux Badois-Wurtembergeois. München tente de revenir, en vain, il sort son gardien mais encaisse deux nouveaux buts dans la cage vide. Mannheim s'impose pour la troisième fois de suite et n'est plus qu'à un succès de la finale.
Berlin se reprend devant ses partisans et s'impose dans le match 3, reprenant du même coup les devants dans la série face aux Haie. Le premier tiers est vierge, Pföderl en powerplay donne l'avantage aux Eisbären dans le tiers médiant. Le début de dernière période est brillant pour les locaux qui marquent deux fois dans les cinq premières minutes. Köln s'accroche, Bokk puis Kaski marquent et les visiteurs recollent. Ils pressent mais ne peuvent égaliser, la sortie du gardien colognais permet à Pföderl de libérer les locaux qui serraient les dents.
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