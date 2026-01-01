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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : Avec brio
 
MÃ¼nchen sauve sa tÃªte dans la sÃ©rie avec brio
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2026 à 09:08
München - Mannheim : 5-1 (1-3)

Photo hockey DEL : Avec brio - Hockey en Europe
redbullmuenchen.de
Le Red Bull s'impose largement dans le match 4
Le Red Bull était dos au mur dans la série après trois revers d'affilée contre l'Adler, à domicile il remporte sa première victoire des demi-finales avec brio, reprend un peu confiance et surtout reste en vie pour un cinquième match.
Le premier tiers est disputé et s'achève sur un score de parité avec un but de chaque côté. Au tiers médiant, Ehliz donne l'avantage aux locaux en powerplay. Deux buts en 46 secondes dans la dernière période envoient les visiteurs au tapis. Pour la beauté du score, München ajoute un cinquième but.
Ehliz termine la partie à trois points, Brooks à deux. München éviter le balayage mais reste en position très délicate dans cette série. La prochaine rencontre aura lieu à Mannheim vendredi, les locaux auront une nouvelle fois l'occasion d'en finir, mais cette fois devant leurs partisans. 
 
 
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