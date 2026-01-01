Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : SerrÃ© et encore Ã©galisÃ© KÃ¶ln l'emporte en prolongation et Ã©galise la sÃ©rie Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2026 à 22:59 Tweeter Köln - Berlin : 4-3 ap (2-2)



Photographe : City-Press GmbH KÃ¶ln s'impose en prolongation au match 4 et Ã©galise la sÃ©rie

L'impressionnant leader de la saison régulière, Köln a bien du mal à convaincre en playoffs, il est mené dans la demi-finale qui l'oppose aux Eisbären en ayant perdu les deux matchs à l'extérieur. Il doit égaliser devant ses partisans sous peine d'être, déjà au bord de l'élimination. A l'inverse, les Berlinois moroses durant la saison sont injouables en série et pourraient se mettre en parfaite position en cas de victoire sur les bords du Rhin.

Il ne faut que 42 secondes à Storm pour donner l'avantage aux requins. Ronning égalise sur un powerplay. Dès les premières secondes du deuxième vingt, Wissmann permet aux visiteurs de mener au score. Kero ne tarde pas à égaliser. Köln domine outrageusement et Bokk score logiquement. Les locaux laissent filer au dernier tiers, mal leur en prend ils sont pénalisés et laissent bien imprudement Kirk sans marquage, il fonce au but et égalise. Il faut donc disputer une prolongation. Le jeu est équilibré mais Bokk trouve la faille, Köln l'emporte et égalise dans la série. - Berlin : 4-3 ap (2-2)L'impressionnant leader de la saison régulière, Köln a bien du mal à convaincre en playoffs, il est mené dans la demi-finale qui l'oppose aux Eisbären en ayant perdu les deux matchs à l'extérieur. Il doit égaliser devant ses partisans sous peine d'être, déjà au bord de l'élimination. A l'inverse, les Berlinois moroses durant la saison sont injouables en série et pourraient se mettre en parfaite position en cas de victoire sur les bords du Rhin.Il ne faut que 42 secondes àpour donner l'avantage aux requins.égalise sur un powerplay. Dès les premières secondes du deuxième vingt,permet aux visiteurs de mener au score.ne tarde pas à égaliser. Köln domine outrageusement etscore logiquement. Les locaux laissent filer au dernier tiers, mal leur en prend ils sont pénalisés et laissent bien imprudementsans marquage, il fonce au but et égalise. Il faut donc disputer une prolongation. Le jeu est équilibré mais Bokk trouve la faille, Köln l'emporte et égalise dans la série. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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