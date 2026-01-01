L'impressionnant leader de la saison régulière, Köln a bien du mal à convaincre en playoffs, il est mené dans la demi-finale qui l'oppose aux Eisbären en ayant perdu les deux matchs à l'extérieur. Il doit égaliser devant ses partisans sous peine d'être, déjà au bord de l'élimination. A l'inverse, les Berlinois moroses durant la saison sont injouables en série et pourraient se mettre en parfaite position en cas de victoire sur les bords du Rhin.
Il ne faut que 42 secondes à Storm pour donner l'avantage aux requins. Ronning égalise sur un powerplay. Dès les premières secondes du deuxième vingt, Wissmann permet aux visiteurs de mener au score. Kero ne tarde pas à égaliser. Köln domine outrageusement et Bokk score logiquement. Les locaux laissent filer au dernier tiers, mal leur en prend ils sont pénalisés et laissent bien imprudement Kirk sans marquage, il fonce au but et égalise. Il faut donc disputer une prolongation. Le jeu est équilibré mais Bokk trouve la faille, Köln l'emporte et égalise dans la série.