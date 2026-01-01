Berlin - Köln : 5-2 (3-2)

Mannheim - München : 4-1 (4-1)



Â© Imago Mannheim rejoint la finale en remportant le 5e match - Köln : 5-2 (3-2)- München : 4-1

Mannheim n'est plus qu'à un succès de la finale, si l'aigle a manqué l'occasion au dernier match à München, il peut en terminer dès ce soir à domicile. Ehl ouvre rapidement le score après 3 minutes de jeu. Le Red Bull domine le jeu et Rieder ne tarde pas à égaliser. Au deuxième tiers l'aigle fait la différence. Mattinen donne l'avantage aux locaux après deux minutes de jeu. Les Rhénans forcent et poussés par leur public Plachta double l'avance locale. Gawanke inscrit un quatrième but dès la première minute du dernier tiers, München tangue. Les visiteurs sont sonnés et ne parviennent pas à revenir, la partie s'achève sur une nette victoire de l'Adler déjà qualifié pour la finale.