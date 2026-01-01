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|Hockey en Europe
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|Hockey sur glace - DEL : Mannheim en finale
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|Mannheim rejoint la finale allemande, Berlin est Ã un succÃ¨s de le rejoindre
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|Source : penny-del.org
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Phil Rouinssard
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 17/04/2026 à 21:58
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Berlin - Köln : 5-2 (3-2)
Mannheim - München : 4-1 (4-1)
|Â© Imago
|Mannheim rejoint la finale en remportant le 5e match
Mannheim n'est plus qu'à un succès de la finale, si l'aigle a manqué l'occasion au dernier match à München, il peut en terminer dès ce soir à domicile. Ehl ouvre rapidement le score après 3 minutes de jeu. Le Red Bull domine le jeu et Rieder ne tarde pas à égaliser. Au deuxième tiers l'aigle fait la différence. Mattinen donne l'avantage aux locaux après deux minutes de jeu. Les Rhénans forcent et poussés par leur public Plachta double l'avance locale. Gawanke inscrit un quatrième but dès la première minute du dernier tiers, München tangue. Les visiteurs sont sonnés et ne parviennent pas à revenir, la partie s'achève sur une nette victoire de l'Adler déjà qualifié pour la finale.
Berlin qui a gagné les deux matchs à domicile espére reprendre les devants dans la série contre Köln devant ses partisans. Malgré un premier tiers d'excellente qualité le score reste vierge. Comme souvent dans cette série, les Eisbären marquent deux buts en deux minutes et prennent une avance confortable qu'ils ne perdront plus. Bokk réduit le score. Müller redonne le large aux locaux en début de dernier tiers. MacLeod rapproche le score en powerplay. Les Haie poussent pour revenir au score en vain. La sortie du gardien permet aux Berlinois de marquer deux fois pour assurer leur victoire. Köln dos au mur devra l'emporter à domicile dimanche sous peine d'être éliminé.
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