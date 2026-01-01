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Hockey en Europe
Hockey sur glace - DEL : SauvÃ© in extremis
 
Mannheim arrache au bout du suspense sa premiÃ¨re victoire de la sÃ©rie et reste en vie dans la finale
 
Source : penny-del.org Phil Rouinssard
Posté par Hockey Hebdo le 01/05/2026 à 11:30
Berlin - Mannheim : 3-4 ap (3-1)

Photo hockey DEL : SauvÃ© in extremis - Hockey en Europe
Photographe : Andreas Gora pour dpa
Mannheim l'emporte Ã  Berlin et survit dans la finale
Après avoir remporté largement les trois premiers matchs de la finale, Berlin peut conclure à domicile et remporter son troisième titre consécutif. Mannheim complètement dépassé dans cette finale, doit impérativement gagner pour poursuivre le rêve. 
Le premier tiers est disputé, plutôt entre les mains des locaux mais le score reste vierge. Profitant d'un powerplay, Lancaster ouvre rapidement la marque au début du deuxième tiers. Les Eisbären force et Kirk double la mise. On se dit qu'on va assister à une nouvelle démonstration de force et que Berlin sera sacré après avoir écrasé la finale. Mattinen réduit le score en powerplay et l'Adler reste en course dans le match. Vikingstad redonne deux longueurs d'avance aux Berlinois en dernier tiers. Les locaux sont indisciplinés et Solow rapproche la marque. Mannheim retrouve enfin son fond de jeu et domine le match, Ehl égalise logiquement. Il faut disputer une prolongation, après 20 minutes aucun but n'a été inscrit, on repart pour un deuxième tour. Mannheim est à l'offensive, Plachta dans l'angle glisse pour Esposito au deuxième poteau s'y glisse au fond et donne enfin la première victoire de la série aux siens.
Difficilement mais avec mérite, Mannheim reste en vie dans la finale et ramène la série à domicile dimanche pour un cinquième match. L'équation reste la même, il faudra l'emporter pour continuer à se battre pour le titre. 
 
 
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