Hockey en Europe Hockey sur glace - DEL : Triple champion Berlin remporte son troisiÃ¨me titre consÃ©cutif Source : penny-del.org Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 03/05/2026 à 20:29 Tweeter Mannheim - Berlin : 1-4 (1-4)

Les EisbÃ¤ren Berlin remportent leur 12e titre, le 3e de suite

Mannheim qui a sauvé sa tête de justesse au match 4 peut se relancer davantage à domicile dans cette finale.

Les Eisbären sont dangereux et au premier tiers et en toute fin de celui-ci, Ronning ouvre le score. Dès la première minute du tiers médiant, Kirk double déjà la mise.

L'Adler reprend le contrôle du jeu mais sans parvenir à débloquer son compteur et le double écart se maintient après quarante minutes de jeu. Berlin continue de donner une leçon de réalisme à son adversaire et Ronning marque son deuxième but du soir, le troisième d'affilée de son équipe. Il semble bien que les locaux soient cuits. Le jeu reste équilibré, Esposito manque même un tir de pénalité, rien ne va pour Mannheim. Les locaux sortent leur gardien tôt, Mik marque un quatrième but dans la cage vide, la messe est dite. Mannheim garde son gardien dehors, une faute est commise par les visiteurs euphoriques mais Michaelis à six contre quatre débloque enfin le compteur local à 1'10 du coup de sirène final. Malgré quelques dernières tentatives, le score ne peut plus être renversé.

Berlin s'impose largement dans cette finale et décroche le titre en cinq petits matchs. Troisième titre consécutif pour les Eisbären qui prolonge leur dynastie. Mannheim qui a sauvé sa tête de justesse au match 4 peut se relancer davantage à domicile dans cette finale.Les Eisbären sont dangereux et au premier tiers et en toute fin de celui-ci,ouvre le score. Dès la première minute du tiers médiant,double déjà la mise.L'Adler reprend le contrôle du jeu mais sans parvenir à débloquer son compteur et le double écart se maintient après quarante minutes de jeu. Berlin continue de donner une leçon de réalisme à son adversaire et Ronning marque son deuxième but du soir, le troisième d'affilée de son équipe. Il semble bien que les locaux soient cuits. Le jeu reste équilibré,manque même un tir de pénalité, rien ne va pour Mannheim. Les locaux sortent leur gardien tôt,marque un quatrième but dans la cage vide, la messe est dite. Mannheim garde son gardien dehors, une faute est commise par les visiteurs euphoriques maisà six contre quatre débloque enfin le compteur local à 1'10 du coup de sirène final. Malgré quelques dernières tentatives, le score ne peut plus être renversé.Berlin s'impose largement dans cette finale et décroche le titre en cinq petits matchs. Troisième titre consécutif pour les Eisbären qui prolonge leur dynastie. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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