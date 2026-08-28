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Division 3 - Le calendrier 2026-2027
Retrouvez le Calendrier de la Division 3
📅 28/08/2026 à 07:14
✍️ La rédaction HH - cs
Source : Communiqué FFHG
Source FFHG
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DIJON engage une Equipe D3 pour 2026 2027
03/08/2026 à 17:17
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