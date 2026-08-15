Equipes de France ← Retour Equipes de France EDF U20 - Les Bleuets s'inclinent face à la Lettonie COUPE DU PRÉSIDENT à RIGA - L'EDF U20 a concédé une défaite face à la Lettonie. Prochaine rencontre ce samedi à 16h00 au HK MOGO de Riga. Match de préparation Mercredi 12 août 16h00 Primza France U20 2-6 (0-1 0-2 2-3) Coupe du Président à Riga Vendredi 14 août 18h00 France U20 Lettonie 2-4 (0-2 1-1 1-1) Samedi 15 août 16h00 Mogo France U20 0-0 Dimanche 16 août à déterminer É0-0









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