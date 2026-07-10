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FFHG - ELECTION BUREAU DIRECTEUR
Dans la continuit de lassemble gnrale de la FFHG qui sest tenue le 20 juin dernier, le comit directeur sest runi ce jour afin dlire le bureau directeur de la FFHG et de procder aux premires nominations des prsident(e)s de commissions.
📅 10/07/2026 à 18:00 ✍️ Source :
 

ELECTION DU BUREAU DIRECTEUR et NOMINATION DES COMMISSIONS

Dans la continuité de l’assemblée générale de la FFHG qui s’est tenue le 20 juin dernier, le comité directeur s’est réuni ce jour afin d’élire le bureau directeur de la FFHG et de procéder aux premières nominations des président(e)s de commissions.

Le Bureau directeur proposé par le Président de la FFHG a été élu à l’unanimité des membres présents et est composé comme suit :
  • Pierre-Yves GERBEAU – Président
  • Jonathan ZWIKEL – Vice-Président exécutif en charge de la Haute performance
  • Bruno MELIN – Vice-Président en charge de la commission sportive jeunes, des zones et des ligues régionales
  • Rodolphe INTSABY – Vice-Président en charge de la communication
  • Jean-David CAMUS – Secrétaire général
  • Sophie MAUFFREY – Trésorière
  • Caroline DUVAL – Membre
  • Valérie GRABIT – Membre
  • Florence JONES – Membre
Les Président(e)s des commissions fédérales ont également été désignés à l’unanimité :
  • Commission des statuts et règlements : Jean-David CAMUS
  • Commission sportive jeunes : Bruno MELIN
  • Commission D1, D2, D3 : Pierre-Yves GERBEAU
  • Commission loisirs : Morgan MADEC
  • Commission équipements : Pierre-Yves GERBEAU
  • Commission du para hockey sur glace : Patrick PARTOUCHE
  • Commission du hockey sur glace féminin : Isabelle MER
  • Commission des agents sportifs : Raphaël BOURRE
  • Commission de discipline de première instance : Sandrine JALLET-PILLOT
  • Commission médicale et de lutte contre le dopage : Camille GRIT
  • Commission de liaison et support des clubs : Cathy GROSSETETE
  • INF. Institut National de Formation : Florence JONES
Enfin, le comité directeur a décidé de prolonger le mandat actuel de la commission fédérale d’appel et de la commission d’homologation et de qualification jusqu’au 30 septembre 2026 afin d’assurer une continuité de traitement des dossiers durant l’intersaison et ce avant que ces commissions fassent l’objet de désignations pour le mandat 2026-2030.

Communiqué FFHG du 09 Juil 2026 19:27


Photo hockey FFHG - ELECTION BUREAU DIRECTEUR - Hockey en France
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