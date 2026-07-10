Dans la continuit de lassemble gnrale de la FFHG qui sest tenue le 20 juin dernier, le comit directeur sest runi ce jour afin dlire le bureau directeur de la FFHG et de procder aux premires nominations des prsident(e)s de commissions.
📅 10/07/2026 à 18:00✍️ Source :
ELECTION DU BUREAU DIRECTEUR et NOMINATION DES COMMISSIONS
Dans la continuité de l’assemblée générale de la FFHG qui s’est tenue le 20 juin dernier, le comité directeur s’est réuni ce jour afin d’élire le bureau directeur de la FFHG et de procéder aux premières nominations des président(e)s de commissions.
Le Bureau directeur proposé par le Président de la FFHG a été élu à l’unanimité des membres présents et est composé comme suit :
Pierre-Yves GERBEAU – Président
Jonathan ZWIKEL – Vice-Président exécutif en charge de la Haute performance
Bruno MELIN – Vice-Président en charge de la commission sportive jeunes, des zones et des ligues régionales
Rodolphe INTSABY – Vice-Président en charge de la communication
Jean-David CAMUS – Secrétaire général
Sophie MAUFFREY – Trésorière
Caroline DUVAL – Membre
Valérie GRABIT – Membre
Florence JONES – Membre
Les Président(e)s des commissions fédérales ont également été désignés à l’unanimité :
Commission des statuts et règlements : Jean-David CAMUS
Commission sportive jeunes : Bruno MELIN
Commission D1, D2, D3 : Pierre-Yves GERBEAU
Commission loisirs : Morgan MADEC
Commission équipements : Pierre-Yves GERBEAU
Commission du para hockey sur glace : Patrick PARTOUCHE
Commission du hockey sur glace féminin : Isabelle MER
Commission des agents sportifs : Raphaël BOURRE
Commission de discipline de première instance : Sandrine JALLET-PILLOT
Commission médicale et de lutte contre le dopage : Camille GRIT
Commission de liaison et support des clubs : Cathy GROSSETETE
INF. Institut National de Formation : Florence JONES
Enfin, le comité directeur a décidé de prolonger le mandat actuel de la commission fédérale d’appel et de la commission d’homologation et de qualification jusqu’au 30 septembre 2026 afin d’assurer une continuité de traitement des dossiers durant l’intersaison et ce avant que ces commissions fassent l’objet de désignations pour le mandat 2026-2030.