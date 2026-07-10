ELECTION DU BUREAU DIRECTEUR et NOMINATION DES COMMISSIONS Dans la continuité de l’assemblée générale de la FFHG qui s’est tenue le 20 juin dernier, le comité directeur s’est réuni ce jour afin d’élire le bureau directeur de la FFHG et de procéder aux premières nominations des président(e)s de commissions.

Le Bureau directeur proposé par le Président de la FFHG a été élu à l’unanimité des membres présents et est composé comme suit : Pierre-Yves GERBEAU – Président

Jonathan ZWIKEL – Vice-Président exécutif en charge de la Haute performance

Bruno MELIN – Vice-Président en charge de la commission sportive jeunes, des zones et des ligues régionales

Rodolphe INTSABY – Vice-Président en charge de la communication

Jean-David CAMUS – Secrétaire général

Sophie MAUFFREY – Trésorière

Caroline DUVAL – Membre

Valérie GRABIT – Membre

Florence JONES – Membre Les Président(e)s des commissions fédérales ont également été désignés à l’unanimité : Commission des statuts et règlements : Jean-David CAMUS

Commission sportive jeunes : Bruno MELIN

Commission D1, D2, D3 : Pierre-Yves GERBEAU

Commission loisirs : Morgan MADEC

Commission équipements : Pierre-Yves GERBEAU

Commission du para hockey sur glace : Patrick PARTOUCHE

Commission du hockey sur glace féminin : Isabelle MER

Commission des agents sportifs : Raphaël BOURRE

Commission de discipline de première instance : Sandrine JALLET-PILLOT

Commission médicale et de lutte contre le dopage : Camille GRIT

Commission de liaison et support des clubs : Cathy GROSSETETE

INF. Institut National de Formation : Florence JONES Enfin, le comité directeur a décidé de prolonger le mandat actuel de la commission fédérale d’appel et de la commission d’homologation et de qualification jusqu’au 30 septembre 2026 afin d’assurer une continuité de traitement des dossiers durant l’intersaison et ce avant que ces commissions fassent l’objet de désignations pour le mandat 2026-2030.



Communiqué FFHG du 09 Juil 2026 19:27